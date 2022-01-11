Zeytinyağı Saça Faydaları: Zeytinyağı Saça Nasıl Uygulanır?

Saç derisini yatıştıran, saç kökünü güçlendirerek saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olan zeytinyağını saç bakım rutininize gönül rahatlığı ile dahil edebilirsiniz. Zeytinyağının saç üzerindeki çeşitli faydalarını sizler için derledik. Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Zeytinyağı Saça Faydaları Nelerdir?

Zeytinyağı, saç derisine en iyi gelen ürünlerden biri olarak biliniyor. Saçların onaran ve güçlendiren zeytinyağının çeşitli faydalarını sizler için derledik.

Antibakteriyel özelliği sayesinde saç derisi iltihaplarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Saç derisine ve saç tellerine nüfus eden nemin korunmasına yardımcı oluyor.

Saça yumuşaklık kazandırıyor.

Saçın daha parlak görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına destek oluyor.

Saç dökülmesinin azalmasına yardımcı oluyor.

Kırık saç uçlarının onarılmasını sağlıyor. Kırık saç uçlarının oluşumunu da engelliyor.

Kepeği yok ediyor.

Saçların kolay şekil almasına yardımcı oluyor.

Zeytinyağı Saça Nasıl Uygulanır?

Zeytinyağını saçınızda daha önce kullanmadıysanız, ilk kullanım için vereceğimiz tarifi 1 ya da 2 yemek kaşığı olarak uygulayabilirsiniz. Zeytinyağını sadece kırılmış olan saç uçlarınız için kullanacaksanız 1 yemek kaşığı zeytinyağı tercih edebilirsiniz.

Öncelikle tüm saçınızı tedavi etmek istiyorsanız, yaklaşık olarak 1/4 fincan zeytinyağı kullanmanız yeterli olabiliyor. Zeytinyağını avuç içinize alarak hafifçe ellerinizi ıslatarak başlayabilirsiniz. Ardından elinizdeki yağı tüm saç derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saç derinize masaj yaptıktan sonra tüm saç tellerinize ve saç uçlarınıza zeytinyağını yedirmelisiniz.

Bütün bu işlemlerin ardından saçınızın zeytinyağını emmesi için saçınızı örtmelisiniz. Yaklaşık olarak 15 ila 30 kadar zeytinyağını saçınızda bekletebilirsiniz. Süreniz dolduktan sonra saçlarınızı iyice şampuanlayarak yağdan arındırmanız gerekiyor. En etkili sonuç için saç tipinize uygun şampuanı seçtiğinize emin olmalısınız.

Saç tipinize uygun olmayan şampuanlar, saçınıza zarar verebiliyor. Saçlarınızı ılık suyla yıkayarak arındırabilirsiniz. Ilık su aynı zamanda saçlara parlaklık vermesiyle biliniyor. İsteğinize göre saç kremi de kullanarak saç bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

Zeytinyağı Saç Maskesi

Saça zeytinyağı sürmek oldukça basit bir işlem olarak biliniyor. Yine de dilerseniz çeşitli saç maskelerinde zeytinyağı kullanarak farklı bakım rutinleri oluşturabilirsiniz. Örneğin yumurta sarısı ve zeytinyağını karıştırarak bir saç maskesi elde edebilirsiniz. Bu maskeyi saçınız kuruyken uygulamalısınız.

Hazırlamış olduğunuz saç maskesini, bir tarak yardımıyla saçınıza yedirebilirsiniz. Ardından saçınızı kapatacak şekilde bir örtü örtmeniz gerekiyor. Bu maskeyi yaklaşık olarak yarım saat boyunca saçınızda tutabilirsiniz. Ardından saçınızı durulama aşamasına geçebilirsiniz. Saçınızı yıkarken ılık su kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

Bunların yanı sıra saç dökülmelerini azaltmak ve önlemek için 10 adet sarımsağı blender yardımıyla öğüttükten sonra 1 fincan zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz saç maskesini saç derinize güzelce yedirmelisiniz. Bu şekilde 20 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

Sarımsak kokusundan rahatsızlık duyarsanız hazırlamış olduğunuz maskeye lavanta yağı damlatabilirsiniz. Etkili bir sonuç için bu maskeyi tam olarak 15 gün boyunca saçlarınıza uygulamanız tavsiye ediliyor.

Geceden saça zeytinyağı sürüp yatmak da bilinen yöntemler arasında yer alıyor. Yine de bunu yapmanıza gerek olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü zeytinyağı saç tarafından kolaylıkla emiliyor. Bu nedenle en fazla yarım saat saçınızda zeytinyağını tutmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz zeytinyağına bal ekleyerek farklı saç maskesi tarifleri de deneyebilirsiniz. Balın sağlık dışında saç üzerinde de fazlasıyla olumlu etkisi bulunuyor.