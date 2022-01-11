Jojoba Yağı Faydaları Nelerdir? Jojoba Yağı Ne İşe Yarar?

Son yıllarda popüler olan fakat alternatif tıp alanında yüzlerce yıldır kullanılan jojoba yağı, günümüzde daha çok cilt ve saç bakım alanlarında kullanılıyor. Tıptaki adıyla "simmondsia chinensis" olarak bilinen jojoba yağı, çalı türü bitkiler arasında yer alıyor. Jojoba yağı ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizlerle.

Jojoba Yağı Faydaları Nelerdir?

İçerdiği zengin yağ asitleri ve E vitamini sayesinde kozmetik sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden biri olan jojoba yağı, besleyici ve nemlendirici özelliğiyle dikkat çekiyor. Az miktarda bile uygulandığında saç derisine ve cilde fazlasıyla bakı uyguluyor. Jojoba yağının çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

İçerdiği bol miktarda doymamış yağ asidi ile vücudun yağ dengesini sağlamasına yardımcı oluyor.

Cilt ve saçlar üzerinde nemlendirici ve toparlayıcı bir görev görüyor.

İltihapların atılması ve yaraların daha kolay iyileşmesi için yardımcı oluyor.

Yaşlanma karşıtı bir ürün olarak kullanılıyor.

Yeni saç oluşumuna destek oluyor.

Saçta kepek oluşumunun önüne geçiyor.

Saçların daha hızlı uzamasına yardımcı oluyor.

Selülit ve çatlakların giderilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle hızlı kilo alıp verme ya da hamilelik nedeniyle oluşan çatlakların giderilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle jojoba yağı aynı zamanda masaj yağı olarak da kullanılıyor.

Makyaj temizleyici olarak kullanılabiliyor.

Jojoba yağı cilde faydaları saymakla bitmiyor. %100 bitkisel bir ürün olması sayesinde gözenekleri tıkamıyor ve cildi yağlandırmadan yumuşatıyor.

İçeriğinde bulunan A, D ve E vitaminleri sayesinde cildi besliyor ve cildin nem kaybetmesini önlüyor.

Sert ve kuru cilde sahip, alerjik yapıda cilde sahip ve mevsim değişikliklerinden kolaylıkla etkilenen kişiler için büyük fayda sağlıyor.

Doğal mikrop caydırıcı özelliği bulunan jojoba yağı, sivilce ve akne oluşumunu engelliyor.

İnsan vücuduyla aynı sebum yapısına sahip olan jojoba yağı, emilim açısından da iyi olarak biliniyor.

"Jojoba yağı tüylenme yapar mı?" en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Yapılan gözlemlere göre jojoba yağının tüylenme etkisi görülmemiştir.

Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır?

Jojoba yağının pek çok kullanım alanı bulunuyor. Cilt, saç, vücut ve tırnak bakımında jojoba yağını kullanabilirsiniz. Peki, jojoba yağı tam olarak nasıl kullanılıyor?

Cilt Bakımında:

Jojoba yağını krem içerisine 1 ya da 2 damla damlatarak karıştırabilirsiniz. Ardından yüzünüze kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Vücudunuza kullanmak istiyorsanız ise bir bakım ürününe karıştırarak dirsek, topuk gibi çatlamış vücut bölgelerine uygulayarak kullanabilirsiniz.

El ve Tırnak bakımında:

Bir miktar jojoba yağını tırnağınıza ya da tırnak kenarına sürerek kullanabilirsiniz.

Jojoba Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Jojoba yağının saç üzerinde pek çok faydalı etkisi bulunuyor. Örneğin jojoba yağı ile çeşitli saç maskesi hazırlayabilirsiniz. Tüm saçınıza jojoba yağı sürüp yarım saat bekletip, ardından saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Ayrıca kuru ve kırık saçlara sahipseniz gün içerisinde birkaç damla jojoba yağını saç uçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu uygulama saçınızdaki kırıkların azalmasına yardımcı oluyor.

Jojoba yağını saç şekillendirmek için de kullanabilirsiniz. Saç derisini beslemek, kepekleri azaltmak ve saçın sağlıklı uzamasını sağlamak için şampuanınıza birkaç damla jojoba yağı damlatabilirsiniz. Jojoba yağını tek başına kullanmanızın yanı sıra farklı yağlarla harmanlayarak etkili saç bakım formülleri yaratabilirsiniz.