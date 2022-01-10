Ceviz Yağının Faydaları Nelerdir? Ceviz Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Ana vatanı tam olarak bilinmeyen ceviz Türkiye, Güney Rusya, Afganistan, İran, Hindistan, Çin ve Kore bölgesinde yetişiyor. Yunanlıların ve Romalıların keşfetmesi ile ceviz yağı zamanla dünyaya yayılıyor.

Ceviz Yağı Nedir?

Ceviz yağının içerisinde bakır, manganez ve melatonin bulunuyor. Bunlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına neden olabilecek durumlar en aza indirilebiliyor. Cilde de iyi gelen ceviz yağı aynı zamanda yemeklerde de kullanıyor. A, B, C, E vitaminlerini içerisinde barındıran ceviz yağı ayrıca fitobesin de içeriyor. Ceviz yağında demir, magnezyum, selenyum, fosfor, kalsiyum, çinko vitaminleri bulunduğundan sağlık açısından faydalı bir yağ olarak tüketiliyor.

Ceviz Yağının Faydaları Nelerdir?

Ceviz yağının vücuda pek çok açıdan yararı bulunuyor. Örneğin metabolizma, kanser tedavisi, saç, kemik, egzama gibi çeşitli alanlarda kişiye fayda sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra siğil tedavisinde de ceviz yağının faydalı olduğu biliniyor. Kişiyi zararlı güneş ışınlarından da koruduğu bilinen ceviz yağı, bronz ten isteyenler için sağlıklı bronzlaşmaya da yardımcı oluyor. Saça ve cilde sağladığı faydalarla tüm dikkatleri üzerine çeken ceviz yağının genel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ceviz yağının cilde faydaları saymakla bitmiyor. Cildi yumuşatan ve yatıştıran ceviz yağı, aynı zamanda masaj yağı olarak da kullanılıyor.

Egzama gibi ciddi cilt problemlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Ceviz yağı, sağlıklı bir uyku deneyimi yaşamanızı sağlıyor. İçerisinde barındırdığı melatonin sayesinde uyku düzenin oluşmasına yardımcı oluyor.

Kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı oluyor.

Ceviz yağının iştah kesici özelliği bulunuyor. Bu sayede zayıflamak için de kullanılıyor.

Ceviz yağının saça faydaları da bulunuyor. Bunlardan en önemlisi saç dökülmesini önlemesi olarak biliniyor. Kafa derisinde oluşabilecek hücre hasarlarını önleyen Omega-3 yağ asitleri, saç dökülmesini engelliyor.

İçerisinde potasyum bulunduran ceviz yağı, bu sayede hücre yenilenmesini hızlandırarak saçın uzamasına yardımcı oluyor.

Antioksidan özelliği göstermesi sayesinde kansere karşı koruma sağlıyor.

Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor.

Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri ceviz yağı içerisinde bulunuyor.

Öksürük giderici özelliği de bulunan ceviz yağı, hastalıklarda öksürüğü tedavi amaçlı kullanılıyor.

Beyinde bulunan hücreleri koruyarak hafızayı güçlendiren ceviz yağı, bu sayede unutkanlık ve odak problemi gibi sorunların da ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

Düzenli kullanımda sakal ve bıyık çıkmasını sağlıyor.

Vücuttaki damarların korunmasına yardımcı oluyor.

Çinko, fosfor, selenyum, demir gibi maddeleri içeriğinde bulundurduğundan, vücuttaki hormonların düzenlenmesini sağlıyor.

Gözaltı torbalarını önleyerek, morlukların ortadan kalkmasına da yardımcı oluyor.

Ceviz Yağı Nasıl Kullanılır?

Ceviz yağı ısıtılmadan kullanılan bir yağ çeşidi olarak biliniyor. Peki, ceviz yağı nerede kullanılır? Doğru kullanımı nasıldır?

İster içilerek ister vücuda sürülerek kullanılabiliyor. Geniş bir kullanım çeşitliliğine sahip olan ceviz yağı; yemek soslarında, salatalarda, masaj sırasında kullanım için uygun. Dilerseniz ceviz yağını bir bardak su içerisine üç damla kadar ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bunların yanı sıra ceviz yağı cildi gençleştirdiğinden yüze direkt olarak sürülebiliyor. Cilde ceviz yağı sürmek, canlı ve parlak bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda cilt üzerinde ceviz yağı kullanmak kırışıkların önlenmesine de yardımcı oluyor.

Ceviz yağını saçınızda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Beyazlamayı geciktirmesi, boya gibi yıpratıcı işlemlerden sonra zararı en aza indirerek saçın eski canlılığa kavuşmasını sağlayan ceviz yağı, 15 günlük düzenli kullanımda kirpik ve saçın yenilenmesine yardımcı oluyor. Kepeği de önleyen ceviz yağı, saçı çıkmayan bebeklerde saç çıkmasını sağlıyor.