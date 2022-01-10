Anyolit Taşının Faydaları Nelerdir? Anyolit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Anyolit taşının sağlığa birçok etkisi bilinse bile, taş bir problemi tamamen çözmez. Yani anyolit taşı tedavi yöntemi olarak kullanılamaz. Tanı ve tedavi yöntemleri her zaman bir doktor tarafından konmalı ve doktor rehberliğinde ilerlemelidir. Anyolit taşı, sadece kişinin daha güçlü olmasına ve hastalıklarla mücadele etmesine olumlu anlamda katkı sağlar.

Anyolit Taşının Faydaları Nelerdir?

Anyolit taşı, bir sağlık taşıdır.

Bedeni düzene sokarak güçlendirir ve enerji verir.

Kişinin üstündeki tembelliği ve uyuşukluğu atar, kronik yorgunluk ile savaşır.

Sakinleştirici etkisiyle stresi ve siniri azaltır.

Lenf bezleri ile böbreküstü bezlerini çalıştırarak güçlendirir.

Kişiye özgüven sağlar.

Kanı temizleyerek yeniler. Aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını da dengeler.

Göz rahatsızlıklarına iyi gelir ve gözleri güçlendirici etkisi vardır.

Üreme organlarını bakterilerden korur ve hormonları düzenler.

Kemik sistemini kuvvetli tutar.

Soğuk algınlığı gibi durumlarda hastaya bağışıklık kazandırır.

Kan şekerini düzenler.

Gebe kalmayı kolaylaştırır.

Gebelik durumunda bebeği koruyarak düşük riskini azaltır.

Beyin ve kalp arasında bir köprü görevi görerek beyin ile kalp çakralarını açar.

Bulunduğu ortama, (ev, işyeri ve okul gibi) pozitif enerji yayar. Kişilere hoş bir his verir.

Algıları açarak bilinç gücünü yükseltir.

Yaşama gücüne olumlu anlamda katkı yapar. Bu taş kullanan kişiye sağlık ve dinçlik katar.

Dikkat dağınıklığını önlemede çok etkilidir. Odaklanma problemi yaşayan öğrenci ve çalışanlara önerilir.

Uykusuzluk ile mücadele eder. Kronik uyku bozukluklarına ve insomnia rahatsızlıklarının aşılmasına yardımcı olur.

Kemoterapi tedavisi alan ya da bir şekilde işi gereği radyasyona maruz kalan kişilerin vücudundaki radyasonu emerek kişinin üstündeki radyasyonu emer.

Kemik erimesinin önüne geçtiği için özellikle 50 yaş üstü kişilere tavsiye edilir.

Anyolit Taşının Özellikleri Nelerdir?

Anyolit taşı, yani bir diğer adıyla Yakutlu Zoisit veya Ruby Zoisit olarak da bilinen bu değerli taş, Zoisit grubuna aittir. Anyolit esasen 3 taşın bir araya gelmesiyle oluşur. Yeşil rengi Zoisit taşından, morumsu kırmızı rengi de yakut taşından alır. Siyah beneklerini ise Çerkamit taşından aldığı bilinmektedir.

Anyolit vücuttaki enerjiyi dengelemesiyle ve kalp sağlığına iyi gelmesiyle bilinen ve ün yapmış bir değerli taştır. Gündelik yaşamda sağlık taşı olarak da adlandırılmaktadır. Faydalı bir taş olmasının yanı sıra, harika görüntüsüyle takılarda kullanımı oldukça fazladır. Bunun bir nedeni de anyolit taşının etkisini yansıtması için tene değmesi gerekliliğidir.

Anyolit taşının çıkartıldığı bölgeler Avusturya, Kenya ve Tanzanya'dır. Sertlik derecesi, birleşimden meydana geldiği için diğer taşlara göre biraz farklıdır. Zoisit 7 ve Yakut 9 oranında bir sertlik derecesi vardır. Bu taş, takı ve süs eşyalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Anyolit Taşının Anlamı Nedir?

Anyolit taşının anlamı, "masai" kelimesinden gelir ve bu kelime de yeşil anlamına gelmektedir. Bu isim, taşın ticari ismi olarak da zamanında kullanılmıştır. Taş halk arasında sağlık taşı olarak da adlandırılmaktadır.

Gerçek Anyolit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Anyolit taşı çok zor üretilebilen değerli bir taştır. Bu nedenle piyasada çok sayıda imitasyon taş satılır. Gerçek anyolit taşını anlamak gerçekten de zordur ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Anyolit taşını anlamanın en kolay yolu ise taşa ısı vermektir. Bunu bir çakmak yoluyla yapabilirsiniz. Anyolit taşı ısıya dayanıklıdır ve boyasızdır. Eğer taş el ile üretilmişse ısı aldığında boyası akacaktır.

Anyolit Taşı Nasıl Temizlenir?

Anyolit taşı radyasyonu üzerinde toplayıcı bir etkiye sahiptir ve bu taşın temizliği toprak ile yapılabilir. Tüm çektiği negatif enerjiyi ve radyasyondan, toprak içine gömerek arındırabilirsiniz. Toprak içinde yaklaşık 10 dakika kadar beklemesi yeterli olacaktır. Daha sonra akan su ile yıkayarak arınmayı tamamlayabilirsiniz.