Çam Kozalağı Şurubu Faydaları: Çam Kozalağı Şurubu Nasıl Yapılır, Kullanılır?

İnsan sağlığı açısından önemli bir potansiyel teşkil eden çam kozalağı şurubu, ilkbahar ve yaz aylarında yapılıyor. Akciğeri temizlemesiyle ünlü olan çam kozalağı şurubu hakkında gerekli tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Çam Kozalağı Şurubu Faydaları Nelerdir?

Çam kozalağı şurubunun bilinen pek çok faydası bulunuyor. Uzun yıllardır kullanılan ürünün faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Solunum yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonların giderilmesine yardımcı oluyor.

Çam kozalağının içerisinde yer alan mineraller, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlıyor.

Dinlendirici özelliğe sahip olması sayesinde stresi uzaklaştırıyor. Bu sayede stres nedeniyle oluşan ya da oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebiliyor.

Uyku problemleri yaşanılan günlerde çam kozalağı şurubu tüketebilirsiniz.

Stresten uzaklaştırması sayesinde daha parlak ve daha canlı bir cilt görünümü sağlıyor.

Kuru ve yıpranmış saçlar için adeta mucizevi bir etki sağlayan çam kozalağı şurubunu dilerseniz saç maskenize ekleyerek de kullanabilirsiniz.

Ağız içerisindeki yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor.

Diş çürüklerinin oluşmasını engelliyor.

Vücudun ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasını sağlıyor..

Çam Kozalağı Şurubu Nasıl Yapılır?

Çam kozalağı şurubu tarifi evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir içeriğe mevcut. İlkbahar ve yaz aylarında çam kozalaklarının yeni yeni oluşmaya başladığı dönemlerde kozalaklar toplanıyor. Daha yumuşak ve yeşil kozalaklar toplandıktan sonra çam kozalağı şurubu hazırlanabiliyor. Peki, çam kozalağı şurubu yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?

1.5 litre su

25 adet yeşil kozalak

4 bardak şeker

Limon suyu



Yapılışı:

Toplamış olduğunuz yeşil kozalakları güzelce yıkayarak, su dolu bir tencere içerisinde 1 gece boyunca bekletmelisiniz.

Ardından kozalakların suyunu değiştirerek kaynamaya bırakabilirsiniz.

Bir süre kaynattıktan sonra suyunu yenileyerek tekrar kaynamaya bırakmalısınız.

Yaklaşık olarak 3 saat boyunca kaynayan çam kozalağının üzerine 4 bardak şekeri dökebilirsiniz.

Ardından kısık ateşe alarak ara ara karıştırmanız gerekiyor.

Şeker kaynamaya başladığında kozalakların üzerinde köpük birikimi oluşabiliyor. Bu köpükleri kaşık yardımıyla alabilirsiniz.

Yeterli kıvamı aldıktan sonra çam kozalağı şurubunun altını kapatarak soğumaya bırakmalısınız.

Soğuduktan sonra ise çam kozalağı şurubunu kavanozlara doldurarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Çam Kozalağı Şurubu Nasıl Saklanır?

Kavanozlara yerleştirdiğiniz ürünü serin yerlerde kolaylıkla saklayabileceğinizi söyleyebiliriz.

Çam Kozalağı Şurubu Nasıl Kullanılır?

Faydaları saymakla bitmeyen çam kozalağı şurubunun farklı kullanım alanları bulunuyor. Peki, çam kozalağı şurubu ne zaman içilmeli, çam kozalağı şurubu aç karnına mı içilir?

Çam kozalağı şurubu aç ya da tok karnına içilebiliyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise günde bir tatlı kaşığı kadar içmek. Günlük tüketim miktarı 1 tatlı kaşığı olarak biliniyor. Geceleri öksürük nedeniyle uyumadan önce içecekseniz tok karnına içmek daha büyük fayda sağlayabiliyor. Yine de kronik bir rahatsızlığınız ya da alerjik bir bünyeniz varsa, çam kozalağı şurubunu doktorunuza danışarak kullanmanız gerekiyor.

Eğer çam kozalağı şurubunu saç bakımı için kullanmak istiyorsanız, elinize aldığınız bir miktar kozalak şurubunu elinizde ısıtıp saç diplerinize uygulayabilirsiniz. 20 dakika boyunca beklettikten sonra yıkayabilir ve daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Cilt bakımında ise 1 yemek kaşığı çam kozalağı şurubuna hafif su ekleyerek cildinize yedirebilirsiniz. 5 dakika bekletip yıkadığınızda ve bu işlemi haftada 2 defa tekrarladığınızda, cildinizdeki ölü derilerden kurtulabilirsiniz.