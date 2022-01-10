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Giriş Tarihi: 10.1.2022 12:32

Papatyanın Faydaları Nelerdir? Papatya Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Papatyanın Faydaları Nelerdir? Papatya Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Saf ve temiz sevgi anlamını taşıyan papatya, bahar aylarında sıkça karşımıza çıkan narin bir çiçek türüdür. Yabani bir bitki olan papatya çiçeğine bahar aylarında birçok yerde rastlamak mümkündür. Birden fazla türü bulunan papatya çiçeği, evlerimizde dekorasyon amaçlı kullanılabildiği gibi tıbbi alanda ve içecek gibi farklı alanlarda da kullanımı bulunmaktadır.

Papatyanın en sık kullanım alanları arasında çay olarak kullanımı yer almaktadır. Sağlık açısından da oldukça sık kullanılan papatyanın çay olarak kullanımı da doğal ilaç olarak da nitelendirilmektedir. Kullanım açısından oldukça kolay bir bitki olan papatya genellikle kurutularak kullanılmaktadır. Böylece doğal bitki çayı elde edebilmek oldukça kolaydır. Hem evlerinizi güzelleştirmek hem de bağışıklığınızı güçlendirmek için tüketilebilecek kullanışlı bir bitkidir. Papatya ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Papatyanın Faydaları Nelerdir?

Papatya tıbbi anlamda oldukça faydalı bir bitki olup genellikle çay olarak kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan antienflamatuar özelliği ile cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Cildi sıkılaştırma, temizle ve canlandırma etkisi olan papatya, cilde papatya çayının suyunun tonik şeklinde uygulanması şeklinde kullanılmaktadır. Papatya çayı buharı gribal enfeksiyonlar sonucu oluşan üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Göz kapağı iltihaplanması tedavilerinde de kullanılan papatya, sadece göz iltihaplanmalarında değil idrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde de oldukça önemli bir role sahiptir. Sindirim sistemi ve bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Regl döneminde etkili bir ağrı kesici işlevi görmektedir. Karaciğer ve safra kesesi sağlığı açısından da oldukça etkili bir bitkidir.

Papatya Ne İşe Yarar?

Tıbbi anlamda oldukça faydaları bulunan papatya birçok açıdan olumlu etkilerini görebilmek mümkündür. Birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan papatya genellikle çay formatında tüketilmektedir. Ağız iltihaplanmalarının, göz enfeksiyonlarının giderilmesinde, idrar yolları enfeksiyonlarının giderilmesinde etkili bir doğal ilaç olan papatya aynı zamanda gaz söktürücü özelliğine de sahiptir. Strese karşı da iyi gelen papatyanın yatıştırıcı özelliği de bulunmaktadır. Papatya kullanımı bazı ilaçlarla etkileşime girdiğinde zehirlenme durumlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle bazı böcek ilacı yapımında kullanıldığı da görülmektedir.

Papatya Nasıl Kullanılır?

Birçok kişi evlerini renklendirmek ya da sevdiklerini mutlu etmek için papatya almakta ya da toplamaktadır. Papatyanın kullanım alanı çok olmayıp oldukça da sınırlıdır. Papatya bitkisi genellikle çiçekçilerde karşımıza çıkan sevdiklerimizi mutlu etmek için ya da evlerimizi süslemek için aldığımız bir bitki olarak karşımıza çıksa da göründüğünden çok daha faydalı olup birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.

Papatya en fazla çay olarak kullanılmaktadır. Bitkisel çaylar arasında kullanımı oldukça fazla olan papatya hazımsızlık ve spazm gibi şikayetlere iyi gelmektedir. Papatya çayını hazır bir şekilde marketlerden poşet çay olarak temin edebileceğiniz gibi aktardan alacağını kurutulmuş papatya demetleri ile de evde kendiniz yapabilmeniz mümkündür. Tek yapmanız gereken birkaç kuru papatya tanesi üzerine sıcak su dökülür ve 5-10 dakika demlenmesi beklenir ardından bir bardağa konularak içilmek için hazırdır.

Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

Papatya görünümü kadar tadı da güzel olan bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurutulup çay haline getirilerek tüketilen papatya çayı sağlık açısından da oldukça önemli doğal bitki çayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi olarak papatya çayının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Hazımsızlık soruna iyi gelen papatya çayı uzmanlar tarafından da önerilmektedir.
  • Mide spazmı başta olmak üzere spazma iyi gelen papatya çayı spazmın çözülmesine yardımcı olmaktadır.
  • Regl sancısının giderilmesinde oldukça faydalı bir bitkisel çaydır.
  • Ülser ve mide yanmaları açısından faydalıdır.
  • Basur problemi sonucu oluşan basur memelerindeki ağrının giderilmesinde ve rahatsızlığın tedavi edilmesinde faydalı bir bitkisel çaydır.
  • Kan şekerini dengelemektedir.
  • Sırt ve bel ağrılarına iyi gelmektedir.
  • Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Böylece sinirleri gevşeterek uykusuzluğa iyi gelmektedir.
  • Sindirimi kolaylaştırmaktadır.
  • Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Özellikle papatya çayı buharını solumak bu solunum yollarını açar ve kişisinin gün içinde daha rahat etmesini sağlamaktadır.
  • Cildi güzelleştirir daha canlı görünmesini sağlamaktadır.
  • Diş eti sağlığı açısından da faydalı bir bitkidir. Diş eti rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılır.
  • Alerji belirtilerini azaltmaktadır.

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Papatyanın Faydaları Nelerdir? Papatya Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?
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