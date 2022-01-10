Ultrason Kağıdında Yazan HL Terimi Ne Demek? HL Terimi Anlamı Nedir?

Günümüz teknolojilerinde özellikle birçok hastalık anne karnında belli olduğu gibi bu hastalıkların belirlenmesi için yapılan ölçümler ve testler de mevcuttur. Hem hamilelik öncesi hem de hamilelik sonrası annenin sağlıklı bir hamilelik yaşaması ve bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alması için ihmal edilmemesi gereken testlerdir bunlar. Ölçümler, anne karnındaki bebeğin kontrollerdeki gelişimini gösterdiği gibi aynı zamanda anne karnında yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun da aynası niteliğindedir. Anne adaylarını en çok korkutan şeylerden biri de ultrason kağıdında yazan terimlerden hangilerinin normal sınırlarda olduğu ve bu terimlerin en anlama geldiğidir. İşte bu yazımızda normal değerler dışında ölçümü yapıldığında hastalık belirtisi olarak alınan terimlerden birinden bahsedeceğiz. HL teriminin ne olduğunu öğrendiğinizde ultrason kağıdındaki değerleri de daha iyi anlamayacaksınızdır. İşte, HL terimi ve anlamının detayları.

Ultrason Kağıdında HL Terimi Anlamı Nedir?

Her terim farklı bir anlam içerdiği gibi aslında çoğum terim de bebeğin gelişimini ve sağlığını takip etmektedir. Özellikle anne karnında belirlenebilecek hastalıklar ile ilgili belirtiler ultrasonda farklı terimler ile ifade edilebilmektedir. Bu hastalıklardan bazıları bebeğin kan değerleri ya da gelişimi ile belirlenebilirken bazıları da kemik uzunlukları ile ilgili ölçümlerle belirlenebilmektedir. İşte HL terimi de aslında bu hastalıklardan birinde de karşımıza çıkabilmektedir.

Ultrasonda HL terimi koldaki en uzun kemik olan humerusun uzunluğunu ifade etmektedir. Anne karnında belli olan hastalıklardan biri olan Down Sendromu da bu ölçüm ile tespit edilebilen hastalıklardandır. Humerusun ölçüm sırasında kısa olması anne karnındaki bebeğin bu hastalığı taşıyıp taşımadığı ile ilgili bilgi vermektedir. Ultrason ile yapılan bu ölçüm normal bebek ile anne karnında down sendromu taşıyan bebek arasında uzunluk farklı ile tespit edilebilmektedir.