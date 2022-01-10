Krizopras Taşının Faydaları Nelerdir? Krizopras Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Kalsedon kuvars grubuna giren krizopras taşı son derece değerli taşlar arasında yer alır. Oniks, jasper, carnelian gibi farklı karışımların yer aldığı içeriği sayesinde oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Krizopras taşı anlamı Yunanca kelimelere dayanıyor. 'Chrys' yani altı ya da sarı ile 'prase' pırasa anlamlarına gelen iki kelimeden türemiştir. Günümüzde bu taş türü daha çok boncuk yapımında ve kabaşon üretiminde kullanılır. Krizopras taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Krizopras Taşı Ne İşe Yarar?

Avustralya'da birçok yerde çıkarıla bu doğal taş türü Orta Avrupa, Brezilya, Kuzey Amerika ve Güney Afrika gibi yerlerde de çıkarılabiliyor. Birçok kullanım alanı olmasının yanında Krizopras taşı faydaları hakkında şunlar söylenebilir:

Kullanan kişilerin içgörü yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Yetenekleri tetikleyen bir taş türüdür.

İş ilişkilerinde sıklıkla kullanılan bir taş türüdür. Kişisel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Evrensel enerjiyi bedene çekmeye yardımcı olur.

Psikolojik açıdan kişileri rahatlatan bir taş türüdür.

Karabasan ve kabus gibi rüyaları engelleyen bir taştır.

Klostrofobiyi azaltmaya yardımcı olur.

Vücudun gevşemesine destek verir.

Rahat bir uyku imkanı sunar.

Birçok faydasının olması bu taşın günümüzde de popüler olmasını sağlar. Krizopras taşı özellikleri arasında fiziksel sorunlara iyi gelmesinden de bahsedilebilir. Prostat hastalığının tedavisinde destekleyici olabileceği gibi anksiyete içi oldukça etkilidir. Aynı zamanda depresyona karşı da kişileri rahatlatmaktadır.

Gerçek Krizopras Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek krizopras taşının anlamak için özgül ağırlığına bakabilirsiniz. Genel olarak 2,59 ile 2,61 arasında bir özgül ağırlığı bulunur. Bunun yanında kırılma indeksleri de gerçeğini anlamanın önemli yollarından biridir. Taş üzerinde küçük kusurlar ya da kalıntılar bulunuyorsa bu taşın gerçekliğinden şüphe edilebilir.

Krizopras Taşı Nasıl Temizlenir?

Bakımı en basit olan doğal taşlar arasında yer alır. Bu taşın temizliği sırasında su ve sabun kullanabilirsiniz. Aşırı sıcak ya da soğuk su ile yıkamak doğu olmaz. Ilık su ile birkaç dakika yıkadığınızda taşınız kolaylıkla temizlenir. Bununla birlikte çok fazla baskı yapmadan nemli bir bez ile silmek de temizlenmesine yardımcı olur. Saklama koşullarının da yine ne çok soğuk ne de çok sıcak olması gerekir.