Yeşil Akik Taşı Faydaları: Yeşil Akik Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Feng Shui felsefesine göre yeşil rengin ruh hali üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu yüzden her zaman doğa ile iç içe olmayı öğütler. Çünkü Feng Shui'ye göre yeşil, olumlu duyguları, yardım etmeyi, adil olmayı, insanları sevmeyi ve alçak gönüllü olmayı çağrıştırır. Yeşilin psikolojik etkisi ile Akik'in şifalı enerjisinin birleşimi, insan sağlığı açısından faydalıdır. Günümüzde, mücevher yapımında, ev dekorasyonunda ve kimya alanında yararlanılır. Güzel bir doğal taş olmaktan fazlasıdır, fiziksel ve duygusal anlamda iyi hissettirir. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Yeşil Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Diğer Akik çeşitleri gibi yeşil olanları da mikro kristaller den oluşan bir Kuvars türüdür.

Opak ve yarı saydam bir görünümdedir.

Kalsedon ile benzerlik gösterir, ancak biçim bakımından küçük farklar vardır.

Çeşitli mineralleri doldurmayı sağlayan silikat katmanları sayesinde meydana gelir.

Volkanik kayaçlarda oluşan Akik taşının her çeşidi birbirinden ayrı özelliğe sahiptir.

İlk çıkarıldığında mattır, bu yüzden kesilerek ve cilalanarak parlaklık kazandırılır.

Kimyasal yapısında, mikrokristalin Kuvars, Kalsedon, demir ve alüminyum bulunur.

Sertliği ile dikkat çeker, Mohs ölçeğinde 6.0/2 ve 7 arasında bulunur.

Yeşil Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Yeşil Akik taşı, odaklanmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Zekayı geliştirir, mantıklı düşünmeye yardımcı olur. Hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarına ve sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Kadın hastalıklarına, göz sağlığına, cilt sorunlarına karşı etkilidir. Kalp ve damar rahatsızlıklarından şikayet edenlerin kullanması faydalıdır. Yeşil Akik taşının, kalp kaslarını güçlendirmesi için göğse yakın bir yerde bulundurulmalıdır. Yüksek ateşi düşürmede başarılıdır. Epilepsi hastalarının yanında taşıması, nöbetlerin azalmasına yardımcı olur.

Yeşil Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Yeşil Akik taşı, net düşünmeyi kolaylaştırır. Hafıza fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlayarak unutkanlığa karşı korur.

Güneş ışınlarını içine çekerek yararlı hale getirir. Bunları D vitamini olarak vücuda aktarır.

Vücuttaki parazitlerin ve toksinlerin atılması için faydalıdır.

Uykusuzluktan yakınanların mutlaka kullanması gerekir. Sakinleştirici özelliği ile uyumayı kolaylaştırır.

Hüznü, kederi, öfkeyi dindirmeye ve daha sağlıklı bir ruh haline girmeye yardımcı olur.

Manevi anlamda kişinin huzur bulmasına destek olur. Hz. Muhammed (s.a.v) bu taş için, üstünde taşıyan her kimse dileklerinin kabul olacağını söylemiştir.

Yalnızlık duygusunun verdiği üzüntüyü azaltmaya çalışır. Korkuları ve yersiz endişeleri ortadan kaldırır. Kişinin daha özgüvenli ve ne istediğini bilen kararlı bir insan olmasını sağlar.

Evliliğinde ve aile hayatında sorunları olanlar tarafından kullanılması yararlıdır.

Tükenmişlik sendromuna karşı savaşmakta etkilidir. Çünkü bıkkınlığa, umutsuzluğa ve pes etmeye iyi gelen güçlü bir yaşam enerjisi verir.

Yeşil Akik Taşı Anlamı Nedir?

Dünyanın birçok bölgesinde bilinen Yeşil Akik taşının, İslam ülkelerinde ayrı bir önemi vardır. Bunun en temel nedeni, Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından övülmesi ve tavsiye edilmesidir. Bu taşı üzerinde taşıyanların, dualarının ve isteklerinin yerine getirileceğini buyurmuştur. Arap coğrafyasında 'Yemen taşı' olarak da bilinir. Kişiyi belalardan, nazardan ve kötü enerjilerden koruduğuna inanılır. Aynı zamanda hümanist bir insan olmayı ve dengeli ilişkiler kurmayı kolaylaştırır.

Gerçek Yeşil Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Tıpkı farklı şifalı taşlar gibi, Yeşil Akik taşının da sahteleri üretilir. Kalsedon ailesinin üyelerinden biri olan bu taşın, sahte olup olmadığını test etmek için basit bir yöntem vardır. Çakmağı yakın ve bir süre taşı ısıtın, eğer eriyorsa muhtemelen reçine veya plastikten üretilmiş imitasyon bir Akik'tir. Ancak sağlam bir biçimde duruyorsa gerçektir. Bu anlamda alınabilecek en iyi önlem, taşı güvenilir bir yerden satın almaktır.

Yeşil Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Fiziksel ve manevi anlamda birtakım faydaları olan Yeşil Akik taşını temiz tutmanız gerekir. Bunun için en iyi yol akan su ile temizlemektir. Sabun ile birlikte ovalayarak yıkayabilirsiniz. Nemli kalmaması gerekir, ancak kurutma işlemini temizlikten bir yarım saat sonra yapmalısınız. Tüm doğal taşlar gibi içindeki enerjiyi boşaltmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden Yeşil Akik, 1.5-2 saat boyunca güneş altında beklemelidir. Böylece içindeki negatif enerjiyi atarak arınır.