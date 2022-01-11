Matcha Çayı Faydaları Nelerdir? Matcha Çayı Nasıl Yapılır?

Kaliteli bir yeşil çay çeşidi olan matcha çayının; içeriğinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Bu faydaları arasında yaşlanma karşıtı ektisi olması, anti kanserojen etkisi olması ve kilo vermeye yardımcı olması yer alır.

Matcha Çayı Faydaları Nelerdir?

Matcha çayı, bilinen yeşil çaylardan 3 kat daha fazla detoks etkisine sahip olan bir çaydır. En bilinen antioksidanlar olan kathein ve polifenol, matcha çayının içerisinde oldukça fazla yer alır. Bu nedenle matcha çayı içerisinde bulunan antioksidanlar nedeni ile hücre tamiri ve doku yenilenmesi için oldukça faydalıdır.

Düzenli bir şekilde matcha çayı tüketmek hücre içerisinde termogenezi arttırarak hızlı kalori yakılmasına yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır.

Beyinde alfa dalgalarını arttırması ile bilinen L- theanine maddesi matça çayı içerisinde yoğun olarak bulunur. Bu madde uyku gelmeden rahatlamaya, zihnin dinlenmesine, modun yükselmesine ve hafızanın güçlenmesine yardımcı olması ise bilinir.

İçerisinde bulunan L- thenanine ile stresin azalmasına yardımcı olur.

Matcha çayı içerisinde bulunan aminoasitler ile odaklanmayı sağlar.

İçerisinde oldukça yoğun bir şekilde kafein bulunması nedeni ile matcha çayı içen kişiye enerji verir.

İçerisinde bulunan EGCG (Epigallocatechin Gallate) adlı madde ile yüksek kolesterol seviyesini düşürür.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Damarlarda bulunan yağlanmanın önüne geçerek kalp krizi riskini azaltır.

Antioksidan olması ve EGCG bulundurması nedeni ile vücuttan toksin maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Ayrıca iltihaplarla ve yaşlanmayla savaşır.

Tok tutan ve iştah kapatan etkisi bulunması ile zayıflamaya yardımcı olur.

İçerisinde bolca bulunan klorofil nedeni ile kanı temizler.

İçerisinde bulunan bol vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık güçlenmesinde rol oynar.

Matcha Çayı Nasıl Yapılır?

Klasik matcha çayının yapımı oldukça basittir. Matcha çayının yapımı için gerekli malzemeler yalnızca 1 çay kaşığı matcha tozu ve 1 fincan sıcak su olarak karşımıza çıkar. Matcha tozu, bir kaşık yardımı ile süzgeçten ezerek kase içine eklenir. Bir fincan sıcak suyun yarısını kasede bulunan toz matcha çayı üzerine dökülür. Bambu bir fırça yardımı ile yoğum kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Daha sonra kalan sıcak su matcha karışımına dökülür. Fırça yardımıyla üzeri köpük olana kadar çırpılır. Daha sonra çay servis için fincana alınır.

Matcha Çayı Nasıl Kullanılır?

Matcha çayının tok karına içilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak matcha çayı iştah kapatmak için içiliyorsa yemekten 1 saat önce de içilebilmektedir. Matcha çayı, gün içerisinde en fazla 2 fincan olarak içilmelidir. Matcha çayının bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir bu nedenle dikkatli ve doğru şekilde içilmesi gerekmektedir.

Matcha Çayı Nedir?

Matcha, yeşil çay gibi camellia sinesis bitkisinden üretilen ancak farklı şekillerde yetiştirilen bir bitkinin tozuna verilen isimdir. Bu bitkiyi yetiştiren çiftçiler hasattan 20-30 gün öncesinde çay bitkilerinin üzerini direkt güneş ışığından korumak için örterek matcha yetiştirir. Bu uygulama klorofil miktarını arttırması nedeniyle bitkiye daha koyu yeşil bir renk verir. Çay yaprakları toplanır, sapları ve damarları çıkarılır ve kalan yapraklar matcha olarak bilinen ince bir toz haline getirilir. Bu toz sıcak su ile buluştuğunda ise matcha çayı elde edilmiş olur.