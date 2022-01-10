Ardıç Katranı Sabunu Faydaları: Ardıç Katranı Sabunu Ne İşe Yarar?

Uzmanlar tarafından da tavsiye edilen bu ağaç, ülkemizde de yetişmektedir. Ardıç katranı ağacı, boyu ortalama olarak bir metreye ulaşan ve dünyanın birçok yerinde kendiliğinden yetişebilen kırmızı ve renkli meyvelere sahip bir ağaçtır. Ardıç katranı sabunu ardıç katranı ağacının özleriyle yapılan organik ve doğal sabunlar arasında bulunmaktadır. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Ardıç Katranı Sabunu Ne İşe Yarar?

Uzmanlar tarafından araştırıldığında anti bakteriyel ve anti parazit özellikleri bulunan ardıç katranı sabunu anti mikrobiyal özelliği sayesinde ayak kokusunu gidermesi ardıç katranı sabunu faydaları arasındadır. Ayakta oluşabilen mantar ve benzeri rahatsızlıklarda temizleyici özellik gösterir. Günümüzde artan stres ve yoğun yaşam temposu yüzünde sıkça karşılaştığımız deri hastalıklarından olan egzama ve sedef gibi rahatsızlıklara iyi geldiği uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir.

Karşılaşıldığında insan yaşamını olumsuz etkileyen saçkıran hastalığına da çok iyi gelmektedir. Ardıç katranı sabunu sayesinde zehirli sarmaşık gibi bitkilerle temas sonucu ortaya çıkan kaşıntının yok olmasını sağlar. Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker rahatsızlığına iyi gelir. Ölü dokuyu temizleyerek cildin yenilenmesini sağlar. Ardıç katranı sabununun bilinen bir yan etkisi yoktur. Göze ve ağıza temasından kaçınılması uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Ardıç Katranı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Anti bakteriyel ve anti parazit özellikleri bulunan ardıç katranı sabunu organik maddeler aracı ile kuru damlatma yöntemi ile ortaya çıkar. Kara renkli olan ve sıvı yağ kıvamına sahip bir sabun olarak da karşınıza çıkar. Evde gerekli malzemeleri tedarik ederek kendinizin de yapabileceği ardıç katranı sabununu aktarlardan ve organik sabun satan mağazalardan temin edebilirsiniz. Ardıç katranı sabunu su yardımı ile yüze, saça ve ya vücuda uygulanarak kullanılır. Köpürtülmüş olan sabun öncelikle cildin küçük bir bölgesine uygulanarak beklenir. Oluşabilecek herhangi bir alerji durumuna karşı küçük bir noktada denenmesi tavsiye edilir.

Ardıç Katranı Sabunu Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Günümüzde ciltte oluşan yağlanma problemi hemen hemen herkesin karşılaştığı rahatsız edici bir problemdir. Ardıç katranı sabununun ciltte oluşan aşırı yağlanma problemini giderip dengelediği ve sağlıklı bir cilde dönüştürdüğü gözlemlenmiştir. Ardıç katranı sabunu cilt üzerinde meydana gelen iltihaplanma ve kaşıntı gibi sorunları giderme de yardımcı olur. Güneş lekelerine ve sivilce lekelerine karşı faydalıdır. Vitiligo hastalığına da iyi geldiği söylenmektedir.

Ardıç katranı sabunu uyuza iyi gelir mi? Ardıç katranı sabununun uyuza iyi geldiği bilinmektedir. Uyuzun sebep olduğu kaşıntıyı sönümlediği gözlemlenmiştir. Zehirli bitkiler uyuz yapma ihtimalini beraberinde getirdiği için bu soruna iyi geldiği bilinmektedir. Ciltte oluşan çil görünümün azalttığı da belirtilmiştir. Ardıç katranı sabunu sedef hastalığına iyi gelmektedir. Bu rahatsızlıkta ciltte oluşan pul pul görünümü bireylere rahatsızlık vermektedir. Ardıç katranı sabunu sayesinde kurumuş cilt nemlendirilmiş olur. Sedef hastalığı yüzünden ciltte oluşan renk değişimlerine iyi gelir. Özellikle okul çağında karşılaşılan bitlenme problemine iyi geldiği görülmüştür. Kokusundan dolayı haşereleri uzaklaştırdığı gözlemlenmiştir.

Ardıç Katranı Sabunu Saça İyi Gelir Mi?

Bitkisel yağlarla yapılan ardıç katranı sabunu içerisinde boya, parfüm gibi herhangi bir kimyasal barındırmaz. Saç derisinde oluşan kepeklenme, mantar, egzama gibi tüm dermatolojik tüm problemlere iyi gelmektedir. Saç dökülmesine karşı oldukça etkilidir. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Haftada bir gün saça maske şeklinde sabunlama olarak bilinen yöntemle uygulanır. Ardıç katranı sabunu saça uygulandığında son durulama olarak elma sirkesi kullanılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.