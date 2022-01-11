Sarımsaklı Yoğurt Faydaları: Sarımsaklı Yoğurt Nasıl Yapılır?

Mineral ve vitamin bakımından güçlü olan sarımsaklı yoğurt, 7'den 70'e herkesin mutlaka tükettiği bir besin kaynağıdır. Yemeklerle birlikte kullanılan sarımsaklı yoğurt, kişiyi kanser gibi ölümcül hastalıklardan korumaktadır. Bu özel ve lezzetli karışımı tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek sizi her türlü hastalıktan korur. Son zamanlarda fazlasıyla tüketilen bu besin değeri, birçok zengin içeriği içerisinde barındırır.

Sarımsaklı Yoğurt Faydaları Nelerdir?

Sarımsaklı yoğurt, içerisindeki besin değerleri sayesinde insan vücuduna pek çok faydası vardır. İştahsızlık durumlarda, kişinin iştahını açmaktadır. Hipertansiyon gibi sağlık problemlerin de iyileşmesine katkıda bulunur. Kanser önleyici özelliği sayesinde vücudunuzda kanser hücrelerin yayılmasını önler. Sindirim problemlerini azaltan sarımsaklı yoğurt, aynı zamanda bağırsakların işleyişini düzenler. Vücutta oluşan yaraların tedavisinde de son derece etkilidir.

Damar tıkanıklığı ve damar sertliği durumlarında da olumlu sonuçlar gösterir. Aynı zamanda bu besin kaynağı, birçok salgın hastalıklar için de birebirdir. Antibiyotik işlevi sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir. Midedeki gazların azalması yönünde de büyük işleve sahip bu besin, aynı zamanda akciğerde oluşan balgamı söker.

Sarımsaklı Yoğurt Nasıl Yapılır?

Özellikle mantı ve makarna gibi yemeklerle birlikte tüketilen sarımsaklı yoğurt, yapımı kolay bir besindir. Bir miktar sarımsağı soyup, yoğurdun içine ekleyin ve ikisini karıştırıp, krema haline getirin. İçerisine az miktarda tuz ekledikten sonra ister mantı üzerine ister makarna üzerine dökün ve afiyetle yiyin. Oldukça lezzetli olan bu yemek, aynı zamanda faydalı olması sebebiyle son derece önemlidir.

Sarımsaklı Yoğurt Tansiyonu Düşürür Mü?

Sarımsak doğal bir antibiyotik içerir. Yoğurtla birlikte kullanıldığında yüksek tansiyonu düşürücü özelliği vardır. Bu durumda yoğurt da tansiyonu dengelemektedir. Tansiyon hastası olan kişiler bunu sıklıkla kullanmaktadır. Tansiyonun yanı sıra kan basıncını da düşüren bu besin, şifa kaynağıdır. Araştırmalara göre, kan basıncı yüksek olan kişiler sarımsak tedavisinin ardından kan basıncında azalma yaşanmıştır. Bu da sarımsaklı yoğurdun ne derece önemli olduğunu gözler önüne serer.

Sarımsaklı Yoğurt Şekeri Düşürür Mü?

Son derece tehlikeli olan Diyabet hastalığında kişi, düzenli beslenmeli ve yediklerine dikkat etmelidir. Bu noktada sarımsaklı yoğurt, şekeri düşüren özel bir formülü içerisinde barındırır. Bu doğal formülü sayesinde şeker hastaları, sarımsaklı yoğurdu sıklıkla tüketmektedir. Bir kâse yoğurdun içerisine birkaç diş sarımsak doğramanız ve karıştırmanız gerekir. Şekeri dengeleyici özelliği sayesinde akşamları tüketilmesi önerilir. Fakat bunun için insülin kullanıyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmalısınız.

Sarımsaklı Yoğurt Zayıflatır Mı?

Sindirim sistemini güçlendiren sarımsaklı yoğurt, zayıflamak isteyenlerin tüketebileceği bir besindir. Sarımsaklı yoğurt, bağırsakların hareketini ve işleyişini düzenlediği için sindirimin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Bu da metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeyi sağlar. Bunun için günde bir kâse yoğurt tüketmeniz, zayıflamanızda ciddi fayda sağlayacaktır.

Sarımsaklı Yoğurt Uyku Yapar Mı?

Sarımsaklı yoğurt tüketen kişide uyku hali gözlemlenir. Bunun nedeni de besinlerin içerisinde bulunan değerlerdir. Sarımsağın içerisinde bulunan sülfüroz içerikler ve yoğurdun içindeki laktik asit birleşince kişide uyuma isteği yaratır. Özellikle uyku problemi yaşayanlar, bir kâse kadar sarımsaklı yoğurdu tükettiklerinde, çabuk uykuya dalarlar.

Sarımsaklı Yoğurt Bozulur Mu?

Yemeklerin yanında bazen meze ya da katık olarak kullanılan sarımsaklı yoğurt, sağlıklı olmasının yanında dayanıksızdır. Bu sebeple uzun süre boyunca tüketmek doğru değildir. Hazırlanan sarımsaklı yoğurdu ertesi gün, tekrar üstüne yoğurt ekleyerek kullanmak mümkündür. Fakat birkaç gün geçmesinin ardından tüketmek pek doğru değildir. Uzun süre dolapta dahi beklese bile, besin değeri düşer ve sağlık sorunları oluşabilir.

Sarımsaklı Yoğurt Bebeğe Gaz Yapar Mı?

Sarımsaklı yoğurt tüketimi özellikle emziren anneler için önemli bir husustur. Bu dönemde annelerin kaçınması gereken besinler arasında sarımsak gelmektedir. Sarımsağın içerisinde bulunan karbonhidrat, gaz yapmaktadır. Bu sebeple anne sütü üzerinde etkisi olan sarımsaklı yoğurdu bu dönemde tüketmek pek doğru değildir.

Sarımsaklı Yoğurt İshale İyi Gelir Mi?

Birçok derde deva olan sarımsaklı yoğurt, ishale de iyi gelir. Bağırsakların işleyişini düzenleyen bu besin, ishal ve bağırsak kurdu sorunların tedavisinde etkilidir. İshal şikâyeti olan kişiler düzenli kullanımda, bu sorundan kısa sürede kurtulacaktır.