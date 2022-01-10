Hindistan Cevizi Yağının Saça Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Son zamanların en çok kullanılan saç bakım ürünleri arasında yer alan Hindistan cevizi yağı, sade bir şekilde saça uygulaması olduğu gibi farklı bakım ürünleri içerisinde kullanılabilmektedir. Doğal bir ürün olması nedeniyle de birçok kişi tarafından tercih edilen Hindistan cevizi yağı saç derisine bakım yapmakta aynı zamanda içerisinde bulunan yoğun nem dengesi sayesinde saça nem kazandırarak daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Düzenli kullanımlarda saç kırıklarının önüne geçebilir, Hindistan cevizi yağı ile saçınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Hindistan cevizinin birden fazla faydasının olduğunu biliyoruz. Peki, Hindistan cevizi yağının saça faydaları hakkında ne kadar bir bilgiye sahibiyiz? Bilindiği üzere Hindistan cevizi yağı içerisinde önemli derecede nem yoğunluğu barındırmaktadır. Bu özelliği bakımından da özellikle kuru cilt ve saçlara iyi gelmektedir. Saça Hindistan cevizi yağı sürmek şu avantajları da sağlamaktadır:

İçerisinde barınan yoğun nem oranı sayesinde saçı derinlemesine nemlendirir ve gün boyunca elektriklenmeyi giderir.

Saçları yumuşatarak daha düzgün görünmesinin sağlar.

Kabarık saçlarda, saçın kabarmasını engeller.

Saç derisini besler ve saçın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Kepek oluşumunun önüne geçer.

Saç derisinde oluşan kaşıntının geçmesine yardımcı olur.

Saçı zararlı güneş ışınlarından koruyarak yıpranmasının önüne geçer. Bu nedenle Hindistan cevizi yağı, yaz aylarının vazgeçilmez yağları arasında yer almaktadır.

Doğal şekillendiriciler arasında yer almaktadır.

Bitlenmeyi engeller.

Boyalı saçlarda saç renginin eşitlenmesine yardımcı olmaktadır.

Hindistan Cevizi Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Hindistan cevizi yağını iki farklı formda görmek mümkündür. Sıvı ve katı. Bulunmuş olduğu ortamın sıcaklığına göre iki farklı forma girebilmektedir. İki farklı formda olması akıllarda Hindistan cevizi yağı saça nasıl uygulanır sorusunu getirmektedir. Her iki formda da kolay bir şekilde uygulanan Hindistan cevizi yağı ile ilgili uygulama şekilleri aşağıdaki gibidir:

Katı Hindistan cevizlerinde saç uzunluğu dikkate alınarak hemen hemen ceviz büyüklüğü kadar Hindistan cevizi yağını bir cezve içerisinde kısık ateşte eritilir. Daha sonra ılıması için bekletilir. Ilıyan Hindistan cevizi yağı saç diplerinden uçlarına kadar sürülür ve saçta 1 ila 2 saat bekletilir. Bu aşamada yağın etrafa bulaşmasını istemeyenler bone de kullanabilirler. 1, 2 saatin sonunda saç yıkanır.

Bir diğer Hindistan cevizi yağının kullanımı ise duş sırasındadır. Duş sırasında saçı şampuanladıktan sonra saç uçları başta olmak üzere Hindistan cevizi yağı sürmek saçı hem besler hem de duş sonrasında kolay taranmasına yardımcı olmaktadır.

Fazla elektriklenen saçlar için Hindistan cevizi yağı kullanımı fındık tanesi büyüklüğünde bir miktarın saça saç diplerine fazla değdirmeden yukarıdan aşağıya doğru uygulanması gün boyunca saçın elektriklenip kabarmasının önüne geçecektir.

Hindistan cevizi yağı yalnızca saç uçlarına sürülerek de uygulanabilir. Böylece saç uçlarını besleyerek kırılmasını önlerken kırılan saç uçlarını da onarmaktadır. Birçok kişi tarafından Hindistan cevizi yağı saç maskesi şeklinde kullanılmaktadır. Böylece yağın içinde yer alan yoğun nem saç ile daha fazla temas ederek saçı beslemektedir. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi farklı şekillerde de uygulanabilmektedir.

Hindistan Cevizi Yağı Saç Uzatır Mı?

Hindistan cevizi yağı ile saç bakımı yapmak saça birden fazla yararı olduğu gibi saçın daha hızlı uzamasına da yardımcı olmaktadır. İçerisinde yer alan magnezyum, potasyum, kalsiyum, E ve K vitaminleri ve daha fazlasını içerisinde barındırmaktadır. Böylece saç ve saç diplerini besler ve daha hızlı uzamasına yardımcı olmaktadır.

Hindistan cevizi yağını şampuanın içine bir iki damla karıştırılarak kullanılması saçın daha hızlı uzamasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda saç dökülmelerinin önüne geçerek saçın daha gür bir görünüme kavuşmasını da sağlamaktadır. Saçın uzamasına etki etmesi için daha çok maske şeklinde kullanımı tercih edilmektedir.