Adaçayı Yağı Faydaları: Adaçayı Yağı Ne İşe Yarar?

Adaçayı yağı hoş kokusu itibariyle afrodizyak etkisi yaratabilirken mutluluk ve enerji hormonlarının salgılanmasını sağlamaktadır. Stresli ve yoğun günlerde adaçayı yağı ile buhur yapılması stres hormonlarının engellenmesine imkan tanıyacaktır. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Adaçayı Yağı Ne İşe Yarar?

Adaçayı yağının kullanım alanının fazla olması aslında birçok alanda insan sağlığına mental ve fiziksel olarak iyi geldiğinin bir göstergesidir. Adaçayı yağının iyi geldİği alanlar şöyledir;

• Adaçayı yağı gergin ve sinirli durumları ortadan kaldırır, sakinleştirir.

• Adaçayı yağı kas ve eklem ağrılarına bire bir olup kadınlarda adet sancıların hafiflemesine yardımcı olur.

• Sırt, bel, omuz bölgelerine masajla yedirilerek kullanıldığında ağrıların giderilmesini sağlar.

• İltihaplı yaraların, sivilce ve aknelerin iyileşmesine ön ayak olur.

• Sakinleştirici özelliği sayesinde uykusuzluk problemine karşı son derece iyi gelir.

• Bağırsak düzenleyici etkisiyle kilo vermeye yardımcı olur.

• Saçlarda matlık, kepek oluşumunu engeller, parlaklık verir ve saç köklerinin beslenmesine katkıda bulunur.

• Cilt yüzeyindeki kuruluğa karşı iyi gelir.

• Sindirim sistemini düzenler, hazımsızlığı önler.

• Adaçayı yağı kadınlarda rahim ve yumurtalık kanserine karşı koruyucu özelliktedir.

• Adaçayı yağı ile gargara yapıldığında hem ağız sağlığını korur hem de ağız içerisinde oluşan kötü kokunun giderilmesini sağlar.

Tüm bunların yanı sıra adaçayı yağı cilde faydaları konusunda da ön planda yer alıyor.

Adaçayı Yağı Nasıl Kullanılır?

Adaçayı yağı sabit bir yağ ile karıştırılarak kullanıldığında doğal nemlendirici görevi görür. Bir kaşık Shea yağı, bir kaşık üzüm çekirdeği yağı ve beş damla kadar adaçayı yağı homojen hale gelene kadar karıştırıldığında doğal nemlendirici elde edebilirsiniz. Adaçayı yağı sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri nedeniyle masaj yağı olarak da kullanılabilir. Vücudunuza masaj yapmak için yarı yarıya ölçülerle Hindistan cevizi yağıyla karışım elde edebilirsiniz. Bu yöntem ile sırt ve bel ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

Uçucu bir yağ olması sebebiyle adaçayı yağı içilir mi? Sorusu akıllara geliyor. Adaçayı yağını kilo vermek, ödem atmak veya hazımsızlığı engellemek için bir bardak ılık su içerisine bir damladan fazla olmayacak şekilde damlatarak ve çok iyi bir şekilde karıştırarak içebilirsiniz. Ayrıca kadınlar adaçayı yağını duşta kullandığı sıcak suyun içerisine damlatarak kullanabilir ve böylece regl sancılarını hafifletebilirler.

Adaçayı Yağı Bebeklerde Ne işe Yarar?

Adaçayı yağının diğer birçok yağdan farkı bebeklerde gönül rahatlığıyla kullanılmasıdır. Ayrıca diğer uçucu yağlara nazaran adaçayı yağı bebeklerde kullanımı konusunda son derece rahattır. Bir bardak içme suyuna bir, iki damla damlattığınız adaçayı yağını homojen hale getirdikten sonra bu su ile bebeklerin özellikle karnına olmak üzere vücudunun her yerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu masaj bebeklerde oluşan gazın dışarıya çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Ayrıca bebeğiniz için adaçayı yağını tatlı badem yağıyla karıştırarak hem masaj hem de bakım yağı oluşturabilir, bu yağ ile bebeğinizin topuk, dirsek gibi bölgelerinin kurumasını engelleyebilirsiniz. Bunun dışında adaçayı yağının sakinleştirici yağ olmasıyla bir buhar makinesine birkaç damla adaçayı yağı damlatarak bebeğinizin rahatlıkla uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz.