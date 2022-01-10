Kahverengi Akik Taşı Faydaları: Kahverengi Akik Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

7 farklı rengi bulunan akik taşının kahverengi olanı birçok açıdan kişi üzerinde olumlu etki sağlamaktadır. Bunlar arasında bu taşın ruhsal açıdan insanı daha dingin ve sakin bir seviyede tutmasını sayabiliriz. Bununla birlikte birçok organ üzerinde onları hastalıktan koruyucu etkisi de bulunan kahverengi akik taşının faydaları anlatmakla bitmiyor.

Kahverengi Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Daha çok süs eşyası yapımında kullanılan ve bunlar arasında da tespih yapımında öne çıkan kahverengi akik taşı estetik açıdan oldukça dikkat çekicidir. Nazara karşı korumak, tansiyonu dengelemek, uyku problemini gideren ve sinirlere iyi gelen kahverengi akik taşının faydaları saymakla bitmiyor. Kahverengi akik taşının başlıca faydalarını sıralayacak olursak;

Kalp ve damar rahatsızlıklarını giderir.

Cilt sorunlarına karşı etkilidir.

Şans sağlar.

Hamilelik sonrası kadınlarda olumlu etki yaratır.

Hoşgörülü olmayı sağlar.

Özgüven sağlar.

Stresi azaltır.

Sosyal yaşamda daha uyumlu olmanızı sağlar.

Ağrılara iyi gelir.

Diş ağrılarını azaltır. Diş sağlığını korur.

Kahverengi Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Birçok farklı rengi bulunan akik taşının kahverengi olanı uyku probleminden, sinir ve stres problemlerine kadar birçok konuda olumlu etki yaratarak insan vücudunda olumlu etki yapar. Bununla birlikte kalp ve damar rahatsızlıkları ve cilt sorunları gibi insan vücudunun problemlerine de olumlu yönde etki eten kahverengi akik taşı kişiye sağlamak gibi özellikleri de kendi bünyesinde barındırır. Genel olarak olumlu etki sağlayan kahverengi akik taşı hamilelik sonrası kadınların sıkça kullandığı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ağrıları azaltan ve stresi gideren bir özelliği olan kahverengi akik taşı pozitif düşünce üzerinde oldukça etkilidir.

Kahverengi Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Kahverengi akik taşı daha çok süs eşyası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte daha çok tespihlerde kullanılan bu taş insan vücuduna olumlu yönde etki ederek kişiyi ruhsal anlamda da rahatlatmaktadır. Bilinmektedir ki insan vücudundan oluşan sinir ve stres kalbe ve cilde kötü gelmektedir. İşte kahverengi akik taşı insanın kendi bünyesinde taşıdığı potansiyel sinir ve stresi önleyerek bu olumsuz ve negatif enerjinin bünyeye zarar vermesini engellemektedir.

Vücutta oluşan potansiyel stresin açığa çıkmasını engelleyerek kişiyi daha sakin, anlaşılabilir ve dingin bir hale sokmaktadır. Durum böyle olunca kalp ve cilt üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmektedir. Yine aynı şekilde stres ve siniri engelleyerek vücudun belli bölgelerinde oluşan ağrıların da önüne geçmektedir. Stresi ve siniri azalan kişi kendisini daha da özgüvenli hissetmektedir. Bu sebeple kahverengi akik taşı kişiye özgüven de sağlamaktadır.

Kahverengi Akik Taşı Anlamı Nedir?

Ülkemizde pek nadir rastladığımız akik ya da bir diğer adıyla agat taşı daha çok süs eşyası olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında tespih, kolye, bileklik veya bardak altlığını sayabiliriz. Burçlar arasında İkizler, Boğa ve Başak tarafından uyum gösteren akik taşının gezegeni Ay elementi ise topraktır. Bunlara ek olarak akik taşlarının kahverengisinin çakra uyumu, sakral çakra olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gerçek Kahverengi Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Değerli taşlar üzerinde onları satın alırken belki de en çok dikkat etmemiz gereken şey, onların gerçek olup olmadığıdır. Peki bunu nasıl anlayacağız? Süs eşyası olarak kullanılan çoğu taş karşımıza boyanarak farklı bir biçimde çıkmaktadır. Yani kahverengi akik taşının bir imitasyonu ile karşılaşmamız ihtimaller dahilindedir.

Diğer taşlara nazaran akik taşı rengi dolayısıyla ele alındığında hemen kendini belli etmektedir. Çünkü akik taşlarının renkleri oldukça belirgindir. Yine de bunu anlayamayacak olursak, elimize aldığımız eşyanın iç kısmına bakmanızı öneririz. Çünkü her ne kadar dışları boyanmış olsa da iç kısımları kendi orijinal rengini korumaktadır. Eğer bu şekilde de anlaşılamıyorsa aldığımız ürünün küçük bir kısmını kırarak iç kısmındaki renge ulaşmak mümkün. Örneğin aldığımız tespihte orijinal bir taş arıyorsak bir taşının küçük bir bölümünü kırarak iç kısım renginden bunu anlayabiliriz. Elbette hediyelik olarak ya da kendi kullanacağımız bir eşyayı kırmak pek de içimizden gelmez. Bu sebeple isterseniz ısı ayarını biraz kısıkta tutarak öncesinde taşı ısıtabilir ve bu şekilde de orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Taşın çevresinde eğer sonradan eklenmiş bir boya varsa verdiğiniz ısı ile kendisini bırakıp orijinal rengini açığa çıkartacaktır. Elbette bunu yaparken verdiğimiz ısıya dikkat etmek gerekir. Çünkü orijinal rengi bile olsa uzun ısıya kalması sonucu zarar görebilir. Son olarak bazı hediyelik eşyalarda kullanılan imitasyonlar gerçeğe oldukça yakındır. Bu sebeple her ne işlemden geçirecek olursanız olun yine de anlayamayabilirsiniz. Eğer taşınızın imitasyon mu gerçek mi olduğunu yine de anlamak istiyorsanız. Yakınınızdaki üniversite bulunan bio-enerji veya arkeoloji bölümlerine giderek burada incelenmesi için yardım isteyebilirsiniz.

Kahverengi Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Doğal taşlar bulundukları ortamlardan oldukça yüksek enerji alır ve bunu bünyesinde toplarlar. Bu sebeple onlardan yüksek verimlilik alabilmek için belli zaman aralıklarında temizlenmesi gerekmektedir. Akik taşını temizlemenin iki farklı yolu vardır. Bunlardan birincisi akan suyun altında temizlemek ve taşımızı iyice duruladıktan 1 saat sonra kurulamaktır. İkinci yol ise, güneş ışığında temizlemektedir. Bunu yaparken güneş ışığının altında 1 ile 1 buçuk saat bekletilmesi gerekmektedir.