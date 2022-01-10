Zirkon Taşı Faydaları: Zirkon Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Zirkon taşı pahalı olması ve buna eş değer olarak çok değerli olması sebebiyle maddi durumu iyi olan kişilerin bol bol tercih ettiği bir taş türüdür. Zirkon taşı sağlığa büyük oranda olumlu etki ederken kişilerin dış görünüşünün de daha iyi bir noktaya gelmesini sağlar.

Zirkon Taşı Faydaları Nelerdir?

Hemen her doğal taş, kişinin bünyesinde olumlu faydalar sergilemektedir. Bu taşlar, hem içerdiği mineraller hem de doğadan aldığı zenginlikler sayesinde mental ve fiziki açıdan kişilere fayda sağlar. Peki zirkon taşı ne işe yarar?

Zirkon taşı, zihin ve hafızayı güçlendirerek unutkanlığa iyi gelir.

Hastalıkların çabuk iyileşmesi için kişiye güç verir.

Ülser hastalığının tedavisinde çok etkilidir.

Epilepsi ve kalp rahatsızlığı olan hastalar için önerilir.

Kapalı çakraları açarak kişilerin aurasını canlandırır.

Sindirim sistemini düzenleyerek sağlıklı olmasını sağlar.

Kişiye enerji ve güç verir.

Üreme organlarının sağlıklı olmasını sağlar. Prostat bezleri ile testisleri güçlü hale getirir.

Uyku problemi olanlara önerilir çünkü zirkon taşı uykuya kolayca dalmanızı sağlar. Kişiler kötü rüya ve kabuslardan arınır.

Vücuda hareket enerjisi kazandırır. Vücut bu sayede zinde kalır.

Duygu dalgalanmalarına karşı iyileştirici bir etkisi mevcuttur. Kişilerin aşırı duygusal hareketlerini törpüler ve tez canlılığı azaltır. Kişi taşı kullandıktan sonra sakin ve huzurlu hale gelir.

Üst solunum yollarının hastalıklardan korunmasını sağlar. Bu sayede kişi kolay kolay enfeksiyon geçirmez.

Kilo almak isteyen kişilere önerilir. İştah açıcı özelliği vardır.

Kişileri kötü enerjiden korur ve kollar.

Cildin bakımlı gözükmesini sağlar. Cilt güzel ve parlak gözükür.

Zirkon Taşı Özellikleri Nelerdir?

Zirkon taşının gerçekten de sert ve oldukça dayanıklı bir mineral olduğunu söyleyebiliriz. Sertlik derecesi 7,5 – 8 oranında olan Zirkon taşının, özgül ağırlığı da 4,6 ile 4,7 oranları arasındadır. Kimyasal formülü zirkonyum, silisyum ve oksijendir. Zirkon taşı silikat sınıfına ait olan bir taştır. Rengi soluk gri, sarı, turuncu, mavi, kahverengi ve yeşil tonlarına sahiptir.

Zirkon taşının dünya üzerindeki rezervlerinin çok büyük bölümü Avustralya'dan çıkartılır. Avustralya bölgesinden çok yoğun düzeyde çıkartılan Zirkon taşı, piyasada bulunan tüm Zirkonların %40'ını karşılar. Avustralya dışında Zirkon taşı, Kanada, Brezilya, Amerika, Kamboçya, Sri Lanka, Norveç ve Tayland'da da çıkartılır.

Zirkon taşını değerli kılan özelliklerden biri de bu taşın dünyada bulunan en eski element yapısına sahip olmasıdır. Zirkon taşı oldukça sert bir yapıya sahiptir ve Endüstriyel olarak da Zirkonyum ve Zirkon Oksit olarak isimlendirilir. Aynı zamanda Zirkonyum elementinin en mühim kaynaklarından olan bir doğal taş olarak Zirkon taşı karşımıza çıkar.

Zirkon taşı elmasa benzeyen yapısı ile eski çağlarda elmasın kardeşi olarak görülürdü. Zirkon taşının özellikleri arasında sert yapısı oldukça dikkat çekmektedir. Orta çağ zamanında Zirkon taşı oldukça meşhur bir taştı.

Zirkon Taşı Anlamı Nedir?

Zirkon taşı az önce de söylediğimiz gibi, Ortaçağ dünyasında bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Zirkon taşı ortaçağ döneminde bilgelik anlamına gelirdi. Zirkon'un kelime anlamı ise hem Arapça hem de Farsça'da karşımıza çıkar. Arapça kökeni anlamıyla Zirkon "kırmızı" demektir. Farsça'da ise "renk" ile "altın" anlamında olan "zar" ile "gün" kelimelerinden türemiş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Gerçek Zirkon Taşı Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle, zirkon taşı oldukça pahalı bir taştır diyebiliriz. Bu nedenle eğer almak istediğiniz Zirkon taşı çok düşük fiyattan satılıyorsa, burada üründen kuşkulanmalısınız. Genel olarak yaygın tespit etme yöntemi ise şudur: değerli taşların muadili yapılmak istendiğinde, dış çevre doğal taşın rengine boyanır. İç kışı ise kendi orijinal renginde kalır. Bu sebeple, satın alınacak taşın küçük bir kısmı kırıldığında dış renk ile iç rengin uyumuna bakarak ayırt edilebilir. Fakat kırma işlemini yapmak istemiyorsanız bir çakmak aracılığıyla taşı ısıtabilirsiniz. Isınan taş eğer sahteyse boyaları akacaktır. Gerçekse bir değişiklik olmaz. Fakat çok fazla ısıtıp taşa zarar vermemeye çalışmanızı öneririz.

Zirkon Taşı Nasıl Temizlenir?

Zirkon taşının etkisini korumasını istiyorsak onu belirli aralıklarla temizlemeliyiz. Aşağıda değerli taşlar için yaygın temizleme yöntemlerini sizler için sıraladık.