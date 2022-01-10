Avokado Yaprağı Faydaları: Avokado Yaprağı Böbrek Taşı Düşürmek İçin Kullanılır Mı?

Avokado yaprağı ise inanılmaz faydalara sahiptir. Evde de yetiştirilmeye uygun olan bu bitkinin yapraklarını çay olarak da tüketebilirsiniz. Evde yetiştiremeyen kişiler için ise aktarlardan temin edilebileceğini belirtelim. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Avokado Yaprağı Ne İşe Yarar?

Avokado yaprağı soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Grip, nezle ve burun akıntısına iyi gelir. Avokado yaprağı çayı mide rahatsızlıklarını hafifletir. Tansiyonu dengeleyerek yüksek tansiyon şikayetlerine de çözüm olabilmektedir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Avokado yaprağı sindirim sistemini korur. Yağ yakımına yardımcı olarak kilo kaybını sağlamaya yardımcıdır. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyesini düşürürken, iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini arttırır.

Avokado yaprağı faydaları arasında kuvvetli bir idrar sökücü olması önemli bir maddedir. Avokado zengin bir protein kaynağıdır. Dolayısıyla yaprağının içerdiği E vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Ciltteki çatlaklara ve kırışıklıkların giderilmesini sağlaması avokado yaprağının cilde faydaları arasındadır. Kanser önleyici bir çay olarak adlandırabileceğimiz avokado yaprağı çayı insan vücuduna son derece faydalı bir çaydır.

Avokado Yaprak Çayı Nasıl Yapılır?

Avokado yaprağı çayını demlemek için iki bardak suya yani dört yüz ml suya üç adet avokado yaprağını atarak on, on beş dakika kaynatın.

Daha sonra dinlenmeye bırakın ve içilebilecek sıcaklığa geldikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. İçimi güzel olan avokado yaprağı çayını düzenli bir şekilde tükettiğinizde tüm faydaları vücudunuzda görebilirsiniz.

Avakado yaprağı nerede bulunur?

Evde de yetiştirebileceğiniz avokado bitkisini, aktardan da temin edebilirsiniz. Aktardan avokado yaprağı alırken yeşil rengin beyaza doğru dönmediği, yeşilini kaybetmemiş yapraklardan almanız tavsiye edilir. Avokado çayını her gün tüketebilirsiniz. Ancak diğer çaylar gibi gereğinden fazla tüketildiğinde avokado yaprağı çayı da yan etkileri oluşturabilmektedir. Uzmanlara danışılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Avokado Yaprağı Böbrek Taşı Düşürmek İçin Kullanılır Mı?

Avokado yaprağı çayı içerdiği zengin mineraller ve vitamin deposu bakımından dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkisi gözlemlenmiştir. Böbrek problemi olan kişilere avokado yaprağı çayı tavsiye edilmektedir. Böbrek iltihaplanması, böbrek taşı ve böbrek kumu gibi sorunların önüne geçerek, düzenli kullanım sonrasında bu sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca mide problemlerine de iyi gelmektedir. Mide asit sorunları olan kişilere de bu çay tavsiye edilmektedir.