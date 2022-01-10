Lal Taşının Faydaları Nelerdir? Lal Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Lal taşı her ne kadar göz alıcı kırmızı rengi ile bilinse bile çeşitli varyasyonları vardır. Renklerin farklı olmasına içindeki safsızlıklar neden olur. Koyu kırmızı ve kiremit rengi olanların, yapılarında yoğun bir şekilde demir bulunur. Bazıları manganez sayesinde pembe ve şeftali rengine sahiptir. Alüminyum ve krom ise bu taşa yeşil bir renk verir. Bu safsızlıklardan dolayı etkileyici bir renk spektrumuna sahiptir. Tüm dünyada yaygın olarak bulunur. Rusya, Kenya, Madagaskar, Tanzanya ve Sri Lanka Lal taşının yoğun olarak çıkarıldığı yerlerdir. ABD, Avustralya ve Hindistan'da azımsanmayacak bir Lal rezervi vardır. Lal taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Sizi saran olumsuz enerjiyi dönüştürerek yararlı bir hale getirir. Vücudu zayıf düşüren toksinlerin atılması, kanın temizlenmesine yardımcı olması, gerginliği yatıştırması ve depresifliği ortadan kaldırması için yararlanılır. Lal taşından yapılan herhangi bir takıyı giymek, daha dengeli, özgüvenli, sevgi dolu olmayı sağlar.
Aynı zamanda uğurlu bir taştır, bolluk ve bereketi getirir. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda üstünüzde bulundurmanız rahatlamanıza yardımcı olur. Tüm çakralarla bağlantı kurabildiği için, meditasyon ile uğraşanların mutlaka denemesi gerekir.
Lal taşı faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bunlar yoğunlukla fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgilidir.
Lal, karşınıza süs eşyasından, takıya kadar birçok şekilde karşınıza çıkabilir. Bu taş aşkın ve tutkunun sembolüdür. Canlı kırmızı rengi ile derin romansların taşıdır. Eski çağlardan bu yana, ruh sağlığını korumak için kullanılmıştır. Lalın diğer anlamları arasında ilham, yaratıcılık, şans ve güç bulunur. Tüm bu enerjilerin somutlaşmış halidir. Astrolojik olarak ateş elementi ile bağdaştırılır. Bu nedenle ateş burçları tarafından kullanılması mizaçlarına ve enerjilerine uygundur.
Son derece basit bir biçimde ılık su ve sabunla yıkayabilirsiniz. Bunun dışındaki seçeneklerden biri de beyaz sirkedir. Aşındırıcı olmamasından dolayı taşın yüzeyine zarar vermez. Beyaz sirke içinde birkaç saat beklettiğiniz taşı ovalayarak temizleyebilirsiniz.
Lal taşı oldukça serttir, Mohs ölçeğinde 6.5 civarında bir orana sahiptir. Bu yüzden sahte olanları camı çizemez, gerçeği ise bunu kolaylıkla yapabilir. Ayrıca taşın içine yakından bakarak farkı anlayabilirsiniz. Eğer ışığı zengin renk hüzmeleri ile geçiriyorsa büyük ihtimalle gerçektir. Gerçek Lal taşı nasıl anlaşılır sorusunun bir diğer cevabı ise şeffaflığıdır. Kristal ne kadar berrak ve dayanıklı ise, bir o kadar orijinaldir.