Yılan Yağının Saça Faydaları: Yılan Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Yılan yağı sabit bir yağ içerisinde yılanların bekletilmesiyle yani, gerçekten de yılandan üretilen bir yağ çeşididir. Üretim biçimi her ne kadar kulağa ilginç gelse de yılan yağı özellikle saç olmak üzere birçok soruna karşı fayda sağlıyor. Gelin yılan yağının saça faydaları nelerdir hep birlikte görelim.

Yılan Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Yılan yağı içeriğinde magnezyum, omega-3, EPA, fosfat, A ve D vitaminleri bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan yararlı vitaminler ile yılan yağı saç dökülmesine iyi gelir mi? Sorusuna kolaylıkla evet cevabını verebiliriz. Ayrıca yılan yağı, saça parlaklık sağladığı gibi saçlarda beyaz tellerin oluşmasını da geciktirici özelliğe sahiptir.

Yılan yağı kırılmış saç uçlarını onarır ve saç köklerini besler, yeni saç tellerinin çıkmasına imkan tanır. Bunların yanı sıra yılan yağının egzama hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir. Yılan yağı tek başına kullanılabilen bir yağ çeşididir. Ancak yılan yağının etkisini daha çok arttırmak için diğer yağlarla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Birkaç damla yılan yağı içerisine tatlı badem yağı ve az miktarda çam terebentin uçucu yağını karıştırıp saç diplerinize masaj yaparak uyguladıktan sonra iki saat saçınızda bekleterek saç maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Saçlarınızı yıkadıktan sonra cüzi miktarda elinize dökerek ısıttığınız yılan yağını saç uçlarına ve boylarına yedirerek bakım yağı olarak kullanabilirsiniz. Böylece saçlarınızda daha uzun süre kalan yılan yağı, hem saçınızı beslemeye ve bakım yapmaya devam edecek hem de saçınızın kolay taranmasına ve şekil almasına yardımcı olacak.

Peki, yılan yağı saç çıkarır mı? Evet. Yılan yağı saç köklerini beslediği için saçların hızlıca uzamasını sağlıyor. Saç diplerine düzenli aralıklarla kullanılan yılan yağı bir süre sonra etkisini göstermeye başlayacak ve yeni saç köklerinin deri yüzeyinden çıkmasını sağlayacaktır.

Yılan Yağı Ne Kadar Sürede Saç uzatır?

Yılan yağının saça etkileri ve faydaları oldukça fazla. Ancak kullanıldığı ilk andan itibaren saçları uzatmaya başladığını söylemek yanlış bir cevap olur. Yılan yağının etkisini tam olarak görebilmek için düzenli olarak en az iki ay boyunca kullanmak gerekmektedir. Yılan yağını haftada bir kez saç diplerinize uyguladıktan sonra birkaç saat boyunca bekleterek kullanabilirsiniz.

Yılan yağı saçınızda ne kadar çok beklerse etkisi de o kadar çok olur. Yılan yağı şampuana katılır mı? Yılan yağını hali hazırda kullandığınız şampuanınıza on, on beş damla kadar ekleyip çalkaladıktan sonra rutininizde olduğu gibi saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Ancak bu kullanım şeklinin saç maskesi olarak kullanmaktan daha az etkili olduğunu unutmamalısınız.

Yılan Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Yılan yağının saç için faydalarından bahsettik. Ancak, cilt için faydalarını da göz ardı edemeyiz. Yılan yağını gece bakım rutininize ekleyebilir, düzenli kullanımda cildinizin daha nemli ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz. Yılan yağı ciltteki yaraların hızlıca iyileşmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca, sivilce, akne gibi cilt problemlerinin oluşmasını önlüyor.

Yılan yağını kendi nemlendiricinizin içerisine birkaç damla damlatarak kullanabilir ya da tek başına bir nemlendirici olarak günlük yaşamınıza dahil edebilirsiniz. Bunların dışında yılan yağı içeriğinde bulunan besleyici elementler ile kırışıklık karşıtı yapıya sahiptir. Böylece, yılan yağı her yaşta kullanılabilen mucizevi doğal bir yağ haline gelmektedir.