Malakit Taşı Faydaları: Malakit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Malakit kelimesi Yunancadan gelir ve 'çim' ile eş anlamlıdır. Doğada açık ve koyu yeşil olarak bulunmasından dolayı bu ismi almıştır. Yumuşak yapısı sayesinde, Antik Yunan'da oyma işlemlerinde kullanılmıştır. Bu taşı işleyerek ortaya adeta sanat eserleri çıkaran ilk toplum Eski Mısırlılardır. M.Ö. 4000 yıllarında pek çok süslemede, mimari yapılarda ve aksesuarlarda Malakit kristalinden yararlanmışlardır. Hatta o dönemde öğütülerek macun yapıldığı ve bundan kozmetik ürünü elde edildiği bilinir. Rivayete göre Kleopatra'nın en sevdiği makyaj malzemelerinden biri Malakit macunudur. Detaylar yazımızda.

Malakit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Malakit, yumuşak bakır karbonat bileşiminden ortaya çıkmıştır.

Renginin yeşil olmasının nedeni, kimyasal formülündeki bakır baskınlığındandır.

Turkuaz taşı ile benzer özelliklere sahiptir. Bundan dolayı sıklıkla karıştırılır.

İşlendikten ve cilalandıktan sonra kadife gibi yumuşak bir parlaklık kazanır. Dayanıklı olmadığı için bazen yüzeyi reçine ile kaplanır. Bu yüzden Malakit'in parlaklığı biraz azalma gösterir.

Bazik Bakır Karbonat, Aragonit Grubunda yer alır. Kimyasal formülü cu2co3 (OH) 2'dir.

Mavi-yeşil (Turkuaz), ve yeşilin tonlarının bulunduğu bir renk spektrumu vardır.

Sert ve sağlam bir yapısı yoktur. Mohs ölçeğinde 3.0/1 ile 4 arasında değişen bir orana sahiptir.

Malakit, dünyada en çok, Rusya, Zambiya, Kongo, Gabon, Avustralya ve Meksika'da çıkar. Özellikle Rusya'nın Urallar bölgesi, Malakit bakımından zengindir.

Malakit Taşı Ne İşe Yarar?

Koruyucu ve iyileştirici birtakım yararları bulunan Malakit, ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Olumsuz duyguların peşinden sürüklenmenin önüne geçer, toksik enerjilerin doğurabileceği kötü durumlara karşı etkilidir. İnsan ilişkilerinde sevgi ve anlayışın hüküm sürmesine yardımcı olur.

Seyahatlerde taşınması gerekir, çünkü kaza, hırsızlık, kaybolma gibi akla gelebilecek diğer musibetlere karşı korur. İnşaat, denizcilik ve madencilik gibi tehlikeli alanlarda çalışanların yanlarında bulundurmaları yararlıdır. Kadınların ruh hali için ayrı bir öneme sahiptir. Menstrual ağrılara ve kramplara iyi gelir. Regl döneminde meydana gelen depresifliği ve karamsarlığı azaltır. Doğum sancılarını hafifletmesi ile bilinir, bu yüzden bir diğer adı Ebe taşıdır.

Malakit Taşı Faydaları Nelerdir?

Malakit yüzyıllar önce az değerli madenleri altına çevirme bilimi olan simya alanında kullanılmıştır. O dönemlerden beri şifa ve bilgelik taşı olduğuna inanılır.

Kan basıncını düşürür, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Sakinleştiricidir, sinirli ve gergin kişilerin rahatlamasını sağlar.

Kırılan kemiklerin kaynamasında etkilidir. Kas yırtılmalarını onarmaya yardımcı olur. Eklem ağrıları ve kireçlenme için yararlıdır.

Dişil enerjiyi artırır. Kadınlardaki cinsel isteksizlik problemini ortadan kaldırabilir.

Endişeleri azaltır, fobileri yenmek konusunda yardımcıdır. Korkular ile yüzleşmeyi sağlar.

Kullanıcısını, duygusal anlamda manipülasyona karşı dirençli kılar. Cesaret ve özgüven verir. Hiçbir şeye hayır diyemeyenler için, istenilmeyen durumlara karşı tavır koymayı ve reddetmeyi kolaylaştırır.

Değişim ve dönüşüm taşıdır. Hayatında yenilik isteyenler için teşvik edicidir.

Malakit Taşı Anlamı Nedir?

Hayatınızda değişim rüzgarlarının esmesini isteyenler, Malakit'in enerjisinden yararlanabilir. Bu taşın anlamı 'dönüşüm'dür ve yeniliklere ihtiyacı olanlara gerekli motivasyonu ve cesareti verir. Düşüncelere netlik kazandırır, riskli kararları doğru bir biçimde almayı sağlar. Kontrolü ele almak için gerekli gücü aşılar, zorluklar ve beklenmedik olaylar karşısında dirayetli durmayı kolaylaştırır. Aurayı zayıf düşüren ve ket vuran tüm negatif enerjileri ekarte eder.

Gerçek Malakit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle gerçek bir Malakit'e sahip olmak için güvenilir bir yerden satın almanız gerekir. Bu kristalin fiyatı düşük değildir ve orijinalliği konusunda size fikir verebilir. Diğer önemli nokta ise, canlı renklerde ve kendine has desenlerde olmasıdır. Ancak hakiki Malakit'in desenleri ile rengi arasındaki geçiş yumuşaktır. Sahte olanları ise keskin bir şekilde ayrılır ve doğal bir görünümü yoktur. Ayrıca orijinali oldukça ağırdır, elinize aldığınızda bir hafiflik hissediyorsanız sahte olma ihtimali yüksektir.

Malakit Taşı Nasıl Temizlenir?

Şifalı etkilerini kaybetmemesi açısından Malakit'in düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Hem daha iyi çalışmasını, hem de deşarj olmasını sağlar. Temiz bir pamuklu bez ve ılık sabunlu suyla yıkamanız yeterlidir. Bu işlemi her hafta ya da birkaç haftada bir tekrarlayabilirsiniz. Ancak unutulmamalı ki ne kadar sık bakımı yapılırsa, o kadar güçlü enerji ve şifa yaymaya devam eder.