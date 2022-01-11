Doğal Şifa Anzer Balının Faydaları Nelerdir? Anzer Balı Ne İşe Yarar, Özellikleri Nelerdir?

Anzer balı Rize'nin İkizdere ilçe merkezinin otuz beş kilometre güneyinde kalan üç bin yüz ve üç bin beş yüz metre arası yüksekliği ile Rize'nin en yüksek yaylası olan Anzer yaylasında üretilen baldır. Hacettepe Üniversitesi'nde analiz ettirilerek garantisi tescil ettirilmiş olan anzer balı dünyada üretildiği çiçek florasından kaynaklı olarak çok özel bir bal olarak yer almaktadır. Anzer balının kanser hücrelerini kanı yenileme ve temizleme özelliğinin bulunmasının yanında insan sağlığı açısından birçok yararlarının olduğu söylenmektedir.

Anzer Balı Neden Değerlidir?

Anzer balının özellikleri incelendiğinde üretilen balın kalitesinin yüksek olması hastalıklara şifa kaynağı olmasının nedeni; Anzer yaylası içerisinde dünyada emsali bulunmayan dört yüz elli veya beş yüz çiçekten oluşan kır çiçeği florasının bulunmasıdır. 'Anzer balı hangi çiçekten olur?' sorusunun cevabı ise yazımızda saklı. Anzer yaylasında bulunan bu tek yıllık kır çiçeği florası ve otsu bitkileri içerisinde seksen doksan tanesi endemik tür olup Anzer yaylasına özgü çiçek çeşididir.

Anzer yaylasında yabani armut, erik, elma, çam, kestane, ıhlamur, kuşburnu, karayemiş, akasya formunda çok yıllık ağaç bulunmamaktadır. Bu yüzden arılar sadece Anzer yaylasında bulunan dört yüz elli veya beş yüz arası çeşit tek yıllık çiçekten polen ve özüt almaktadır. Bu özellik sahte anzer balını belirlemekte kullanılmaktadır. Çünkü Anzer hariç yaylaların hepsinde kestane, ıhlamur, karayemiş, akasya gibi çok yıllık ağaç türleri bulunmaktadır.

Anzer Balı Ne İşe Yarar?

İçerisinde bulunan fenolik maddesi sayesinde, anzer balının faydaları incelendiğinde hastalıklara karşı tam bir antioksidan kaynağı olduğu gözlemlenmiştir. Günde bir yemek kaşığı anzer balı tüketilerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile hastalıklara karşı insan vücudunu korur. Ağızda oluşan aft ve benzeri yaralara iyi gelmekle birlikte ameliyat yaralarının da çabuk kapanmasını sağlamaktadır.

Boğaz enfeksiyonu sırasında oluşan iltihaplanmaları kurutup iyileşmesine katkı sağlamaktadır. anzer balı anti bakteriyel olduğundan dolayı kanda oluşan mikropları yok etmektedir. Kandaki mikroplarla savaşarak damarlarda oluşan tıkanıklığı zamanla temizlemektedir. Dünyaca ünlü olan anzer balını günde bir yemek kaşığı tüketerek kalp krizi, felç gibi birçok hastalığa yakalanma riskinin önüne geçilebilir.

Kış aylarında hasta olmamak için vücudumuz en çok C vitaminine ihtiyaç duyar. Bu zamanlarda anzer balının içerisindeki C vitamini, kalsiyum ve potasyum sayesinde halsizlik ve yorgunluk hissimiz ortadan kalkar. Metabolizmanın çalışmasında etkin rol oynar. Hafızayı güçlendirici etkisi vardır. İshali keser, kasları güçlendirir ve kemikleri kuvvetlendirir. İştah açıcı özelliği sayesinde yemekten yarım saat önce tüketildiğinde bu problemin ortadan kalkmasına yardımcı olabilmektedir. Bağırsak düzensizliklerine iyi gelmektedir. Ayrıca balın antioksidan özelliği sayesinde ciltte oluşan problemlerin ve yaraların çok çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Düzenli tüketildiği takdirde saç dökülmesinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. Ancak anzer balı gereğinden fazla tüketildiğinde ise içerisinde komar bitkisi veya zifir bitkisinden polenler taşıdığı için zararlı olabilmektedir. Çocuklar üzerinde ise doktor kontrolünde ve uzman tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Anzer Balı Gerçeği Nasıl Anlaşılır?

Dünyaca ünlü ve adını üretildiği bölgeden alan anzer balı, tescilli bir baldır. Maalesef ülkemizde her sezon üretildiğinde daha fazla anzer balı olduğu söylenen bal mevcuttur. Diğer balların içerisine bir miktar anzer balı karıştırılarak ticari amaçlı satılmaktadır. Tüketicilerin bu anzer balını temin ederken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır.

Anzer yaylasında bir kooperatife bağlı olarak üretilen gerçek anzer balının üzerinde ürün koruma bandrolü bulunmaktadır. Ayrıca üretilen balların kavanozlarının üzerinde balın hangi sezon üretildiğine dair bilgi yer almaktadır. Tüketicilerin bu bilgilere dikkat ederek balı temin etmeleri tavsiye edilmektedir.