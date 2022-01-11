Tatlı Badem Yağının Faydaları Nelerdir? Tatlı Badem Yağının Saça Ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Tatlı badem yağı, güzellik ve kozmetik sektöründe adından sıkça bahsettirmektedir. Bu yazımızda mucizevi yağlardan olan tatlı badem yağından bahsedeceğiz. Faydalarından tut kullanım şekline kadar ele aldığımız yazımız için keyifli okumalar dileriz

Tatlı Badem Yağının Faydaları Nelerdir?

-Cildin ve saçların sağlıklı olmasını, parlamasını sağlar.

-İyileştirici özelliği sayesinde yaralara iyi gelir.

-Kalp sağlığı için faydalıdır.

-Kolesterolü ve kan şekerini düzenler.

-Sinir sistemini destekler.

Tatlı Badem Yağı Ne İşe Yarar?

Tatlı badem yağı vücudun hem dışını hem içini besleyen önemli bir yağdır. Omega-3 gibi yağ asitlerini de barındırarak biyolojik sistemlerin düzenli çalışmasında etkilidir. Antioksidan özelliği de bulunan tatlı baden yağının tedavi etme özelliği vardır.

Tatlı Badem Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

-İçerisinde bulunan e vitaminiyle saçları canlandırır.

-Koparak ve kırılarak dökülen saçları gürleştirir.

-Saçın hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

-Kepekle mücadelede önemli rol oynar.

-İşlem görmüş saçları onarır.

Tatlı Badem Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Saçın uzunluğu ve saç tellerinin kalınlığına göre birkaç yemek kaşığı tatlı badem yağını saç diplerinden başlayarak masaj yapa yapa uygulamaya başlanır, saç uçlarına kadar inilir. Ardından bir bone yardımıyla sarılıp birkaç saat saçta bekletilir. Sonrasında yıkanır.

Tatlı Badem Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

-Cildi nemlendirir ve yumuşatır.

-Cildi besleyerek cilt tonunu eşitler.

-Cildin pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlar.

-Kırışıklıkları azaltır, gözaltı morluklarına iyi gelir.

-Ciltteki yanık izlerinin iyileşmesini sağlar.