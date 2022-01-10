Yeşil Akik Taşı Faydaları: Yeşil Akik Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Feng Shui felsefesine göre yeşil rengin ruh hali üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu yüzden her zaman doğa ile iç içe olmayı öğütler. Çünkü Feng Shui'ye göre yeşil, olumlu duyguları, yardım etmeyi, adil olmayı, insanları sevmeyi ve alçak gönüllü olmayı çağrıştırır. Yeşilin psikolojik etkisi ile Akik'in şifalı enerjisinin birleşimi, insan sağlığı açısından faydalıdır. Günümüzde, mücevher yapımında, ev dekorasyonunda ve kimya alanında yararlanılır. Güzel bir doğal taş olmaktan fazlasıdır, fiziksel ve duygusal anlamda iyi hissettirir. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Yeşil Akik taşı, odaklanmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Zekayı geliştirir, mantıklı düşünmeye yardımcı olur. Hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarına ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Kadın hastalıklarına, göz sağlığına, cilt sorunlarına karşı etkilidir. Kalp ve damar rahatsızlıklarından şikayet edenlerin kullanması faydalıdır. Yeşil Akik taşının, kalp kaslarını güçlendirmesi için göğse yakın bir yerde bulundurulmalıdır. Yüksek ateşi düşürmede başarılıdır. Epilepsi hastalarının yanında taşıması, nöbetlerin azalmasına yardımcı olur.
Dünyanın birçok bölgesinde bilinen Yeşil Akik taşının, İslam ülkelerinde ayrı bir önemi vardır. Bunun en temel nedeni, Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından övülmesi ve tavsiye edilmesidir. Bu taşı üzerinde taşıyanların, dualarının ve isteklerinin yerine getirileceğini buyurmuştur. Arap coğrafyasında 'Yemen taşı' olarak da bilinir. Kişiyi belalardan, nazardan ve kötü enerjilerden koruduğuna inanılır. Aynı zamanda hümanist bir insan olmayı ve dengeli ilişkiler kurmayı kolaylaştırır.
Tıpkı farklı şifalı taşlar gibi, Yeşil Akik taşının da sahteleri üretilir. Kalsedon ailesinin üyelerinden biri olan bu taşın, sahte olup olmadığını test etmek için basit bir yöntem vardır. Çakmağı yakın ve bir süre taşı ısıtın, eğer eriyorsa muhtemelen reçine veya plastikten üretilmiş imitasyon bir Akik'tir. Ancak sağlam bir biçimde duruyorsa gerçektir. Bu anlamda alınabilecek en iyi önlem, taşı güvenilir bir yerden satın almaktır.
Fiziksel ve manevi anlamda birtakım faydaları olan Yeşil Akik taşını temiz tutmanız gerekir. Bunun için en iyi yol akan su ile temizlemektir. Sabun ile birlikte ovalayarak yıkayabilirsiniz. Nemli kalmaması gerekir, ancak kurutma işlemini temizlikten bir yarım saat sonra yapmalısınız. Tüm doğal taşlar gibi içindeki enerjiyi boşaltmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden Yeşil Akik, 1.5-2 saat boyunca güneş altında beklemelidir. Böylece içindeki negatif enerjiyi atarak arınır.