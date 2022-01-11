Mandalina Kabuğunun Faydaları Nelerdir? Mandalina Kabuğu Zayıflatır Mı?

Mandalina, turunçgiller familyasında yer alan ve vitamin içeren bir meyvedir. Kışın özellikle gribal enfeksiyonlarla savaşma noktasında büyük öneme sahip bu meyve sıklıkla tüketilmektedir. Bağışıklığımızı koruyan ve hastalıklarla savaşmamızda yardımcı olan mandalinanın birçok faydasına şahit olduk. Mandalinanın kendisi kadar değerli kabukları, insan vücuduna pek çok faydası vardır.

Mandalina Kabuğu Faydaları Nelerdir?

Mandalina kabuğunu çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz pek çok faydası bulunuyor. Bronşit hastalığında, bir bardak sıcak suya iki yemek kaşığı mandalina kabuğunu ekleyip bir saat beklettikten sonra tüketmek, bu hastalığı doğal bir şekilde gidermenizi sağlar. Öksürük ve burun tıkanıklığında da fayda sağlayan bu kabuklar, yine suya eklenip bekletildikten sonra tüketilebilir.

Sindirim sorunlarına da faydalı olan bu kabukları toz haline getirerek yemeklerde kullanabilirsiniz. Böylece mide ağrılarınız ve sindirim sorunlarınızın kısa sürede çözülmesine yardımcı olur. Ayak mantarı şikâyeti olanlar bu kabukları, mantarın bulunduğu yere koymalıdır. Bunların yanı mandalina kabuğunun hipertansiyon ve beyin tümörüne de faydası vardır.

Mandalina Kabuğu Ne İşe Yarar?

Mandalina kabuğunun faydalarının yanı sıra ne işe yaradığı da önemli bir husustur. Mandalina kabuklarının beyaz kısımları yüksek pektin içeriğine sahiptir. Pektin ise diyet lifinin bileşenidir ve kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır. Bu mucizevi kabuklar hazımsızlığı azaltır ve bağışıklık sistemine güç katar.

Mandalina kabuğunda bulunan antioksidan, bu meyvenin suyundan daha faydalıdır. Bunların yanı sıra bu kabuklarla günlük besin zenginliğinizi arttırabilirsiniz. Kahvaltıda tüketmek için harika reçeller yapabilirsiniz. Aynı şekilde mandalina kabuklarıyla çay ve oda parfümü deneyebilirsiniz.

Mandalina Kabuğu Zayıflatır Mı?

Lif bakımında oldukça zengin bir içeriğe sahip mandalina kabuğu, karın bölgesindeki yağlanmaları giderir. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki ödem ve yağ yakımını hızlandırır. Mandalina kabuğu bu sebeplerden ötürü sindirimin hızlı çalışmasına ve kişinin zayıflamasına yardımcı olur.

Mandalina Kabuğu Nasıl Kurutulur?

Vücudumuza büyük oranda fayda sağlayan mandalina kabuğunu kurutmak oldukça basit. Bir fırında ya da soba üstünde yüksek ısı ile kurutabileceğiniz gibi doğal yollarla da mandalina kabuğunu kurutabilirsiniz. Mandalina kabuklarını kuruttuktan sonra kapalı bir cam kavanozun içinde saklayabilirsiniz.

Mandalina Kabuğu Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt bakım ürünü olarak kullanılabilen mandalina kabuğu, cildin yumuşamasına ve temizlenmesine büyük fayda sağlar. Dokuların yenilenmesini sağlayan bu mucizevi kabuklar iltihap koruyucu özelliğine de sahiptir. Bu sebeple mandalina kabuğu cildi ölü derilerden kurtarır, gözenekleri temizler ve selülitlerin kaybolmasına yardımcı olur.

Ayrıca cildi nemlendiren mandalina kabukları ile maske yapmak gerekecektir. Çoğu kozmetik üründen daha faydalı olan bu kabuklar ile günlük bakımınızı yapabilirsiniz. Hava kirliliği, sivilce ve daha birçok nedenden ötürü ciltte oluşan sivilcelenmeleri de azaltarak, cildi yeniler. Hücre yenilenmesini ve kan akışını hızlandırarak, yaşlanma nedeniyle yüzde oluşan kırışıkların giderilmesine yardımcı olur.

Mandalina Kabuğu Çayı Nasıl Yapılır?

Mandalina kabuğundan yapılan çaylar, cilde içten fayda sağlamaktadır. Bu faydalı kabuğun kullanımı, ihtiyaç duyacağınız duruma göre değişiklik gösteriyor. Bir su bardağı mandalina çayı için iki adet mandalinanın kabuğunu soymak yeterli olacaktır. Öncelikle bir cezveye 1-1.5 su bardağı suyu ekleyip kaynatılır. Kabuklar ufak ufak doğrandıktan sonra kaynayan suyun içerisine katılır ve beş dakika boyunca kaynaması beklenir. Ardından on dakika demlenmesi beklenir ve içilir. Dilerseniz içine zencefil ya da tarçın katarak farklı bir tat elde edebilirsiniz.

Mandalina Kabuğu Yenir Mi?

Antioksidan özelliğiyle sizi tüm hastalıklardan koruyan mandalina kabuğunu direkt yiyebileceğiniz gibi kuruttuktan sonra da tüketebilirsiniz. Çay ile tüketebileceğiniz gibi kuruttuğunuz mandalina kabuklarını sade olarak yiyebilirsiniz. Kabuğu toz haline getirip yemeklerde kullanabileceğiniz gibi, toz haline getirmeden salata içerisine doğradıktan sonra tüketebilirsiniz.

Mandalina Kabuğundan Reçel Nasıl Yapılır?

Mandalina kabuğunu tüketebileceğiniz bir diğer yöntem reçeldir.