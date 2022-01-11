Somon Balığı Faydaları: Somon Balığı Ne Kadar Tüketilmeli?

Somon balığı, B12 ve Omega-3 bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Vücut için pek çok faydası dokunan bu balık aynı zamanda; kalsiyum, demir ve magnezyum açısından da zengindir. Kas- kemik gelişimine fayda sağlayan ve metabolizmayı hızlandıran özelliği sayesinde sıklıkla tüketilen bir balık çeşididir. Somon balığı aynı zamanda hafızayı güçlendirici yapısı nedeniyle çocukların da tüketebileceği bir besindir.

Somon Balığı Faydaları Nelerdir?

Birçok besin değerine sahip somon balıklarının vücuda faydası da bir o kadar fazladır. Düzenli olarak tüketildiğinde, pankreas, kolon ağzı ve mide kanserlerinin önüne geçmektedir. Kolorektal kanser riskini de düşüren somon balığının düzenli olarak tüketilmesi önerilir. B12 vitamini açısından zengin özelliği sayesinde, hafızayı güçlendirmenin dışında sinir sisteminin çalışmasını da olumlu etkiler.

Yüksek kan basıncı değerini de düzenleyen somon balığı aynı şekilde kalp hastalığına yakalanma olasılığını da düşürür. Hamile kadınların da bebeğin gelişimi için somon balığı tükettiği görülmektedir. Depresyon gibi hastalıklar için de son derece önemli bu besin tüketildiğinde, beyindeki serotonin hormonunun da arttığı gözlemlenir. Somon balığı, Omega-3 sayesinde kişinin göz problemlerini ortadan kaldırmaktadır.

Somon Balığı Ne Kadar Tüketilmeli?

Somon balığı, içerisinde bulunan özel yağ ve yüksek protein sayesinde, düzenli kullanımda vücuda çok büyük etkileri vardır. Somon balığının haftada bir kez tüketilmesi yeterlidir. Zengin besin kaynakları sayesinde çocukların gelişimini sağlayan somon balıkları her hafta tüketilmesi yeterlidir. Birçok kullanım yöntemiyle somon balıklarını tüketebilirsiniz. Diyet yapmak isteyenler de sağlıklı bir şekilde zayıflamak için her hafta düzenli somon balığı tüketmelidir.

Somon Balığı Ne Zaman Yenir?

Somon balığını tüketmek için en uygun zaman bahar aylarıdır. Özellikle ilkbahar aylarında somon balıklarının yağı ve eti daha güzeldir. Diğer mevsimlerde de tüketilebilir. Fakat bu balık için en uygun zamanlar ilkbahar aylarıdır. Birçok farklı alternatifte tüketebileceğiniz somon balıkları, lezzetli olması sebebiyle bu zamanlarda tüketilir. Izgara, tava gibi farklı seçeneklerde somon balıklarını pişirerek afiyetle yenilir.

Somon Balığı Kalorisi

Somon balığının kaç kalori olduğu, özellikle diyet yapmak isteyenlerin dikkat ettiği bir husustur. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin somon balıklarının kalorisi, 100 gramda 251 kaloridir. Bir porsiyon somon ise 347 kaloridir. Protein deposu olan somon balığı, bir porsiyonda yüzde 43 kadardır. Izgara Somon kaç kaloridir sorusuna ise, 290 kaloridir diyebiliriz. Fırında somon balığının kalorisi ise 100 gram için 171 kaloridir. Füme Somon 'un kalorisi de 100 gram için 117 kaloridir.

Somon Balığı Neye İyi Gelir?

Somon balığı insan vücudu için son derece önemli faydalar barındırır. Protein bakımından güçlü bu balık, kasların gelişimine büyük katkı sağlar. İltihaplı eklem rahatsızlığı olan kişilere de somon balığı tavsiye edilir. Bu sağlıklı besinin önemli bir özelliği de kalp rahatsızlıklarını %21 oranında azaltmasıdır. Beynin gelişmesine de büyük katkı sağlayan bu balık, hafızayı güçlendirerek unutkanlık sorununa çözüm olur. Sağlıklı diyet yapmak isteyenlerin de tükettiği bu balık, sindirimi hızlandırarak yağ yakımını hızlandırır.

Somon Balığı Bebeklere Faydaları Nelerdir?

Bebeklerin beyin ve sinir gelişimi için oldukça yararlı somon balığı, belirli yaştan sonra verilebilir. Bebekler 9 aylıkken balık yiyebiliyorlar. Bu sebeple belirli zaman aralığında bebeğin gelişimine fayda sağlaması açısından somon balığı verilmelidir. Somon balığı bebeklerin yanı sıra çocukların da sıklıkla tüketmesi gerekir. O yaştaki çocukların gelişiminde büyük rol oynayan bu balık, düzenli olarak tüketilmelidir.