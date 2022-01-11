At Kestanesi Kremi Faydaları: At Kestanesi Kremi Ne İşe Yarar? At Kestanesi Kremi Neye İyi Gelir?

At kestanesi kremi ateş, hemoroid gibi ciddi ve yorucu sağlık sorunlarına da iyi gelmektedir. Kişilerin iyileşmesinde bu tarz doğal bitkisel bir ürünün kullanılabiliyor olması da ayrı bir mutluluktur. Birçok derde deva olan bu kremi aktar ya da eczane gibi yerlerde bulabilirsiniz. Bu yazımızda at kestanesi kreminin mucizevi özelliklerinden ve faydalarından bahsedeceğiz.

At Kestanesi Kremi Faydaları Nelerdir?

-Cilde ışıltı katar. Cildin daha parlak ve canlı gözükmesini sağlar. Ayrıyeten kırışıklıkları yok eder.

-Yüksek ateş ve ishal gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

-Cildin daha gergin ve sıkı olmasını sağlar. Bu sayede ciltteki gözenekler kapanır.

-Yüzdeki yağlı görüntüyü geçirerek sivilce oluşumunu azaltır.

-Saç dökülmesini engeller.

-Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

-Eklem, kas incinmelerinde etkilidir.

At Kestanesi Kremi Ne İşe Yarar?

At kestanesi kremi hem cilt üstü hem cilt altı pek çok derde fayda sağlamaktadır. Damar sertleşmesi, kemik kırılması ya da incinmesi gibi belli durumlarda o bölgenin iyileşmesi, tedavi olması için kullanılır. Bu gibi birçok alanda işe yarayan harika bir kremdir. Ciltteki lekeleri, kırışıklıkları önlemede geçirmede de işe yarayan bu krem hemen hemen herkesin evinde olması gereken işe yaradığı alanların yoğun olduğu bir kremdir.

At Kestanesi Kremi Zararları Nelerdir?

Her cilt tipinde durumlar farklı olacağından her kremde olduğu gibi bu kremi kullanırken de geniş yüzeylere sürmeden cildin ufak bir bölümünde deneyerek kullanılmaya başlanması oldukça önemlidir. Bazı ciltlerin tahriş olmasına ya da faydasından ziyade zararının gözlemlenmesi olasıdır. Bunun dışında hamile ve emziren kadınların da bu kremden kaçınmaları gerekir.

At kestanesi kreminin kan dolaşımını hızlandıran etkisinden kaynaklı kan inceltici ilaçlar kullanan kişi veya kişilerin de bu kremden uzak durması gerekmektedir. Kremin kullanılması sonucu cilde iyi gelmediği gözlemlendiği takdirde hemen kullanımı sonlandırıp bir hekime başvurulması gerekmektedir.

At Kestanesi Kremi Neye İyi Gelir?

Bu krem hemen hemen birçok derde şifa olsa da özellikle damar sertleşmesi olan hemoroid, varis, basur gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Sürüldüğü bölgede kan dolaşımını hızlandırır. Ciltteki kırışıklıkları, leke ve sivilceleri minimum seviyeye indirir. İshal ve ateş yükselmelerinde şifa olur. Kişinin bu tarz rahatsızlıklardan kurtulmasını sağlar. Egzama ve kaşıntı gibi cilt sorunlarına iyi gelmektedir. Bunun yanında sıtma ve dizanteri gibi hastalıklarla savaşır.