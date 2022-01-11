Nar Ekşisinin Faydaları Nelerdir? Nar Ekşisi Hangi Vitamin Değerlerini İçerir?

Nar, içeriğinde bulunan antioksidanlar nedeni ile pek çok faydası olan meyveler arasında yer alır. Nar suyundan elde edilen nar ekşisi de narın içermiş olduğu vitamin, mineral ve antioksidanları oldukça yoğun bir şekilde içeren bir sos olarak karşımıza çıkar.

Nar Ekşisinin Faydaları Nelerdir?

Kabuğunun ardındaki binlerce minik meyve tanesi ile nar pek çok hastalığa iyi gelir. Nar ekşisinin faydaları ise şu şekildedir:

Nar ekşisi prostat kanseri hücrelerinin büyümesini durdurur ve kanserin önlenmesine yardımcı olur.

Kan basıncını azaltan etkisi nedeni ile yüksek tansiyonu düşürür.

Şeker hastalığına karşı insülin direncini azaltır ayrıca kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsaklarda bulunan iltihapların yok edilmesine yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde stresi azaltır ve hafızayı güçlendirir.

Yaş ile ortaya çıkan kemik hastalıklarını önleyici etkisi bulunur.

Atar damarların büyümesi ve kalınlaşmasını önler, kan akışını iyileştirir.

İçeriğindeki vitaminler ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ciltte bulunan sivilce ve sivilce izlerinin lekelerini geçirmeye yardımcı olur.

Kolajen ve elastin üretimini arttırarak cildin sıkılaşmasını ve genç gözükmesini sağlar.

Nar ekşisinin en önemli faydalarından bir tanesi kalp sağlığını korumasıdır. Damar tıkanıklığının önüne geçer.

Kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.

Nar ekşisi diş ve dişeti sağlığını korur.

Nar ekşisi kronik yorgunluğa iyi gelir.

İdrar söktürücü özelliği bulunur. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Bağırsak parazitlerini tedavi eder. Bağırsak florasının düzenlenmesine yardımcı olur.

Romatizma ağrılarının azaltılmasında yardımcı olur.

İshalin düzelmesinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Üst solunum yolu hastalıklarının iyileştirilmesinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Nar ekşisi içeriğinde bulunan yüksek C vitamini ve antioksidanlar sayesinde gribe iyi geldiği bilinir.

Nar Ekşisi Hangi Vitamin Değerlerini İçerir?

Türk mutfağındaki yeri önemli olan soslardan bir tanesi nar ekşisidir. Nar ekşisinin içerisinde bulunan vitaminler şunlardır:

C vitamini

E vitamini

K vitamini

Nar Ekşisi Nasıl Tüketilir?

Nar ekşisinin en çok tüketim şekli salatada sos olarak kullanma şeklidir. Zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlar ile harmanlanıp salatalarda kullanılabilir.

Nar ekşisi dolmalarda ekşilik verme amacı ile kullanılabilir. Nar ekşisi özellikle kuru patlıcan, kuru biber dolmalarının iç harçlarında ya da pişirme sularına katılarak kullanılabilir.

Beyaz et ve kırmızı et sotelerinde ya da bu etlerin marine edilmesinde kullanılır. Ayrıca bazı et soslarında ekşi ve tatlı aroma elde etmek için nar ekşisi kullanılabilir.

Kısır, mercimek köftesi ve çiğ köfte gibi yiyeceklerde sos amacı ile kullanılabilir.

Nar Ekşisi Ne Kadar Tüketilir?

Nar ekşisinin ne kadar tüketilmesi gerektiği kişiye göre değişmektedir. Nar ekşisi tüketimi normal bir bireyde günlük 2 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde olmalıdır. Fakat burada önemli olan husus nar ekşisinin %100 nar ile yapılması ve içerisinde herhangi bir şeker ya da katkı maddesinin bulunmuyor olmasıdır.

Zayıflama diyeti yapan bireylerin ve şeker hastalarının günlük nar ekşisi tüketimi ise uzmanlarının önereceği şekilde olmalıdır. Çünkü nar ekşisi nar suyu konsantresidir. Bu nedenle 1-2 yemek kaşığı nar ekşisinin kalorisi ortalama 1 porsiyon meyve kalorisine denktir.

Nar Ekşisi Zayıflatır Mı?

Doğal nar ekşisi her açıdan pek çok faydası bulunan bir gıdadır. Nar ekşisinin faydaları arasında karın bölgesinde yer alan yağ hücrelerine etki etmesi bulunur. Bu sayede nar ekşisi karın bölgesinde yer alan yağların azaltılmasında etkisi olduğu söylenebilir. Ancak direkt olarak nar ekşisi tüketmek ile kilo vermek mümkün değildir. Nar ekşisinin karın bölgesinde bulunan yağların azaltılması için doğru beslenilmesi ve spor yapılması gerekir.