Ultrason Kağıdında Yazan GA(AUA) Terimi Ne Demek? GA(AUA) Terimi Anlamı Nedir?

Tahmini olarak gebeliğin belli olduğu ilk anlardan itibaren artık anne adayının hayatında ultrason ile muayene önemli yer tutmaya başlayacaktır. Peki, bu muayeneler esnasında hepimiz her şeye hakim miyiz? Özellikle ultrason kağıdında karşılaşacağımız terimler ile kafanızın karışmamasına izin vermemelisiniz. Bu terimlerden bazıları boy gelişim ve sağlık ile ilgili bilgiler verirken bazıları da bebeğin anne karnında geçirdiği süreç ve bu sürece bağlı olarak devam eden yaş sürecini anlatmaktadır. İşte anne adaylarının en çok kafasını karıştıran terimlerden biri olan GA(AUA) terimi ile bu yaş sürecinde karşılaşılır. Anne adaylarının en çok kafasını karıştıran terimlerden biri olan GA(AUA) teriminin anlamını bu yazımızda sizin için detaylandırdık.

GA(AUA) Terimi Anlamı Nedir?

Anne adayları tarafından en çok merak edilen şeylerden biri de bebeğin anne karnında geçirdiği süre ve bu sürede yaşadığı değişim ve büyümedir. Aslında bu durum, anne karnındaki bebek yaşı şeklinde de ifade edilmektedir ve anne karnında bebek yaşı ölçüm ve hesaplamalar ile tespit edilmektedir. Bebeğin yaş hesaplaması sadece doğduktan sonra değil aslında anne karnında başlamaktadır.

Anne karnındaki bebeğin net bir yaş skalası söylenemese de bu konuda tahminler yapılması için bazı testler kullanılmaktadır ve bu sonuçlar terimlerle ifade edilmektedir. İşte GA(AUA) şeklinde karşınıza çıkan bu terim tam olarak bu konudan bahsetmektedir. GA(AUA) terimi anne karnındaki bebeğin yapılan ölçümler sonucunda tahmini olarak bebek yaşı hakkında bilgilendirme yapan bir terimdir. Yani bebeğinizin anne karnında tahmini yaşı hakkında bilgi almak için bu terime ve ölçüm sonuçlarındaki değere bakmanız gerekmektedir.