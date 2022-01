At Kestanesi Balsamı Faydaları: At Kestanesi Balsamı Ne İşe Yarar?

At kestanesi geçmişten beri ağrı kesici olarak kullanılan doğal yöntemlerden bir tanesidir. At kestanesi anavatanı Balkanlar ve Asya'nın dağ ormanları olan günümüzde sıcak bölgelerde yetişen mucizevi bir ağaçtır. Yapısında Aescin, Tanen, Saponin, Fraksin gibi bazı fitokimyasallar barındırır. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

At Kestanesi Balsamı Ne İşe Yarar?

At kestanesi ağacından üretilen at kestanesi balsamı içerisinde başka birçok doğal karışımlar barındırmaktadır. Bazı formüllerde sarı kantaron, jojoba yağı, nane yağı ve biberiye yağı karıştırılarak oluşturulan bu balsam kas ve dokular üzerinde rahatlatıcı ve yenileyici özellik göstermektedir. Stres, ağrı ve yorgunluğu giderici etkisini olması at kestanesi balsamının faydaları arasındadır.

Sırt, boyun, bel bölgesindeki ağrılara iyi gelmektedir. Nezle, öksürük, grip gibi hastalıklara da fayda sağlamaktadır. Kan damarları ve yumuşak dokulara çeşitli faydalar sağlar. Masaj ile uygulandığında kan dolaşımını hızlandırarak kaslar ve damarlar üzerinde rahatlamayı sağlar. At kestanesi balsamı kasların yumuşaması, esneklik kazanması ve ağrılara olan dayanıklılığın artmasına yardımcı olur. Ayaklar ve bacaklardaki şişlikleri ve sıvı toplanmalarının dağılmasını sağlar. Uzun süre ayakta kalmaktan dolayı kaynaklanan ağrıları gidermeye, yorgun bacak ve ayak kaslarını gidermeye yardımcı olur.

At kestanesi balsamı romatizmaları olan hastalara da tedavi için önerilmektedir. Kas ağrılarına iyi geldiği için regl dönemlerinde oluşan ağrılara hafifletici etki ettiği görülmektedir. Ayrıca baş ağrısı ve migren ağrısına da iyi gelir. At kestanesi balsamının günde iki defa masaj yaparak sorunlu bölgeye uygulanması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

At Kestanesinin Cilde Faydaları Nelerdir?

Selülitlerin azalmasına katkı sağlaması ve çatlaklardan kaynaklanan görünüm ve deformasyonun toparlanmasını sağlaması ve kol ve bacak için yağlanmaya müsait bölgelerin düzgün görünüme kavuşmasını sağlaması at kestanesi balsamının cilde faydaları arasındadır. Ciltte oluşan güneş lekelerini tedavi eder. Ciltte oluşan yara izlerinin ve yanık izlerinin geçmesinde etkilidir. Mentollü içeriğinden dolayı ciltte rahatlatıcı bir etki bırakmaktadır ve emilimi oldukça kolaydır.

At Kestanesi Balsamı Basura İyi Gelir Mi?

Halk arasında basur olarak bilinen Hemoroid hastalığı, anüsün ağzında (makatta) bulunan damarları genişleyip yumaklanması veya dışarı sarkması şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. At kestanesi balsamının kas ağrıları üzerindeki rahatlatıcı etkisi ve damar büzücü etkisinden dolayı hemoroide (basur) iyi geldiği uzmanlar tarafından önerilmektedir.

At Kestanesi Balsamı Hamilelikte Kullanılır Mı?

At kestanesi balsamı tüm rahatlatıcı etkisine rağmen uzmanlar tarafından bazı durumlarda kesinlikle kullanılmaması önerilmiştir. Gebelik süreci bu durumlardan biridir. Hamile ve emziren kişilerin at kestanesi balsamını kullanması önerilmemektedir. Ayrıca damarlar üzerindeki etkisinden kaynaklı kan inceltici ilaç kullanan kişilerin ve kanama sorunun olanların kullanması tavsiye edilmemektedir.

At Kestanesi Balsamı Yüze Sürülür Mü?

At kestanesi balsamının yüz bölgesi için bilinen herhangi bir kısıtlaması yoktur. Cildin yenilenmesini sağladığı için kırışıklıkları azaltmada etkili olduğu uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir. Kaz ayaklarına iyi gelir. Ancak göz bölgesi hassas bölge olarak nitelendirildiği için göze temastan kaçınılması gerekir. Ayrıca yine hassas ve ya alerjik durumlarda etkisinin gözlenmesi için at kestanesi balsamının öncelikle kol veya el gibi bölgelerde küçük bir alana uygulanarak beklenilmesi tavsiye edilmektedir. Oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyonda uzmanlara başvurulması önerilmektedir.