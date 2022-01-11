Opal Taşı Faydaları: Opal Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Opal taşı çok değerli ve güzel bir taş olması nedeniyle sahteciler tarafından devamlı olarak insanları kandırma malzemesi olarak kullanılmıştır. Piyasada sayısız imitasyonu bulunan opal taşı, yalnızca nasıl ayırt edebileceğini bilen insanlar için ayırt edilebilirdir. Opal taşının gerçek olup olmadığını anlamak için gereken püf noktaları yazımız içinde sizinle paylaştık. İyi okumalar dileriz.

Opal Taşı'nın Faydaları Nelerdir?

Umut, sevgi ve şefkatin taşıdır.

Kızgınlık halini yatıştırarak kişiyi sakin bir karakter haline getirir.

Göz rahatsızlıklarını iyileştirmede yardımcı olur ve göz sağlığına iyi geldiği bilinir.

Duygular ve akıl iletişiminde bütünlük sağladığı bilinir.

Kişinin özgüvenini artırarak kötü gelişmelerden ve yenilgilerden korur.

Kişiye kendini ifade etme özgürlüğü sunar. Bağımsızlığın ve Özgürlüğün taşıdır.

Eklem sancılarına iyi gelir.

Böbrek rahatsızlıkları için faydalıdır.

Kan hastalıkları için iyileştirici bir etkisi vardır.

Parkinson tedavisinde kişiye hastalığı atlatmada yardımcı olur.

Kişiye pozitif enerji vererek negatif enerjiyi absorbe eder.

Utangaçlığın azalmasına ve kişinin cesaret kazanmasına yardımcı olur.

Opal Taşı Özellikleri Nelerdir?

Mohs sertlik skalasına göre sertlik oranı 5,5-6 civarında olan opal genellikle takı ve mücevherlerde kullanılır. Çok sert bir taş olmaması nedeniyle günlük kullanımda özen gösterilmeli ve nazik kullanılmalıdır. Opal Taşı ısı, sıcaklık ve güneş ışığına karşı duyarlı bir taştır. Vücut ısısına bağlı olarak renk değiştirebilme özelliği mevcuttur. Aynı özelliğe sahip bir başka taş yoktur. Opal taşına halk ağzında panzehir taşı, gökkuşağı taşı gibi adlar da verilmektedir. Çoğu insan opal taşının şifa veren sayılı taşlardan biri olduğuna inanır.

Opal, aynı zamanda çok sayıda çeşiti olan bir taştır. Piyasada uluslararası sayımlara göre 99 çeşit opal vardır. Siyah Opal (Black Opal), Süt Opal (Milk Opal), Ağaç Opal (Wood Opal), Kristal Opal (Crystal Opal) gibi çeşitler bunlar arasında en yaygın olanlardır.

Opal Taşı Anlamı Nedir?

Opal taşı ismini çıkartıldığı madenden almaktadır (Avustralya Queensland Cragg Asil Opal Madeni).

Gerçek Opal Taşı Nasıl Anlaşılır?

Opal taşının gerçek olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler kullanılır. En yaygın tespit yöntemleri aşağıdakilerdir.

Eğer alacağınız opal taşının rengi yalnızca tek bir "camsı" renk ise, o taş sahte opal taşıdır.

Gerçek Opal taşı çeşitli renklerdedir. Yalnızca tek bir renkte olmaz.

Sahte opal taşlarında renk biraz daha beyazımsıdır ve ufak bir puslu görünüm vardır. Bu, gözle görülebilir bir detaydır. Buradan taşın gerçek olup olmadığı anlaşılabilir.

Opal Taşı Nasıl Temizlenir?

Tıpkı diğer değerli taşlarda da olduğu gibi opal taşında da en etkili yöntemlerden biri toprağa 24 saat boyunca gömmektir. Ya da akan su altında beş dakika yıkayabilirsiniz. Eğer toprak yolunu uyguladıysanız taşı topraktan çıkarttıktan sonra üzerindeki tozun gitmesi için rahatlıkla su kullanabilirsiniz.