Yeni nesil dolgun dudak seviyor

2021, pandemi sebebiyle dönem dönem eve kapanmanın yanı sıra evden çalışma sisteminin hakim olmasıyla da medikal estetik uygulamalarının zirve yaptığı bir yıl oldu. Gün geçtikçe de popülaritesi artmaya devam ediyor. Evden çalışma sisteminin büyük çoğunlukta devam edecek olması da yeni yılda medikal estetiği ön plana çıkarıyor. Z kuşağında medikal estetiğe olan ilgi büyümeye devam ederken, yüz hatlarını daha da belirginleştirecek ancak doğal görünümünü de bozmayacak işlemler tercih ediliyor.Trend olan işlemler, kadınların fazlasıyla şikayetçi olduğu cilt bozulmalarını düzeltmeye ve daha fit bir görünüme odaklanıyor.2022, medikal estetik uygulamaları için parlak bir yıl olacak. Geçen yılın estetik trendi bu yıl da devam edecek. Yorgunluk etkilerini azaltan, cilt kalitesini artıracak işlemler büyük ilgi görecek. Estetik trendi, doğal görünümlü, canlı ve parlak bir cilt olacak. Her yıl olduğu gibi daha fit ve sağlıklı bir görünüme ulaşmak için cerrahi olmayan estetik yöntemleri ön plana çıkacak.Sizler için 2022 yılında en çok tercih edilecek işlemleri inceledik;Pandemi süreci, anksiyete ve kaygı oranlarının büyük ölçüde arttığı zor bir süreçti ve etkileri hâlâ devam ediyor. Bu süreçte, diş sıkma şikayetleri yüzde 81 oranında artmış durumda. Ancak çenenin iki yanında bulunan masseter kasına botoks işlemi uygulanması ile bu sorun ortadan kalkıyor. Her ne kadar normalleşmeler başlamış olsa da, yeniden yaşanacak bir kapanma veya başa saracak bir pandemi süreci ihtimali de var. Bu da Masseter Botox uygulamasını 2022'de de en çok tercih edilecek işlemler listesine yerleştiriyor.Stres, yorgunluk ve kaygı, cilde düşünüldüğünden daha çok zarar verebilir. Kadınlar, en çok yüzlerindeki yorgun ve mutsuz görünümden rahatsız oluyor. Bunun sebebi özellikle yüzün alt ve orta kısımlarının kendini zamanla aşağı çekmesi. Bu sebeple de yüzü daha yukarı çeken uygulamalar 2022'de popüler olacağa benziyor. 7 nokta lifting işlemi, moral bozukluğu ve kendine bakmama sebebiyle yüzde oluşan sarkmaya gözle görülür bir çözüm sunuyor.Vücudun belli bölgelerine yerleşen inatçı yağ kütlelerini ortadan kaldırmak için lipoliz oldukça pratik ve etkili bir yöntemdir. Ameliyatsız ve günlük hayatı engellemeyen bir işlem olması, tercih edilme oranını artırıyor.Uzun süren kapanma süreçlerinde yerleşen hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, geçen yıl olduğu gibi, 2022'de de lipolizi sık tercih edilecek işlemlerin başında tutacağa benziyor. Fit bir görünüm bu bağlamda önem taşıyor.Dudak dolgusu, popülaritesini kaybetmeyen medikal estetik işlemlerinin başında geliyor. Ancak 2022'de, hacimli dudaklar her zamankinden daha çok tercih edilecek gibi. Yeni neslin güzellik algısı, dolgun dudak etrafında şekilleniyor. Özellikle genç kadınlar için, dudakların hacimli bir görünümde olması önem taşıyor. Genç nesildeki belirgin dudak dolgusu isteği, yaş ilerledikçe yerini daha doğal görünümlü bir görüntüye bırakıyor.Uzun süren pandemi süreci ve dönemsel kapanmalar, insanları daha çok tatil yapmaya itiyor. Ancak ideal görünüme kavuşmak, doğal yollarla oldukça zor. Kadınların en çok rahatsızlık duyduğu kozmetik problemlerden biri de vücutlarında meydana gelen selülit görünümü. Özellikle yaz ayları yaklaşırken daha fit ve pürüzsüz bir vücut isteği kadınları selülitlerden kurtulma konusunda harekete geçiriyor. Bu sebeple, 2022'de yaz ayları yaklaşırken, selülit tedavisinin oldukça sık tercih edilecek işlemlerden biri olacağını tahmin ediyoruz.