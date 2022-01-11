Aragonit Taşı Faydaları: Aragonit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Aragonit taşının faydaları oldukça fazladır. Aragonit taşı fiziksel olarak ve mental olarak kişiye birçok yönden katkı sağlar. Aynı zamanda aragonit taşı sadece görüntüsü sayesinde bile insanın içini zarafet ve hoşluk ile doldurabilecek potansiyelde bir güzelliktedir. Aynı zamanda birçok renk çeşidi bulunur.

Aragonit Taşı Ne İşe Yarar?

Aragonit taşı, öfkeyi, stresi ve zihinsel olarak gergin durumlarda, içerisinde bulundurduğu enerji ile kişiye rahatlık hissi verir.

Disiplin eksikliği problemi yaşayan kişilerin kendini toparlamasına yardım eder.

Huzur ve mutluluk ileten bir taştır.

Kişisel gelişime katkıda bulunur. Sosyalliği arttırarak iletişimi güçlendirir. Kişinin durgunluk ve içe kapanıklığını üzerinde atmasını sağlar.

Kök çakrasını düzenleyerek vücut için topraklama yapar.

Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Tedaviye yardımcıdır.

Ağrı kesici özelliği de bulunur.

Vücudun ateşini sabit bir düzeyde tutarak dengede kalmasını sağlar.

Vücuttaki kalsiyum miktarını dengede tutarak fazlasını dışarı atar, eksikliğin de tamamlanmasına yardım eder. Bunun sonucunda kemik ve eklemlerin daha sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cildin kendini yenilemesi için vücuda yardım eder.

Küçük çaplı yara ve yanıkların iz bırakmadan hızlı şekilde iyileşmesinde olumlu etkisi vardır.

Aragonit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Aragonit taşı, oldukça farklı bir kristal yapıya sahiptir. Aragonit taşı 1700'lü senelerin sonuna doğru keşfedilmiştir.Aragonit taşı yapısı itibariyle kalsiyum karbonat bileşiminden oluşmaktadır. Aragonit esasen renksizdir ve beyaz görünümlü bir taştır. Aynı zamanda mavimsi, gri, yeşi, sarımtırak, kırmızı, kahverengi, mavi ve menekşe moru gibi renk çeşitlilikleri de mevcuttur.

Argonite, beyaz kabarcıklı bir görünüme sahiptir. Fakat, argonit kristalleri ikizlenme, iğnemsi veya levha biçimde de bulunmaktadırlar. Genelde yeryüzüne yakın şekilde, düşük sıcaklıktaki yataklarda bulunurlar. Aragonit taşı dayanıklı ve sert bir kayaç gibi görünür fakat mohs sertlik skalasına göre oranı yalnızca 3,5 -4'tür ve aşırı kolay biçimde zedelenip hasar görebilmektedir. Bu nedenle takı kullanımı olsa bile çok dikkatli kullanılmalıdır.

Aragonit Taşı Anlamı Nedir?

Aragonit taşı, adını İspanya'da bulunan Aragon bölgesinden almaktadır. Aragon, İspanya'nın kuzeydoğu bölgesinde bulunan özerk bir bölgedir.

Gerçek Aragonit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Aragonit taşını çakmakla ısıtarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer çakmakla ısıttığınızda bir boya dökülmesi durumu yaşanıyorsa taş yüksek olasılıkla sahtedir. Fakat yine de ateşte çok tutmamaya özen gösterin. Taşın boyası dökülmüyorsa ısrar etmeye gerek yok. Aksi halde taş zarar görebilir.

Aragonit Taşı Nasıl Temizlenir?

Aragonit taşını temizlemek için toprakta bir gün bekletmek ya da akan suyun altında 10 dakika kadar yıkamak yeterli olacaktır.