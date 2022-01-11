Mavi Akik Taşı Faydaları: Mavi Akik Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Değerli taşlara ilgi duyan hemen herkes akik taşını daha önce duymuştur. Akik taşı da diğer bazı taşlar gibi renklere ayrılır ve ayrıldığı renkler boyunca farklılığa uğrar. Mavi akik taşı da akik taşının bir renk türüdür ve diğer akik taşlarından bazı farklılıkları bulunur.

Mavi akik taşı ne işe yarar?

Mavi akik taşı, nazara karşı etkili olduğu düşünülen bir taştır. Bu taşın mavi türü, özgüveni arttırır.

Heyecanın dizginlenmesine yarar.

Akik taşının mavisi, aynı zamanda ağrı hissedilen bölgelere temas ettirmek suretiyle kullanıldığında, ağrıyı geçirir veya hafifletir.

Damarları kuvvetlendirir. Bu sayede cilt hastalıklarına karşı faydalıdır.

Gebelik dönemlerinde kullanılması ile bebeğin ve annenin sağlığı iyi olur.

Kemik ile diş yapısını kuvvetlendirir.

Özellikle mavi akik taşı, boğaz çakralarını açmak için kullanılır.

Mavi akik taşı, olumlu düşünmeyi ve hayata pozitif bakmayı sağlar.

Cesaret, kuvvet, özgüven ve iyimserliğin taşıdır.

Sosyal fobisi olan insanlara bunu aşma konusunda yardım ederek kişiyi sosyalleştirir.

Tansiyon problemi yaşayanlara iyi gelir. Tansiyonu dengeler.

Hitabeti geliştirir.

Hayal gücünü kuvvetlendirir ve kişiye ilham verir.

Uykusuzluk sorunu yaşayanlara fayda sağlar.

Mavi Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Akik taşları arasında en çok ilgi gören taşlardan bir tanesi de mavi akik taşıdır. Bu taş, yarı değerli taşlar sınıfındadır. Mavi tonlarından gri tonlarına doğru bir değişim içerisinde olan bu taş, ya yarı saydam ya da opak şekildedir. Ayrıca mavi akik taşının üzerinde genellikle gri çizgiler vardır.

Genelde çağımızın problemlerinden biri olarak kişi, topluluk önünde konuşmaktan çekinebilir ya da bu ona çok zor gelebilir. Bu problemin sebeplerinden bir tanesi de boğaz çakrasıdır. Boğaz çakrasında bulunan bir tıkanıklık kişiyi fark etmeden geri planda tutuyor olabilir. Bu taş sayesinde rahatlatıcı enerji vücudunuza yayılır ve sahne korkusu ya da insanlar önünde konuşmak gibi korkular aşılabilir. Mavi akik taşı, genelde topluluk önüne çıkmada sorun yaşayan ve korkan kişilere sıklıkla önerilmektedir.

Ayrıca, mavi akik taşı çok büyük bir iç huzur kaynağıdır. Diyaloğu teşvik edici özelliğiyle mavi akik taşı, tam tersi olarak devamlı düşünen ve kafasının içinde huzuru bulamayan kişilere de dinginleştirici özelliği nedeniyle önerilir. Mavi akik taşının piyasada çok fazla imitasyonu bulunur ve bunlara genelde boyama işlemi yapılmıştır. Bu nedenle satın alacağınız kaynağın güvenilir olup olmadığından emin olmalısınız.

Mavi akik taşı, faydalarından yararlanmak için üzerinizde taşıyabileceğiniz bir takıya takılabilir. Bu sayede taş tene temas edecek ve devamlı olarak akik taşının etkisinden faydalanacaksınızdır. Mavi akik taşının sıklıkla kolye, bilezik ve tespih yapımlarında kullanıldığı bilinir. Aynı zamanda doğal bir parça taşı ev ya da iş yerlerinde dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Tamburlu şekilde bu taşı cepte, çantada ya da bir kesede devamlı olarak yanınızda bulundurulabilirsiniz.

Gerçek Mavi Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Taş içerisinde bulunan halkalanmalar, homojen biçimde görülebiliyor ve renk sınırları da keskin ise, bu taşın bir mavi akik taşı olduğundan emin olabilirsiniz.

Mavi Akik Taşı Anlamı Nedir?

Akik taşı, ismini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almaktadır.

Mavi akik taşı Nasıl Temizlenir?

Akik taşı sınıfının bir üyesi olan bu değerli mavi taş, çok etkili bir enerji bulundurur fakat belli aralıklarla temizleme işlemi yapılmazsa bu enerji günden güne kaybolur. Fiziksel olarak taşı temizlemek zorunludur. Sertlik oranı olarak orta seviye sertlikte olan taşı duru sura bekletmek suretiyle ya da 1 gece boyunca toprağa gömülü halde tutmak ile temizleyebilirsiniz. Tütsü veya selenit de tercih edilen temizlik yöntemlerindendir.

Taşın fiziksel temizliğinde herhangi bir kimyasalın kullanılmamasına çok özen göstermelisiniz. Bu işlem taşa kalıcı bir şekilde zarar verir. Yalnızca "su" kullanımı bile taşı temizlemede oldukça etkili olacaktır. Kullanılmadığı zamanlarda taş ayrı bir kese içerisinde saklanırsa çok daha iyi olabilir.