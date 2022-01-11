Avokado Yağı Faydaları: Avokado Yağı Saça ve Cilde Uygulanırsa Ne İşe Yarar?

Avokadonun Osmanlı zamanında bir Türk tarafından üretilmeye başlandığını ancak Patrona Halil İsyanı nedeniyle üretiminin yasaklandığını biliyor muydunuz? Bu olay üzerine Avrupa ve Amerika'da yaygınlaşan avokado 1970'li yıllarda Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden deneme fideleri gönderilerek Türkiye'ye giriş yapmıştır.

Avokado Yağı Ne İşe Yarar?

Avokado yağı, içeriğinde A, E, B, E ve D vitaminleri bulunduruyor. Bu vitaminler sayesinde avokado yağı saça faydaları ile ön plana çıkıyor. Saçı uzatmak, beslemek ya da nem kazandırmak için kullanılabilen avokado yağı saçların canlı ve parlak gözükmesini sağlıyor. Avokado yağı, kırışıklık ve gözaltı morlukları için de savaş açıyor. Ayrıca, en önemli masaj yağlarından biri olan avokado yağı, aromaterapi alanında gözde haline gelmiştir. Bunun yanı sıra selülit, çatlak gibi durumlar için kullanılabilirken kas gevşetici özelliği de taşıyor. Avokado yağı cilde faydaları konusunda da son derece yararlı içeriğe sahiptir. Hem krem hem de maske olarak kullanılabilen avokado yağı, cildin nem kazanmasına, akne izlerinin giderilmesine ve cilde parlaklık katmaya yarıyor.

Avokado Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Avokado yağını saça uygulamak için diler tek başına dilerseniz de sevdiğiniz diğer yağlarla karışım hazırlayarak uygulayabilirsiniz. Avokado yağını saç maskesi olarak kullanacaksanız, saç diplerine ve uçlara iyice yedirdiğiniz avokado yağını etkisini tam olarak gösterebilmesi için birkaç saat hatta mümkünse bir gece boyunca bekletmeniz iyi olacaktır. Ayrıca, avokado yağını duştan çıktıktan sonra durulanmayan saç kremi uygular gibi saç uçlarınıza iki, üç damla olacak şekilde uygularsanız saç uçlarının uzun süre beslenmesini sağlayabilirsiniz. Avokado yağını saçların beslenmesine ve güçlenmesine katkıda bulunan diğer yağlarla karıştırabilirsiniz. Örneğin; Avokado yağı, lavanta yağı ve tatlı badem yağını bir karışım haline getirebilir ve düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Avokado Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Avokado yağının cilde uygulanması oldukça rahattır. Yoğun bir yağ olmasına rağmen cilde yedirmek kolay bir işlemdir. İki damla avokado yağını avucunuzda ısıttıktan sonra yüzünüze sürerek nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Avokado yağı vitamin bakımından zengin içeriğe sahip olduğu için cilt hücrelerini yeniler, nem sağlar, kırışıklıkları önler hatta gözaltı morluklarını ve cilt lekelerinin giderilmesine katkıda bulunur. Ayrıca avokado yağı bronzlaşmayı sevenler için doğal bir bronzlaştırıcıdır. Güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize avokado yağı sürerek doğal ve kolay bir biçimde bronzlaşabilirsiniz. Peki, avokado yağı tüylenme yapar mı? Avokado yağı hakkında birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda avokado yağının tüy ya da kıl yaptığı bulgusuna saptanmamıştır.

Avokado Yağı Nasıl Yapılır?

Avokado yağı soğuk press yöntemiyle elde edilir. Avokado meyvesinin sıkılması işleminin ardından özünde bulunan yağ yani avokado yağı meydana çıkar. Piyasada avokado yağının işlem görmüş halleri de satılmaktadır. Eğer avokado yağı işlem görürse özünde bulunan tüm vitamin ve mineraller kaybolur. Bu sebeple avokado yağından her anlamda fayda görebilmek için soğuk press yöntemiyle üretildiğine ve hiçbir şekilde işlem görmemiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca avokado yağının sıcaklığa maruz kalmamasına özen göstermek gerekiyor. Çok yüksek sıcaklığa maruz kalan avokado yağı tüm besin değerlerini kaybediyor.