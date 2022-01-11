Gilaburu Suyu Faydaları Nelerdir? Gilaburu Suyu Ne İşe Yarar, Böbrek Taşı İçin Nasıl Kullanılır?

Geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan gilaburu, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle biliniyor. Kırmızı top top ve salkımlı görüntülü bitki olan gilaburu, genellikle suyu hazırlanılarak kullanılıyor. Konuyla ilgili bilmeniz gereken bütün detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Gilaburu Suyu Faydaları Nelerdir?

Gilaburu İç Anadolu bölgesinde yetişiyor. Romatizma ağrılarından, sinir ve strese kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelen gilaburu suyunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Cilt üzerindeki sivilce, siyah nokta gibi problemlerin geçmesine yardımcı oluyor.

Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Özellikle böbrek taşı ve böbrek kumuna karşı etkili olarak biliyor.

Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor ve kabızlığın önlenmesini sağlıyor.

Damarlardaki yüksek basıncın azalmasına yardımcı olduğundan kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltıyor.

Sakinleştirici etkilerini bulunan gilaburu suyu, sinir ve stres gibi nedenleri ortadan kaldırıyor. Stres yüzünden oluşan uykusuzluk problemlerinin önüne geçilmesini de sağlıyor.

Regl dönemindeki ağrıların daha az hissedilmesine yardımcı oluyor.

İdrar söktürücü özelliği bulunuyor.

İçeriğinde bolca C vitamini bulunduran gilaburu, vücudu toksinlerden arındırıyor.

Kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Vücut hareketlerinin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

Yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlıyor.

Gilaburu suyunun ödem attırıcı özelliği de bulunuyor.

Adet düzensizliklerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor.

Safra kesesinde oluşabilecek problemleri engelliyor ve karaciğerin korunmasına yardımcı oluyor.

Gilaburu suyu zayıflamak isteyenler için de büyük fayda sağlıyor. Düzenli olarak tüketeceğiniz gilaburu suyunun yanı sıra gün içerisinde de yürüyüşlerle destekleyerek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Gilaburu Suyu Böbrek Taşı İçin Nasıl Kullanılır?

Eczane ya da aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz gilaburu suyunu evinizde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Gilaburu meyvelerini güzelce yıkadıktan sonra arpa ile birlikte şişelere doldurarak su eklemeliniz. Yaklaşık olarak birkaç hafta bekledikten sonra suyu süzüp gilaburu meyvelerini iyice sıkmanız gerekiyor. Peki, gilaburu suyu nasıl içilir?

Elde ettiğiniz gilaburu suyunu günde bir bardak olarak tüketebilirsiniz. İçeriğinde yüksek asit bulunduğu için kronik rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan bireylerin doktora danışmadan kullanmaması gerekiyor. Düzenli olarak içeceğiniz gilaburu suyu, böbrek taşının vücuttan kolaylıkla atılmasına yardımcı oluyor. Yine de gilaburu suyunu bu gibi durumlarda doktor kontrolü altında tüketmek büyük önem taşıyor.

Hazırlamış olduğunuz gilaburu suyuna dilediğiniz miktarda içme suyu ekleyebilirsiniz. Ardından gilaburu suyunu karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Uzun süreli kullanım için ağzı kapalı bir şekilde saklamalısınız. Gilaburu suyuna şeker ilave edilmesi ise tavsiye edilmiyor çünkü şeker ilave edildiğinde besin değerini kaybediyor.

Gilaburu Suyu Ne Kadar İçilmeli?

Gilaburu suyunu gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak olarak tüketebilirsiniz. Yemeklerden önce ya da sonra gilaburu suyunu içebilirsiniz. Gilaburunun asitli yapısı mide problemi yaşayan bireyler için tavsiye edilmiyor. Özellikle ülser gibi problemler yaşayan kişilerin midesini gilaburu suyundaki asitler yorabiliyor. Bunların dışında gilaburu suyunun bilinen bir zararı bulunmuyor. Vitamin ve mineral açısından güçlü olduğu için tercih edebilirsiniz. Gilaburu suyunu dozunda tüketmek büyük önem taşıyor.