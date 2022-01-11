Mucize İçecek Altın Sütün Faydaları Nelerdir? Altın Süt Nedir, Nasıl Yapılır?

Sürekli yapılan araştırmalarda günümüzü en korkutucu hastalığının kanser olduğu ortaya çıkmıştır. Ve bir araştırmaya göre Hindistan'da yaşayan insanların dünya geneline göre daha az kansere yakalandığı tespit edilmiştir. Sebepleri araştırıldığında ise insanların günlük hayatlarında sıkça zerdeçal kullandıkları gözlemlenmiştir. Yazımızda da bahsedeceğimiz etkileri ve renginden dolayı altın süt adını alan karışımın içerisinde bulunan zerdeçalın etken maddelerinden olan kurkumin maddesinin kanser karşıtı olduğu ortaya çıkmıştır.

Altın Süt Nedir?

Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve anavatanı Güney Asya olan zerdeçal Hint Safranı olarak da bilinmektedir. İçerdiği mineraller sayesinde geleneksel tıp tedavilerinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile birlikte zencefil, tarçın, karabiber ve Hindistan cevizi yağı süt ile karıştırılıp bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Renginden dolayı altın süt olarak da bilinen bu karışım bağışıklık sisteminin güçlenmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Vücuttaki emilimi artırmak için bir miktar Hindistan cevizi ve ya zeytinyağı ile karıştırılarak yapılan altın süt karışımının faydalarını yazımızda inceleyelim.

Altın Süt Ne İşe Yarar?

Mucizevi özellikleri bulunan altın sütün faydaları uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların daha kolay atlatılmasını sağlayan altın süt, doğal antibiyotik etkisi yaratır. Enerji verir, kan şekerini dengeler, tokluk hissi yaratır ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayarak kilo kaybedilmesine yardımcı olur.

Bağırsaklardaki probiyotiklerin artmasına yardımcı olarak sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar. Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Karaciğer yağlanmasını azaltarak karaciğerin yenilenmesini sağlar. Öksürük, nezle gibi şikayetlerin kesilmesine yardımcı olur. İltihaplı hastalıkların tedavisinde etkin rol oynar. Özellikle yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Altın süt içerisinde bulunan zerdeçal sayesinde hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Hücreleri yenileme özelliği ile cilt ve saç güzelliğine fayda sağlar. Yüksek enerji verir. Baş ağrısı ve diş ağrısı gibi ağrıların kesilmesini sağlar.

Tiroit hastalığına iyi gelir. Enerji deposu olan ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen altın sütün yağ yakılmasını hızlandırması için spor yapmadan bir saat önce veya yatmadan bir saat önce içilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle soğuk kış aylarında her gün bir bardak altın sütün tüketilmesi sağlığımız açısından tavsiye edilmektedir.

Altın Süt Nasıl Yapılır?

Birçok rahatsızlığa iyi gelerek vücudu canlandırma etkisi olan altın sütün uzmanlar tarafından tavsiye edilen tarifine göz atalım.

Altın süt tarifi;

Bir su bardağı süt

Bir çay kaşığı toz zencefil

Bir çay kaşığı toz zerdeçal

Bir çay kaşığı tarçın

Bir çay kaşığının ucuyla karabiber

Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı bal

Altın süt yapılışı;

Bir bardak süt cezveye konulur. İçerisine zerdeçal, zencefil, tarçın, karabiber ve yağ eklenir. Ocakta kısık ateşte karıştırarak beş dakika kaynattıktan sonra bardağa alınır ve içerisine bal ilave edilir. Afiyetle tüketilir.

Altın Sütün Zararları Nelerdir?

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen altın sütün bilinen bir zararı yoktur. Ancak ve ancak dikkat edilmesi gereken bir konu ise; karışımın içerisinde bulunan malzemelerden herhangi bir tanesine alerjinizin olması durumunda dikkatli olunması, tüketilmemesi ve ya uzman görüşüne başvurulması tavsiye edilir.