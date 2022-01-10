Atom Çayı Faydaları: Atom Çayı Ne İşe Yarar, İçindekiler Neler?

İçerisinde zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi besleyici ve şifalı maddeleri bulunduran atom çayı da kışın tüketilmesi önerilen bitki çayları arasında gelir. Bomba çay da olarak bilinen bu çay üst solunum yolları rahatsızlıklarını rahat atlatmada etkili doğal yollardan biridir. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Atom Çayı Ne İşe Yarar?

Evde kendiniz yapabileceğiniz gibi aktarlardan da temin edebileceğiniz atom çayı faydaları arasında gribe, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelmesi başlıca olanlardandır. Aktarlardan alındığında kare şeklinde ve kırmızı renkli görülen atom çayı kışın bir numaraları yardımcılarındandır. İçerisinde bulunan zerdeçal sayesinde kan dolaşımını hızlandırır. Atom çayı enerji vererek soğuk kış günlerini enerjik bir şekilde geçirmemizi sağlar.

Astım, bronşit gibi kronik rahatsızlarda ilaçların yanında bir numaralı yardımcı olarak da görülür. Ses tellerine iyi gelir. Sindirim sistemine olumlu etki sağlayarak hazımsızlığa iyi gelir. Atom çayı gribe iyi gelir mi? Kışın sıkça karşılaştığımız ve kolay yayılan gribe iyi geldiği bilinmektedir. Boğazı yumuşatarak boğaz ağrısına, boğaz iltihaplanmasına iyi gelir.

Atom Çayı Nasıl Tüketilir?

Doğal bitki çaylarından olan atom çayının içindekiler ise şöyle;

2 tane zencefil

2 adet tarçın

1 yemek kaşığı yenibahar

1 kaşık toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı karanfil

1 kök havlıcan

1 kaşık muskat

5,6 yaprak hibiskus

Atom çayı yapılışı;

Öncelikle malzemeleri bir tencere içerisine alıyoruz.

Yaklaşık 2-2,5 litre suyu malzemelerin üzerine ekliyoruz.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika da pişiriyoruz.

Daha sonra çayımızı demlenmesi için dinlenmeye bırakıyoruz.

Atom çayınız hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Atom çayını günde iki bardak tüketmek uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Atom Çayını Hamileler İçebilir mi?

Anne adaylarının kendi ve bebeklerinin sağlıkları için beslenmesine özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Doğal takviyeler hamileler için hamilelik sürecinde önem teşkil etmektedir. Doğal bitki çaylarından atom çayı da bunlardan bir tanesidir. Ancak günde 2 bardaktan fazlası hamileler için de önerilmez. Atom çayının içerisindeki malzemelerden kaynaklı anne sütünü arttırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak içerisindeki herhangi bir maddeye alerjinizin olması durumunda bu çayı tüketmeniz tavsiye edilmez.