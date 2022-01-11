Çiğ Bademin Faydaları Nelerdir? Çiğ Badem Kalori ve Besin Değerleri Nelerdir?

Badem, dünya üzerinde en çok Amerika'da yetiştiriliyor. Prunus Dulcis ağacının tohumu olan badem, vitamin ve mineraller bakımından son derece zengin besin değerlerine sahiptir.

Çiğ Badem Besin Değerleri Nelerdir?

Çiğ badem faydaları ve lezzetli olması nedeniyle en çok tüketilen kuruyemişler arasında yerini almaktadır. 100 gram çiğ bademin besin değerleri ise şöyledir;

• 3.7 gram karbonhidrat

• 18.7 gram protein

• 54.1 gram yağ

• 20.0 IU A vitamini

• 0.8 miligram C vitamini

• 835 miligram potasyum

• 250 miligram kalsiyum

• 4.1 miligram demir

Günlük demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, protein, A, E, C ve D vitaminlerinin çoğunluğunu bir avuç çiğ badem ile sağlamak mümkündür. Çiğ badem kalorisi içeriğinde bulunan yüksek miktarda yağ nedeniyle fazladır. Bir porsiyon yani yirmi beş gram çiğ bademde ortalama 143 kalori vardır.

Çiğ Bademin Faydaları Nelerdir?

Çiğ badem sağlıklı yağlar içermesi ve vitamin bakımından zengin içeriğe sahip olması ile oldukça faydalar sağlıyor. Peki, çiğ badem hangi sorunlarla başa çıkmaya yardımcı oluyor?

• Çiğ badem sağlıklı yağlar içerdiğinden kolesterole karşı iyi geliyor.

• Besin değerlerinin çoğunluğunu karşıladığından uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Bu nedenle diyet listelerinin bir numaralı ara öğünüdür.

• Kemik gelişimine katkıda bulunan çiğ badem, kas ve eklem hastalarının da vazgeçilmez yiyecekleri arasındadır.

• Vücuda dinçlik katan çiğ badem, yorgunluğa iyi geliyor.

• İçeriğinde bulunan A, E, D vitaminleri sayesinde saç ve cilt sağlığına iyi geliyor. Saçların hızlı uzamasına katkıda bulunuyor.

• Böbrek sağlığı için çok faydalı olan çiğ badem, böbrekte kum ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Böbrek sağlığının yanı sıra safra kesesinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor.

• Çiğ badem kalp-damar hastalıklarına karşı da önemli ölçüde önleyici özelliği taşıyor.

• Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olan çiğ badem, kabızlık sorununa çözüm olabiliyor.

• Çiğ badem düzenli olarak tüketildiğinde alzheimer hastalığının yakalanma riskini engelliyor.

• Kozmetik sektöründe adını sıkça duyduğumuz badem, cilde nem kazandırma konusunda son derece yararlıdır.

Kan şekerini düzenleyen ve bağırsakların çalışmasına katkıda bulunan çiğ badem zayıflatır mı? Çiğ badem her gün düzenli ve ölçülü biçimde tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıp, uzun süre tokluk sağlıyor. Böylece çiğ badem, zayıflama, kilo verme konusunda da son derece yardımcı oluyor.

Çiğ Badem Nasıl Kavrulur?

Çiğ bademi ev konforunda kavrulmuş bademe çevirmek oldukça kolay bir işlemdir. Tavada ya da fırında kavrulmuş çiğ badem yapabilirsiniz.

Fırında çiğ badem kavurmak için;

· Öncelikle çiğ bademleri derin bir kap içerisine üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yirmi dakika kadar bekletmelisiniz.

· Bu esnada fırınınızı 150-160 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

· Sıcak su içerisinde bekleyen bademleri elinizle ovuşturarak kolayca kabuklarından ayırabilirsiniz.

· Ardından fırın tepsinize çiğ bademleri üst üste gelmeyecek şekilde dizin ve fırınınızda yaklaşık on beş dakika kadar, bademlerin üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

· Dilerseniz bademleri fırından aldıktan sonra üzerine biraz zeytinyağı ve tuz ilave edebilirsiniz.

Tavada çiğ badem kavurmak için;

· Öncelikle bademleri su içerisinde bekletme ve kabuklarından arındırma işlemini yapınız.

· Ardından önceden ısıtmış olduğunuz tavanın içerisine bademleri ekleyin ve tavayı sallayarak pişirme işlemini gerçekleştirin.

· Çiğ bademlerin eşit bir şekilde pişmesi için sürekli olarak karıştırmak önemlidir.

· Eğer biraz yağ ve tuz ilave etmek istiyorsanız, bademlerin pişme esnasında ekleyebilirsiniz.

· Üzeri kızarmaya ve kahverengine çalmaya başlayan bademlerinizi tavadan alarak servis edebilirsiniz.