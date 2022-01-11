Kalsedon Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Kalsedon Taşı Ne İşe Yarar?

Kriptokristalin yapısıyla dikkat çeken Kalsedon, organik silikon dioksitten meydana gelen Kuvars taşının bir varyasyonudur. Kristal formda olduğu için saydam ve berraktır. Birbirinden farklı renklerde oluşur, ancak en çok mavi olanına rastlanır. Bunun haricinde doğada, sarı, pembe, yeşil, siyah ve kırmızı olarak ortaya çıkar. Taşın fiyatını, rengi ve inklüzyonları belirler ve karat başına artış gösterir. Fakat en değerlisi, saydam ve mavi kristal şeklindeki Kalsedon'dur. Dünyada en çok Hindistan, Brezilya, Malavi, Zimbabve, Uruguay, Namibya ve ABD'de bulunur. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kalsedon Taşı Özellikleri Nelerdir?

Kalsedon, silika kriptokristalin ile mogantin bir araya gelmesiyle oluşur.

Kriptokristalin biçimindeki Kuvars türüne Kalsedon denilir.

Birbirinden ince mikro kristal yapısına sahiptir.

İnce katmanlardan oluşan Kalsedon çok sıkı bir taştır. Bu özelliğinden dolayı Kuvars'a göre daha dayanıklıdır.

Akik, Carnelian, Kan taşı ve Krisopraz Kalsedon çeşitleridir.

İşlenmemiş olanları donuk, parlak olmayan bir görünümdedir.

Kuvars trigonal biçimde meydana gelirken, Kalsedon değişik nodüler desenlerde kendini gösterir.

Çok sağlam ve sert bir taştır. Mohs ölçeğinde 7 seviyesinde yer alır.

SiO2 kimyasal formülüdür.

Kalsedon Taşı Ne İşe Yarar?

Kalsedon kristali, hitabeti güçlendirir ve iyi bir konuşmacı olmayı sağlar. Bundan dolayı tam bir diplomasi taşıdır. Siyasetçiler, hatipler, avukatlar tarafından kullanılması yararlıdır. Topraklama hissi verir, maneviyatı artırır ve iyi bir meditasyon deneyimi kazanmaya yardımcıdır. Tutarlı, mantıklı olmayı telkin eder.

Kalsedon, kullanıcısının zihinsel ve ruhsal dünyasını baştan aşağı değiştirir. Optimist bir insan olmayı ve olayları her zaman pozitif bakış açısıyla değerlendirmeyi sağlar. İyi, hayırsever ve dürüst bir insan olmaya yardımcı olur. Kabuslara neden olan doğaüstü durumları engeller. Sağlıklı iletişim kurmayı, sosyal yaşamı canlandırmayı ve anlayışlı olmayı sağlar.

Kalsedon Taşı Faydaları Nelerdir?

Duygular ile hareket etmeyi engeller, her daim akılcı düşünmeye davet eder.

Negatif enerjileri ve düşünceleri uzak tutar, neşe ve enerji verir.

Bencillikten kurtarmaya yardımcıdır, kişiyi cömertliğe ve anlayışlı olmaya yönlendirir.

Boğazda meydana gelen her türlü rahatsızlığı iyileştirici güce sahiptir. Boyun ağrılarına, ses tellerindeki sorunlara ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Boğaz ve üst çakraları temizler ve enerji akışı sağlar.

Kan dolaşımını dengeler, bu yüzden kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.

Tahrişi önler, alerji ve iltihapların tedavisinde başarılı sonuç almaya yardımcıdır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Asperger Sendromu gibi davranış ve nörolojik rahatsızlıklara yararlıdır.

Anksiyete, panik atak ve sinir bozukluğundan şikayet edenlerin mutlaka kullanması gerekir.

Kalsedon Taşı Anlamı Nedir?

Kalsedon bir uyum taşıdır. Ruh ile bedenin ahenk içinde olmasını destekler. Negatif enerji dalgalarının yayılmasına izin vermeden uzaklaştırır. Bundan dolayı koruyucu olmasıyla bilinir. İyi niyeti temsil eder, ikili ilişkilerde düşmanca tavırlardan ve yanlış anlaşılmalardan korur. Anlayışlı olmayı ve çatışma ortamına dönüşmeden medeni bir biçimde tartışmayı kolaylaştırır. Bu nedenle aile içindeki huzursuzluklara ve gergin çalışma ortamlarına huzur getirir.

Gerçek Kalsedon Taşı Nasıl Anlaşılır?

Olası sahte bir taşa sahip olmayı engellemek için güvenilir bir yerden satın almak önemlidir. Fiyatı pahalı olmayan Kalsedon'un gerçekliğini test etmeniz gerekir. Sert ve sağlam yapısından dolayı keskin uçlu aletler tarafından çizilmez. Taş ile bir camı çizmeye çalışın, eğer bunu başarıyorsa gerçek bir Kalsedon olabilir. Kuvars ailesinin üyesi olan bu kristalin gerçeği oldukça ağırdır. Elinizde tuttuğunuz zaman bunu hissetmiyorsanız sahtelik söz konusu olabilir. Öte yandan ısıyı geç ileten bir özelliğe sahiptir. Uzun bir süre avucunuzun içinde tutun, çabuk ısınıyorsa gerçek değildir.

Kalsedon Taşı Nasıl Temizlenir?

Kalsedon, sertlik derecesinin fazla olmasından dolayı zorlu koşullara dayanıklıdır. Ancak yine de, renk solmaları ve leke oluşumlarına neden olmamak için yoğun kimyasal içerikli temizleyicilerden uzak durulmalıdır. Sabunlu ılık suda, yumuşak kıllara sahip bir fırçayla yıkayabilirsiniz. Sağlamdır ama buna güvenerek uzun süre boyunca yüksek ısı etkisi altında kalmamalıdır. Buharlı temizleyiciler aşırı ısı verdikleri için taşın formuna hasar verebilirler.