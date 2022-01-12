Ballı Sütün Faydaları: Ballı Süt Kilo Aldırır Mı, Ballı Süt Mide Yanmasına İyi Gelir Mi?

İçerisinde bolca kalsiyum, fosfor ve magnezyum mineralleri barındıran süt oldukça sağlıklı bir besin maddesidir. Ayrıca protein kaynağı olan süt ile birlikte tüketildiğinde özel bir içeceğe dönüşen ballı süt, vücut sağlığımızın olmazsa olmazlarından olarak karşımıza çıkmakta. Bal veya süte herhangi bir alerjinizin olmaması durumunda bu içeceğin mucizevi etkilerini yazımızda inceleyim. İşte ballı sütün faydaları;

Ballı süt neye iyi gelir?

Çok özel bir içecek olarak bilinen ve yıllardır tüketilen ballı süt, vücudumuzda birden çok derde deva olmaktadır. Bir yaş sonrası çocuklar için oldukça besleyici olan bu içecek, bir yaş öncesi uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Büyürken gerekli besin takviyeleri ve spor ile birlikte ballı sütün boy uzatıcı etkisi gözlemlenmiştir. Ayrıca sütün içerisindeki mineraller sayesinde kemik sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Bal ile birlikte süt tüketimi çocuğunuzun kemik gelişimi açısından oldukça yararlı olacaktır.

Özellikle çocuk yaşlarda tadından ve besleyici özelliğinden dolayı sıkça tüketilen ballı süt, yetişkin bireylerin de imdadına yetişiyor. Sabahları tüketilen bir bardak ballı süt vücut direncini artırarak enerjik bir şekilde güne başlamanızı sağlar. Peki, ballı süt öksürüğe iyi gelir mi? Ballı süt boğaz ağrılarına iyi gelir mi?

Boğaz ağrılarına oldukça iyi gelen ballı süt, boğazı yumuşatarak öksürüğün kesilmesine de katkı sağlamaktadır. Çok fazla sıcak tüketilmesi tavsiye edilmez. Ancak grip ve nezle gibi rahatsızlıklarda sütün içerisindeki laktik asit sebebiyle önerilmez. Alerjinizin olmadığı durumlarda ise ballı sütün içine zencefil, tarçın gibi malzemeler ekleyerek içeceğinizi daha vitamin deposu haline getirebilirsiniz.

Ballı sütün cilde de oldukça yararı dokunur. Kırışıklarla savaşarak yaşlanma belirtilerini azalttığını düzenli kullanımda gözlemleyebilirsiniz. En güzel probiyotiklerden biri olan bal, süt ile birlikte tüketildiğinde sindirim sisteminizi koruyarak besinlerin daha kolay sindirilmesine olanak sağlar. Buna ek olarak ballı süt kabızlık problemine de iyi gelir.

Ballı süt, vücutta serotonin yani mutluluk hormonu salgılatmaktadır, bu yüzden günde bir bardak ballı sütün sinirler üzerinde yatıştırıcı etkisi olduğu uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir.

Ballı Süt Kilo Aldırır Mı?

Uzmanlar tarafından oldukça tavsiye edilen ballı sütün, şifalı bir içecek dahi olsa kilo vermek isteyen kişiler için çok uygun olmadığını söylemek isteriz. Özellikle gece tüketilen bir bardak ballı süt içerisindeki şeker dolayısı ile kilo almaya sebep olabilir. Kilo problemi olan kişiler için sade süt tüketmek daha yararlı olacaktır.

Bir bardak ballı süt kaç kalori? Bir kaşık bal yaklaşık olarak 20 kilokaloridir. Bir bardak tam yağlı süt ile beraber yapılan bir bardak ballı süt yaklaşık 350 kilokaloridir. Ayrıca diyabetik rahatsızlıkları olan kişilere de ballı süt uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Bal direk şeker olarak kana karışacağından kilo almaya elverişli duruma getirebilir.

Ballı Süt Mide Yanmasına İyi Gelir Mi?

Ballı süt antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde midedeki zararlı bakterilerle savaşarak midenin rahatlamasına yardımcı olur. Ancak gece yatmadan içildiğinde ise özellikle sindirim ile ilgili rahatsızlık yaşayan bireylerde mide asidinin artmasından dolayı olumsuz etki gösterebilmektedir. Dolayısı ile her iki görüşü de savunan uzmanlar olduğundan dolayı kişinin bireysel aksiyonlar alması ve uzmanlara danışılarak hareket edilmesi tavsiye edilir.