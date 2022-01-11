Terenin Faydaları Nelerdir? Günde Ne Kadar Tere Yenmeli?

Sağlık açısından pek çok faydası bulunan tere, çeşitli hastalıklara iyi gelmesiyle bilinir. Sıklıkla tüketilen bu bitkinin faydaları olduğu kadar zararları da vardır. Besin değerleri açısından zengin bir içeriğe sahip bu bitkinin iştah açıcı özelliği vardır. Kemik hastalıklarından kansere kadar pek çok problemin önüne geçen bu bitki birçok amaçla kullanılır.

Terenin Faydaları Nelerdir?

Terenin bilinmeyen pek çok faydası vardır. Kötü kolesterolü düşürmede faydalı olan bu bitki, çeşitli kronik rahatsızlıkları riskini azaltmaktadır. Kalsiyum açısından zengin içeriği, kemiklerin onarılmasını sağlar. Bu bitkinin tüketimi ayrıca osteopoz riskini de azaltır. Terenin C vitamini açısından zengin olması, kişiyi soğuk algınlığından koruyacaktır. Diyabet hastaları için yararlı bu bitki, glikoz seviyesini düşürür ve insülin duyarlılığını arttırır. A vitamini açısından zengin olması sebebiyle göz sağlığına iyi gelir. Bu bitki idrar söktürücü özelliğiyle dikkat çekmektedir. Böylece idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelir.

Tere Akciğerlere İyi Gelir Mi?

Tere vücuttaki pek çok organa iyi geldiği gibi akciğerlerin de dostudur. Özellikle akciğerdeki tahribatları azaltan tere, vücudun temizlenmesini de sağlar. Sigara gibi olumsuz alışkanlıklardan etkilenen akciğerlerin tedavisi için ilk sırada tere yer alır. Tere aynı zamanda karaciğeri de temizler. İçerisinde bulunan antioksidan yapı, kanser riskini azaltır.

Tere Otu Nasıl Yenir?

Tere otunu birçok yöntemle tüketebilirsiniz. En sık tüketilen yöntemlerden birisi de salatadır. Yemekte salatanın yanına yakışan tere, temiz yıkandıktan sonra rahatlıkla tüketilebilir. Etlerin yanına garnitür olarak servis edilen tere otu, aynı zamanda balığın yanına da yakışır. Bunların yanı sıra çorbaya ya da makarna sosuna eklenerek tüketilebilir. Bu bitkiyi suda kaynatarak çayını içmek de diğer bir yöntemdir.

Terede Hangi Vitaminler Var?

Terede bulunan vitaminlerden birisi de A vitaminidir. Güçlü bir antioksidan olan bu bitki, birçok hastalığın önüne geçer. B2, K ve E vitamini açısından da zengin bu bitki mutlaka tüketilmelidir. Tere C vitamini açısından da zengindir. Demir oranının ıspanaktan fazla olması da dikkat çeken bir husustur. Bunların dışında, içerisinde iyot, magnezyum, fosfor ve bakır gibi minareleri de barındırır. Protein açısından da güçlü olan bu bitki düzenli tüketilebilir.

Günde Ne Kadar Tere Yenmeli?

Vücuda pek çok faydası olan terenin günde ne kadar tüketileceği de merak konusudur. Özellikle solunum problemi yaşayan kişiler, tere otu kürünü 5 gün boyunca uygulayabilir. Bu tere otu kürünü her gün sabah ve akşam öğünlerinden 1 saat sonra tüketilmesi uygundur. Bu öğünlerde 15 veya 20 adet saplı tere otu tüketmek yeterli olacaktır. Sigaranın etkisini de azaltması yönüyle tercih edilebilir.

Terenin Mideye Zararı Var Mı?

Terenin faydalı olduğu kadar, fazla tüketilmesi sonucunda zararları da vardır. Terenin fazla tüketimi, bağırsakların tahriş olmasına ve midede problemler yaşanmasına sebebiyet verir. Ayrıca çok tüketildiğinde gaz oluşumu yaşanır ve sonrasında şiddetli gaz sancıları görülür.

Terenin Yan Etkileri Nelerdir?

Tere otunun insan sağlığına faydası olduğu gibi, yan etkileri de vardır. Bu yeşil bitkinin fazla tüketimi tiroit bezinin büyümesine neden olur. Bu yüzden ülser ve hipertiroit hastalarının fazla kullanması yan etki yaratır. Diyabet ilaçları ile beraber kullanılması, kötü sonuçlar doğurabilir. Tansiyon düşürücü etkisi olan tereyi, özellikle hipotansiyon hastaları dikkatli kullanmalıdır. Gebelik döneminde kullanılması önerilmez.