“Her kuru öksürük korona belirtisi değil”

Adana'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Sönmez, çocuklarda her kuru öksürüğün tek başına koronavirüs belirtisi olmadığını kaydederek, "Koronavirüse yakalanan kişilerin bazısında boğaz ağrısı görülmektedir. Bunun yanı sıra hastalarda iştahsızlık, terleme, halsizlik ve kırgınlık, tat ve koku kaybı, eklem kas ağrısı, baş ağrısı, kusma ve ishal gibi genel influenza semptomları görülebilir" dedi.

KAFA KARIŞIKLIĞINA IŞIK TUTTU

Kış mevsiminde pek çok hastalığın belirtisi olan kuru öksürük, koronavirüs pandemisi döneminde endişeleri de beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Sönmez, solunum yolu hastalıklarında en önemli ve en sık görülen semptomların başında gelen öksürüğün neden olduğu kafa karışıklıklarına ışık tutacak açıklamalarda bulundu. Çocuklarda öksürüğün ailelerde endişelere neden olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Sönmez, solunum yolu hastalığı olmayan sağlıklı, okul çağında çocuklarda günde ortalama 10-11 defa öksürük atağı olabileceğini ancak her öksürüğün hastalık anlamına gelmediğini anlattı.

'ÖKSÜRÜK, KORUYUCU BİR MEKANİZMADIR'

Öksürüğün, akciğerleri, solunum yollarını yabancı etkenlere karşı koruyan bir savunma yöntemi olduğunu aktaran Uzm. Dr. Sönmez, "Öksürük askında koruyucu bir mekanizmadır. Yabancı maddelerin havayollarına girmesini önler ve havayolundaki balgamı dışarıya atmaya yardımcı olur. Solunum sistemi burundan akciğere kadar olan bölümdür. Bu nedenle burun ve boğazda oluşan bir sorun da öksürük olabilir. Burun içindeki yabancı cisim, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, sinüzit, faranjit, grip, bademcik iltihabı, soğuk algınlığı, üsye, koronavirüs, reflü, astım, zatürre, bronşit, bronşiolit, solunum yollarında bulunan yabancı cisimler gibi birçok hastalığın belirtisi öksürük olabilir" dedi.

HASTANEYE BAŞVURMALI

Koronavirüsün tek belirtisinin öksürük olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Sönmez, şunları söyledi:

"Eşlik eden diğer şikayet semptom ve bulgular tanıda önemlidir. Koronavirüs alt ve üst solunum yolunu tutan bir hastalık olduğu için kuru öksürük görülebilir. Sık sık ve devamlı şekilde öksürmek koronavirüste görülmesine rağmen, kuru öksürük aslında tek başına koronavirüs tanısı koydurmamaktadır. Koronavirüs hastalığında yüksek ateş belirtisi kuru öksürükle birlikte en önemli belirtilerdendir. Kış aylarında soğuk algınlığı, grip ve koronavirüs belirtileri ve bulguları karışabilir. Nezle, grip olan hastalar koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurabilir. Her öksürüğü, ateşi, burnu akan veya burnu tıkalı olan kişinin koronavirüse yakalandığı söylenemez. Ancak belirtiler yaşandığında tedbirlere uyularak hastaneye başvurulması önemlidir. Koronavirüse yakalanan kişilerin bazısında boğaz ağrısı görülmektedir. Bunun yanı sıra hastalarda iştahsızlık, terleme, halsizlik ve kırgınlık, tat ve koku kaybı, eklem kas ağrısı, baş ağrısı, kusma ve ishal gibi genel influenza semptomları görülebilir."