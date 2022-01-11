DSÖ: 6-8 hafta içinde Avrupa’nın yarısından fazlasına Omicron bulaşacak

BATI AVRUPA'NIN BAŞI DERTTE

Kluge, kendisinin sorumlu olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 53 ülkenin 50'sinde Omicron varyantının tespit edildiğini, Omicron'ın hızlı şekilde Batı Avrupa ülkelerinde baskın hale geldiğini ve hızlı bir şekilde Balkanlara yayıldığını ifade etti.