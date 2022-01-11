Ceyt Taşının Faydaları Nelerdir? Ceyt Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

İnsan vücuduna olumlu yönde etki yaparak ruhsal ve bedensel anlamda iyileştirici etkisi olan Ceyt taşı hem tarihi hem de sağladığı faydalar açısından oldukça önemli bir doğal taş olduğunu bizlere göstermektedir. Son dönemlerde popülerliği oldukça artan ve kullanımı sıklaşan Ceyt Taşı hakkında sizler için detaylı bir içerik hazırladık. İyi okumalar.

Ceyt Taşı Faydaları Nelerdir?

İnsan vücudu üzerinde olumlu etki yaratan Ceyt taşının hem ruhsal hem de bedensel açıdan büyük faydalarının olduğu bilinmektedir. Ruhsal anlamda insana pozitif etki yapan Ceyt taşı bedensel olarak da olumlu yönde etki yapmaktadır. Sevginin yoğunlaşmış halinin bir maddeye bürünmüş şekli olarak tarif edilen bu taş için bulunduğu çevreye sevgi dağıttığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte sakinleştirici ve kişiyi dinginliğe kavuşturan da bir etkisi olan Ceyt taşı adalet, alçakgönüllülük, bilgelik, merhamet, cömertlik, sevgi ve sadakat bilinçlerini de insana yaymaktadır. Ceyt taşı eğer sol elde tutulur veya kalp hizasında kolye olarak takılırsa insanı korkudan ve endişeden kurtararak cesaret, huzur ve özgüven duygusu vermektedir.

Ceyt Taşı Özellikleri Nelerdir?

Jadet ve Nefrit taşlarının genel adı olan Ceyt taşı özellikle Çin'de değerli taşlar listesinin başlarında yer almaktadır. Nitekim Çin efsanesine göre; Büyük Çin Ejderi dünya üzerine tohumlarını boşaltmış ve tohumlar donarak Ceyt taşını oluşturmuştur.

Ceyt Taşı Ne İşe Yarar?

Genel olarak kişiye olumlu yönde etki eden bu taş için iyileştirici bir etkisi olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu sebeple ruhsal açıdan korkuya ve endişeye kapılmış olanlarda veya bu korku ve endişelerin vücutta yol açtığı rahatsızlıklara sahip kişilerde kullanılarak onlara pozitif veya olumlu etki yapar.

Ceyt Taşı Anlamı Nedir?

Çin topraklarında binyıllardır değerli taş olarak özelliğini koruyan Ceyt taşı efsanelere kadar dayanmaktadır. Nitekim büyük Çin Ejderi dünya üzerinde dolaşırken tohumlarını Çin üzerine boşaltmış ve burada kuruyan veya donan tohumlar bu taşı oluşturmuştur. Bununla birlikte Çin'de "İmparatora ait" olarak kullanılan bu taş imparatorluk saray ve mezarlarında kullanılmıştır. Bu taşa aynı zamanda "Cennet Taşı" da denilmiştir.

Gerçek Ceyt Taşı Nasıl Anlaşılır?

Suda olduğu gibi ışığı yansıtabilen özelliği olan Ceyt taşının pürüzsüz ve canlı bir rengi bulunmaktadır. Bununla birlikte taşın rengi donuk bir haldeyse büyük ihtimalle bu taş sahtedir. Son olarak taşın içerisinde kabarcıklar var ise bu da taşımızın sahte olduğunun göstergesidir.

Ceyt Taşı Nasıl Temizlenir?

Ceyt taşı genel olarak belli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Nitekim temizlik ile birlikte taşın enerjisinin artması sağlanmaktadır. Bunu sağlamak 4-5 dakika akan suda yıkayarak mümkündür. Bununla birlikte tuzlu su ya da deniz suyunda bekletme de bir diğer temizleme yöntemidir. Bunun için 10 dakika kadar suda bekletmek gerekmektedir.