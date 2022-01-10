Mercimek Çorbası Faydaları: Mercimek Çorbası Zayıflatır Mı?

Baklagiller familyasında yer alan mercimeğin dört çeşidi bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle çorbada kullanılan kırmızı mercimek, vücudumuz için oldukça faydalıdır. Kırmızı mercimek ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde yetişir. İçerisinde birçok vitamini bulunduran bu lezzetli baklagiller, kış aylarının da vazgeçilmezidir.

Mercimek Çorbası Zayıflatır Mı?

Mercimek çorbasının en önemli özelliklerinden birisi, tokluk hissi yaratmasıdır. İçerisindeki zengin lif sayesinde midenin uzun süre tok kalmasını sağlamaktadır. Özellikle düzenli tüketimde adeta detoks etkisi yaratan mercimek çorbası, metabolizmayı da harekete geçirir.

Kırmızı mercimeğin içerisindeki besin değerleri ödem arttırıcı bir görevi üstlenir. Bu da kilo vermenizi sağlayarak, daha sağlıklı bir diyet programı uygulamanıza yardımcı olur. Zayıflamak isteyenler yemekten önce bir porsiyon mercimek çorbası tüketebilir. Böylece uzun süre tokluk hissi oluşacak ve daha az yemek yiyeceksiniz.

Mercimek Çorbası Faydaları Nelerdir?

Mercimek çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Mercimek yüksek miktarda demir ve folik asit içerdiği için kansızlığı önlemektedir. Bağışıklık sitemini kuvvetlendirerek, kişiyi her türlü hastalıktan korur. Ayrıca bu mercimeğin anne sütü arttırıcı etkisi de dikkat çekmektedir. Kan şekerini düşürücü özelliği sayesinde diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Aynı zamanda yüksek potasyum içerdiği için hipertansiyonu düşürücü etkisi de vardır. Kırmızı mercimek çorbası, vücudu kansere karşı dirençli hale getirir.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Besleyici bir özelliği içerisinde barındırdığı için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Halsizlik durumlarında kişiye demir sağlar ve daha dirençli yapar. Kalın bağırsakları çalıştırır, hemoroit ve ince bağırsak sorunlarına yardımcı olur. Mercimeğin besin değeri de yüksek olduğu için beyin ve vücut gelişimi için önemlidir.

Mercimek Çorbası Mideyi Rahatsız Eder Mi?

Her şeyin fazlası zarar sözünün haklılığını bu besin grubunda da görmekteyiz. Mercimek çorbasının fazla tüketimi, midedeki gaz miktarını arttırır ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verir. Mercimek sindirilmesi zor bir besin olduğu için, beraberinde su tüketimi midede şişlik yaratır.

Çok sık tüketiminde mide gazı oluşur. Bunun sonucunda kişide mide gazı, mide yanması sorunları ortaya çıkar. Bu daha sonraki süreçte böbrek hastalıklarına ve potasyum zehirlenmesine neden olabilir. Ayrıca uzun bir süre haşlanan mercimeğin içerisindeki nişasta ağızda sindirilir ve bu da yağ olarak depolanır. Bu durumlar kişide mide şikayetleri ile birlikte ortaya çıkar.

Mercimek Çorbasında Hangi Vitaminler Var?

Besin değeri yüksek mercimek çorbasında birçok vitamin bulunuyor. Özellikle bu besinde C, A, B, D ve B12 vitaminlerinin yüksek oranda yer aldığını söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra; Fosfat, Sodyum, Potasyum ve Magnezyum açısından zengin vitaminler de yer alıyor. Vitamin deposu olan mercimek çorbası, kişiyi hastalıklardan korur.

Mercimek Çorbası Besin Değerleri Nelerdir?

Uzun süreli tokluk hissi yaratan mercimek çorbası, zengin lif içeriğine sahiptir. Besin değerinin de fazla olduğu bu sağlıklı çorba, özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Bir porsiyon kırmızı mercimek çorbası ortalama 84 kaloridir. Bu çorbanın içerisinde Karbonhidrat (8,98 g), Protein (3,75 g), Yağ (3,25 g), Lif (2,74 g), Kalsiyum (22,66 mg), Potasyum (180,55 mg), Sodyum (384,13 mg), Demir (0,88), A Vitamini (703,77 ui) ve C Vitamini (1,83 mg) bulunur. Oldukça zengin bir besin içeriğe sahip mercimek çorbası yeterli tüketimde kişiyi birçok hastalıklarda korumaktadır.