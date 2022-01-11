Gilaburu Suyu Faydaları Nelerdir? Gilaburu Suyu Ne İşe Yarar, Böbrek Taşı İçin Nasıl Kullanılır?

Geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan gilaburu, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle biliniyor. Kırmızı top top ve salkımlı görüntülü bitki olan gilaburu, genellikle suyu hazırlanılarak kullanılıyor. Konuyla ilgili bilmeniz gereken bütün detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Gilaburu İç Anadolu bölgesinde yetişiyor. Romatizma ağrılarından, sinir ve strese kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelen gilaburu suyunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Eczane ya da aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz gilaburu suyunu evinizde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Gilaburu meyvelerini güzelce yıkadıktan sonra arpa ile birlikte şişelere doldurarak su eklemeliniz. Yaklaşık olarak birkaç hafta bekledikten sonra suyu süzüp gilaburu meyvelerini iyice sıkmanız gerekiyor. Peki, gilaburu suyu nasıl içilir?
Elde ettiğiniz gilaburu suyunu günde bir bardak olarak tüketebilirsiniz. İçeriğinde yüksek asit bulunduğu için kronik rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan bireylerin doktora danışmadan kullanmaması gerekiyor. Düzenli olarak içeceğiniz gilaburu suyu, böbrek taşının vücuttan kolaylıkla atılmasına yardımcı oluyor. Yine de gilaburu suyunu bu gibi durumlarda doktor kontrolü altında tüketmek büyük önem taşıyor.
Hazırlamış olduğunuz gilaburu suyuna dilediğiniz miktarda içme suyu ekleyebilirsiniz. Ardından gilaburu suyunu karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Uzun süreli kullanım için ağzı kapalı bir şekilde saklamalısınız. Gilaburu suyuna şeker ilave edilmesi ise tavsiye edilmiyor çünkü şeker ilave edildiğinde besin değerini kaybediyor.
Gilaburu suyunu gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak olarak tüketebilirsiniz. Yemeklerden önce ya da sonra gilaburu suyunu içebilirsiniz. Gilaburunun asitli yapısı mide problemi yaşayan bireyler için tavsiye edilmiyor. Özellikle ülser gibi problemler yaşayan kişilerin midesini gilaburu suyundaki asitler yorabiliyor. Bunların dışında gilaburu suyunun bilinen bir zararı bulunmuyor. Vitamin ve mineral açısından güçlü olduğu için tercih edebilirsiniz. Gilaburu suyunu dozunda tüketmek büyük önem taşıyor.