Ceviz Yağının Faydaları Nelerdir? Ceviz Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Ana vatanı tam olarak bilinmeyen ceviz Türkiye, Güney Rusya, Afganistan, İran, Hindistan, Çin ve Kore bölgesinde yetişiyor. Yunanlıların ve Romalıların keşfetmesi ile ceviz yağı zamanla dünyaya yayılıyor.
Ceviz yağının içerisinde bakır, manganez ve melatonin bulunuyor. Bunlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına neden olabilecek durumlar en aza indirilebiliyor. Cilde de iyi gelen ceviz yağı aynı zamanda yemeklerde de kullanıyor. A, B, C, E vitaminlerini içerisinde barındıran ceviz yağı ayrıca fitobesin de içeriyor. Ceviz yağında demir, magnezyum, selenyum, fosfor, kalsiyum, çinko vitaminleri bulunduğundan sağlık açısından faydalı bir yağ olarak tüketiliyor.
Ceviz yağının vücuda pek çok açıdan yararı bulunuyor. Örneğin metabolizma, kanser tedavisi, saç, kemik, egzama gibi çeşitli alanlarda kişiye fayda sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra siğil tedavisinde de ceviz yağının faydalı olduğu biliniyor. Kişiyi zararlı güneş ışınlarından da koruduğu bilinen ceviz yağı, bronz ten isteyenler için sağlıklı bronzlaşmaya da yardımcı oluyor. Saça ve cilde sağladığı faydalarla tüm dikkatleri üzerine çeken ceviz yağının genel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Ceviz yağı ısıtılmadan kullanılan bir yağ çeşidi olarak biliniyor. Peki, ceviz yağı nerede kullanılır? Doğru kullanımı nasıldır?
İster içilerek ister vücuda sürülerek kullanılabiliyor. Geniş bir kullanım çeşitliliğine sahip olan ceviz yağı; yemek soslarında, salatalarda, masaj sırasında kullanım için uygun. Dilerseniz ceviz yağını bir bardak su içerisine üç damla kadar ekleyerek tüketebilirsiniz.
Bunların yanı sıra ceviz yağı cildi gençleştirdiğinden yüze direkt olarak sürülebiliyor. Cilde ceviz yağı sürmek, canlı ve parlak bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda cilt üzerinde ceviz yağı kullanmak kırışıkların önlenmesine de yardımcı oluyor.
Ceviz yağını saçınızda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Beyazlamayı geciktirmesi, boya gibi yıpratıcı işlemlerden sonra zararı en aza indirerek saçın eski canlılığa kavuşmasını sağlayan ceviz yağı, 15 günlük düzenli kullanımda kirpik ve saçın yenilenmesine yardımcı oluyor. Kepeği de önleyen ceviz yağı, saçı çıkmayan bebeklerde saç çıkmasını sağlıyor.