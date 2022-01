Necef Taşı Faydaları: Necef Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Necef taşı her ne kadar teşbihlerde ve bazı takılarda kullanımı ile hafızalara "süs taşı" olarak yerleşmiş olsa bile, necef taşının bir sürü şifalı etkisi vardır ve bu taşın kullanımında bu etkenler nedeniyle tercih edilme oranı oldukça yüksektir. Necef taşının hiçbir hastalığa tam olarak kesin şifa verdiğini söyleyemeyiz. Her taş gibi necef taşı da sadece kişinin hastalık ile savaşışında kişiye destek olur, fazladan bir güç verir. Esas tanı ve tedavi yöntemleri her zaman doktor tarafından verilmelidir.

Necef taşı ne işe yarar?

Vücudu ruhen ve fiziken dinç tutar.

Kişinin vücudunda bulunan negatif enerjiyi alır.

Ruhen ve fiziken birçok derde deva olma özelliğine sahiptir.

Strese ve üzüntüye karşı dayanma gücü verir.

Kişinin sabrını arttırır.

Kıvrak zekaya katkıda bulunarak kişinin odağını arttırır. Sorunları çözmede oldukça faydalıdır.

Lenf sisteminin düzenini korur.

Kan dolaşımını düzenler ve sağlıklı bir seviyede kalmasını sağlar.

Sevgiyi ve şefkati arttırır.

Göz sağlığını korur ve göz problemlerine iyi gelir.

Yara izlerini iyileştirmede faydalıdır. Yaralar daha hızlı bir iyileşme sürecine girer.

Sindirim sistemine ve mideye iyi gelir.

İskelet sistemine olağanüstü faydaları var. Düzenli çalışmasına destek olur, hastalık varsa iyi gelir.

Tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasına destek olur, guatr tedavisinde de kullanımı vardır.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Radyasyonu emerek radyasyonun kötü etkileriyle savaşır.

Kronik yorgunluğa deva olur. Kişiye enerji verir.

Necef Taşı Özellikleri Nelerdir?

Necef taşı başka bir isimle sonsuz şans taşı olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda her tür olumsuz etkiyi de absorbe etme özelliği vardır. Bu taş bir kaya kristalidir ve saydam özelliği sayesinde belli bir özelliği bulunmaz. Cam benzeri bir parlaklığı vardır. Oluşurken içerdiği mineraller ve su nedeniyle kişiye huzur ve ferahlık getirdiği bilinir. Aynı zamanda necef yaşı Osmanlı zamanında tesbih yapımında çok sık kullanılan bir taştı. Necef taşı aynı zamanda diğer değerli taşlardan rengi ile ayrılır. Necef taşı beyaz rengi ile dalga boylarında bulunan tüm renkleri içine alan akromatik bir renktir.

Yıllar yılı sinir tedavisinde kullanılmış olan necef taşı, Ametist ve Sitrin gibi taşların da farklılaşmış yani değişkenlik geçirmiş halidir diyebiliriz. Pek çok alanda günümüze kadar kullanılmış olan bu faydalı taş, endüstriyel alanlarda özellikle kullanılmaktadır. Endüstriye çevrelerde elektronik itici ve ayrıştırıcı özelliğiyle sık sık tercih edilen necef taşı, bu özelliklerinin dışında saat yapımında, diş macunlarında, cam ve elektrik ışıklandırmalarında, deterjanlarda yaygın kullanımı ile de bilinir. Necef taşı için birbinden farklı pek çok amaçta kullanılan harika bir doğal taştır diyebiliriz.

Necef Taşı Anlamı Nedir?

Astrolojide Mart ve Nisan ayları ile özdeşleştirilen bu taş tepe ve diğer tüm çakraları açmada etkilidir. Ateş ve su unsurlarıyla da ilişkilendirilen bu taş kainatın sonsuz gücünün sembolüdür de. İsmini ise ilk defa keşfedildiği yer olarak bilinen Irak'ın Necef şehrinden almıştır. Bu taş aynı zamanda mucizevi taş olarak da bilinir.

Gerçek Necef Taşı Nasıl Anlaşılır?

Necef taşlarını görünüm olarak anlamak imkansıza yakındır. Ele aldığınızda da anlaşılamayabilir. Bu nedenle birbirinden farklı yöntemler bulunur. Piyasada çok fazla imitasyon ürün olduğundan Necef Taşı'ın sahtesi çoktur.

Almak istediğiniz necef taşını çakmak ile ısıtınız. Eğer taş gerçek değilse boyası yanarak ucuz taşlar dökülür. Fakat yine de taşı aşırı ısıtmamaya dikkat etmenizde yarar var.

Necef Taşı Nasıl Temizlenir?

Necef taşını da diğer değerli taşlar gibi temizleyebilirsiniz. Necef taşı uzun süreli kullanımlarda temizlenmese etkisini geçici olarak kaybedebilir. Taşı temizlemek için uygulayabileceğiniz çok yaygın bir yöntemi, taşı bir gece toprağa bırakarak negatif enerjilerden arınmasını ve dinlenmesini sağlamaktır.