Opal Taşı Faydaları: Opal Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Opal taşı çok değerli ve güzel bir taş olması nedeniyle sahteciler tarafından devamlı olarak insanları kandırma malzemesi olarak kullanılmıştır. Piyasada sayısız imitasyonu bulunan opal taşı, yalnızca nasıl ayırt edebileceğini bilen insanlar için ayırt edilebilirdir. Opal taşının gerçek olup olmadığını anlamak için gereken püf noktaları yazımız içinde sizinle paylaştık. İyi okumalar dileriz.
Mohs sertlik skalasına göre sertlik oranı 5,5-6 civarında olan opal genellikle takı ve mücevherlerde kullanılır. Çok sert bir taş olmaması nedeniyle günlük kullanımda özen gösterilmeli ve nazik kullanılmalıdır. Opal Taşı ısı, sıcaklık ve güneş ışığına karşı duyarlı bir taştır. Vücut ısısına bağlı olarak renk değiştirebilme özelliği mevcuttur. Aynı özelliğe sahip bir başka taş yoktur. Opal taşına halk ağzında panzehir taşı, gökkuşağı taşı gibi adlar da verilmektedir. Çoğu insan opal taşının şifa veren sayılı taşlardan biri olduğuna inanır.
Opal, aynı zamanda çok sayıda çeşiti olan bir taştır. Piyasada uluslararası sayımlara göre 99 çeşit opal vardır. Siyah Opal (Black Opal), Süt Opal (Milk Opal), Ağaç Opal (Wood Opal), Kristal Opal (Crystal Opal) gibi çeşitler bunlar arasında en yaygın olanlardır.
Opal taşı ismini çıkartıldığı madenden almaktadır (Avustralya Queensland Cragg Asil Opal Madeni).
Opal taşının gerçek olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler kullanılır. En yaygın tespit yöntemleri aşağıdakilerdir.
Tıpkı diğer değerli taşlarda da olduğu gibi opal taşında da en etkili yöntemlerden biri toprağa 24 saat boyunca gömmektir. Ya da akan su altında beş dakika yıkayabilirsiniz. Eğer toprak yolunu uyguladıysanız taşı topraktan çıkarttıktan sonra üzerindeki tozun gitmesi için rahatlıkla su kullanabilirsiniz.