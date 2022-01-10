Selenit Taşının Faydaları Nelerdir? Selenit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Yıllardır Selenit, kristallere ilgi duyanların ve şifalı taş koleksiyonerlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Pasif ve negatif enerjilere karşı koymada güçlü bir işlev görür. Hayatınızda ve üzerinizde belli bir ağırlık ve yorgunluk, istenmeyen bir yoğunluk olduğunu düşünüyorsanız, sizin için faydalı olabilir. Selenit, enerji tıkanıklıklarını temizlemeye yardımcı olur. Çünkü enerji akışına izin verir. Etkili yüksek titreşimi, enerji alanınıza pozitif enerjiyi dahil etmenize yardımcı olur. Ruh halinizi yükseltir ve iyi hissetmenizi sağlar. Selenit taşı, evinizi, ofisinizi ve içindekileri arındırmak, enerjilerini yükseltmek için mükemmel bir araçtır. Selenit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz. Selenit Taşı Özellikleri Nelerdir? Selenit taşı özelliklerinden ilki, parlak beyaz veya yarı saydam kristal şeklinde olmasıdır.

Özellikle kireçtaşı veya kil gibi tortul kayaçların birikintilerinde ve yataklarında meydana gelir.

Magmatik kayalarda Selenit oluşumu örneklerine çok rastlanır.

Selenit bir alçı türevidir. Oldukça yumuşak ve kolay kırılabilir bir taştır. Bundan dolayı dikkatli bir şekilde tutulması ve muhafaza edilmesi önemlidir.

Yoğunlukla, Fas, Avustralya, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunur. Selenit, 'çöl gülleri' oluşumlarında da ortaya çıkan bir kristaldir.

Selenitin adı, Yunanca 'selene' kelimesinden türemiştir. Anlamı ise ay demektir.

Metafiziksel bir kristaldir. Çok kuvvetli arındırıcı ve rahatlatıcı bir taştır.

Kolaylıkla negatif enerjiyi yok eder ve bulunduğu mekanın pozitif enerji ile dolmasını sağlar.

Mücevher yapımında sıklıkla bu taştan yararlanılır. İşlenerek pürüzsüz hale getirilen Selenit, farklı kristal kombinasyonları ile harikalar yaratır. Hem estetik bir görünüm kazandırır, hem de yaydığı olumlu enerji ile şifa verir. Selenit Taşı Ne İşe Yarar? Çakra dengeleme veya temizleme işlemleri için faydalı bir kristaldir denilebilir. Ayrıca uyku problemlerinden muzdarip olan kişiler için kullanılabilir. Gevşemenize yardım eder, bu yüzden rahat bir şekilde uykuya dalabilir ve güzel rüyalar görebilirsiniz. Yoga yapanların mutlaka bulundurması gereken bir kristaldir.

Olumsuz düşüncelere geçit vermez ve daha iyi odaklanmanızı sağlar. Selenit, istenmeyen enerjiyi temizlemeye yardımcı olduğu için, meditasyonunuzdan daha yoğun ve etkili sonuçlar alabilirsiniz. Selenit Taşı Faydaları Nelerdir? Selenit taşı faydaları açısından zengin bir kristaldir. Sıvı ışık olarak da bilinen bu taş, etkili bir şifa ve olumlu enerji yayıcıdır.

Endişe ve stresten kaynaklanan kalp rahatsızlıklarına ve gergin ve karışık zihinlere, endişeli düşüncelere iyi gelir.

Travmatik bir geçmişi olanların, bu durumu aşmasına yardımcı olur. Pozitif enerji akışı ile iyi düşünceleri telkin edebilir.

Güçlü titreşim özellikleri sayesinde, kişisel enerji alanınızı bol miktarda sakinlik ve huzur doldurabilir.

Yüksek bilinç ve şuur oluşumuna yardımcıdır. Olgunlaştırır ve olayların iç yüzünü görmenizi sağlar.

Diğer kristalleri temizler ve şarj eder.

Enerjisel olarak kendi kendini temizler.

Gevşetici olması nedeniyle, meditasyon ve diğer ruhsal çalışmalar için idealdir.

Toplu çalışmayı gerektiren ortamlarda, işyerlerinde, organizasyonlarda, derneklerde takım ruhunu gelişmesini destekler.

Kabusların azalmasına yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirir.

Fiziksel dengenin korunmasına katkıda bulunur. Selenit Taşı Anlamı Nedir? Saydam ve beyaz renkli yapısı nedeniyle duruluğu ve ışığı sembolize eder. Enerji açısından en bilge ve değerli taşlar arasında yer alır. İsmini Yunan tanrıçası Selene'den almıştır. Aynı zamanda ay tanrıçasıdır ve Selenit kristali benzerliğinden dolayı ay ile bağdaştırılır. Dişil enerjili bu kristal, manevi olarak gençleşmeyi temsil eder. Doğaüstü alemler ile iletişimi sağlar. Karanlık ve zor zamanların üstesinden gelmeyi sembolize eden, arı beyaz bir ışığa ve enerjiye sahiptir. Tıpkı geceleri parlayan ay gibi, karanlığı aydınlatır. Ayın güneşten aldığı ışığı bünyesinde barındırması gibi, Selenit taşı da ışık ve enerji deposudur. Gerçek Selenit Taşı Nasıl Anlaşılır? Gerçek olanının oldukça yumuşak yapıda olması gerekir. Görüntüsü itibariyle camı anımsatır ve ayırt etmesi zor olabilir. Gerçek Selenit kolayca çizilebilirken, sahtesi çizilmez. Kesici bir alet ile çok kolay bir biçimde çizebileceğinizi görebilirsiniz. Ayrıca gerçek Selenit kristali ısı yalıtımı yapar. Dokunduğunuzda sıcaklık hissediyorsanız gerçektir.

Selenit Taşı Nasıl Temizlenir?

Kesinlikle suyla temizlememeniz gerekir. Çünkü alçı temelli bir yapıya sahiptir ve çok çabuk çözünür. Su ve ovalayarak temizlerseniz, taşın belli bir kısmı eriyebilir ve yok olabilir. Ancak su ile yıkamaya mecbursanız, soğuk değil ılık olmalıdır. Sanılanın aksine soğuk suda daha çok çözünür. Kesinlikle tuzlu su olmamalıdır ve deterjan kullanılmamalıdır.

Selenitzamanla sarıya dönebilir veya çabucak kirlenebilir. Suyla kolayca temizleyemezsiniz. Bu yüzden kristali temiz ince bir torba içerisinde muhafaza edebilirsiniz.Kirlenmemesi için sık sık dokunmamaya özen göstermelisiniz. Kirden ve tozdan uzak tutmak için dolgu macunu kullanabilirsiniz.