Bıttım Sabununun Saça Faydaları: Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar?

Bıttım sabunu düzenli aralıklarla ve beraberinde kimyasal ürün kullanılmadığı takdirde yüzde yüz etki sağlar. Bıttım sabunu bazı doğal sabunlara nazaran daha hoş ve güzel kokusu vardır. Öte yandan diğer sabunlara göre kuruluk yapmaz tam tersi ardında yumuşacık bir etki bırakır. Bu nedenle kullanırken her açıdan kolaylık sağlar.

Bıttım Sabununun Saça Faydaları Nelerdir?

Bıttım sabunu özellikle saç için çok güzel etkileri olan şifalı bir sabundur. Bıttım Sabununu, saç derisinde oluşan kepekleri önlemek ve yok etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca bıttım sabunu, kuru ve yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur. Stres, bazı hastalıklar veya mevsimsel sebeplerle dökülen saçlar için de bıttım sabunu çok fayda sağlayacaktır.

Düzenli kullanımda kısa sürede etkisini gösterir. Bıttım sabunu egzama, mantar ve saç derisi kabuklanması gibi önemli hastalıklar için de muhteşem bir önleyicidir. Tamamen doğal içerikli olması nedeniyle doktorlar tarafından bu hastalıkların iyileştirilmesi sürecinde rahatlıkla önerilir. Bıttım sabununun antiseptik olması yaşanacak deri rahatsızlıklarının da engellenmesini sağlıyor. Saç üzerinde bulunan olumlu yanları sayesinde bıttım sabunu saç çıkarır mı? Sorusunu akıllara getiriyor. Bıttım sabunu saç dökülmelerini olabilecek en az seviyeye indirdiği için ve içeriğinde yer alan vitaminlerle birlikte saç köklerinin beslenmesi yeni saçların çıkmasını sağlamaktadır.

Bıttım sabununun mucizevi yanı ise tamamen beyaz saçlara eski pigmentini geri kazandırması ve saçların beyazlamasını engellemesidir. Bu durum her ne kadar ilginç gelse de doğru ve düzenli kullanan herkes bu etkisinden bahsetmektedir. Bıttım sabununun saçların pigmentasyon sorununu yani beyazlığını tedavi etme süreci yaklaşık on, on iki ayı bulmaktadır. Bıttım sabunu beyaz saça faydaları konusunda çığır açmayı başarmış son derece doğal bir sabun olarak biliniyor.

Bıttım Sabunu Saçta Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Bıttım sabunu doğru ve düzenli olarak kullanıldığında kısa zamanda etkisini gösterir. Saç dökülmesi, egzama, mantar, kaşıntı, saç derisi dökülmesi gibi problemler yaşandığında ilaç niyetine kullanılabilen bıttım sabununu haftada üç kez ve en az dört ay boyunca kullanmak tam etki göstermesini sağlar.

Bıttım sabunu ile saçlar yıkanırken önce saç derisi bol su ile ıslatılmalı, daha sonrasında biraz su yardımıyla köpürtülen sabun avuç içine alındıktan sonra tüm saç derisine sürülmelidir. Bütün saç derisine ve saç uçlarına yedirildiğine emin olunduktan sonra beş dakika boyunca bekletilmesi çok önemlidir. Bu işlem bıttım sabununun saç derisine iyice nüfuz etmesini sağlayacaktır. Beş dakika beklemenin ardından saçlar bol suyla durulanmalıdır.

Bıttım sabununu kullanırken yanında hiçbir kimyasal ürün kullanılmaması gerekiyor. Doğal içerikli şampuanların kullanılmasında sakınca yoktur. Peki, bıttım sabunu her gün kullanılır mı? Bu sabunu her gun kullanmak saç derisine gereğinden fazla enerji harcatmak demektir. Çünkü bıttım sabununun içeriğindeki vitamin ve mineraller saç derisine nüfuz ettikten sonra iki gün boyunca etkisini sürdürmeye devam eder. Bu nedenle saç derisini de yormamak amacıyla bıttım sabununu her gün kullanmak gerekmemektedir. Bıttım sabunundan tam olarak fayda sağlayabilmek için yüzde yüz doğal ve organik olmasına dikkat etmelisiniz.