Kilo verme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

Giriş Tarihi: 10.1.2022

Zayıflamak; iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku gibi sebeplerden dolayı zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Bu süreci hızlandırmak için yanlış yollar tercih edilebiliyor. Vakum, enjeksiyon ve kimyasal kullanılan, detaylı elektronik ölçümlerinizin alınmadığı merkezlerden uzak durun