Bel fıtığına ne iyi gelir? Belden bacağa vuran bel fıtığı ağrısı bitkisel çözüm ile nasıl geçer?

Belfıtığı hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça yaygın bir sağlık sorunu dur. Belfıtığı tedavisi hem ameliyat hem de çeşitli egzersizler ile gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman her ikisinide birbiriyle uyumlu olarak eşzamanlı uygulamak gerekebilir. Peki belfıtığı egzersizleri nelerdir ve bel fıtığı belirtileri arasında ne gibi fiziki sorunlar vardır? Haberimizin içerisinde, bu yaygın sağlık sorunu hakkında bilinmesi gerekenler ve 'Bel fıtığına ne iyi gelir?' sorusunun yanıtı yer alıyor.
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Bu sorun, halk arasında pek ciddiye alınmayan, ancak yerine ve ciddiyetine göre hayati önem taşıyan bir sağlık problemidir. Bel fıtığı, bel bölgesi omurları arasında bulunan disklerin sinir ve omuriliğin geçtiği kanala doğru yer değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan ağrıların tümüne denir. Bu ağrılar zaman zaman öyle şiddetli olabilir ki, bacağa kadar yayılabilir.
Belde yer alan vücudun temel iskelet yapısını (omurga - columna vertebralis) oluşturan omur denen kemik yapıların (vertebra) arasında destek görevi yapan, hareketlerde sürtünmeyi en aza indiren diskal yapı zamanla dejenere olabileceği gibi, ters hareket, ağır kaldırma ve benzeri nedenlerle yerinden oynayabilir.Gastrite ne iyi gelir? Bitkisel tedavi ile gastrit nasıl geçer?
Bu sorunla karşılaşan hastaların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Bel fıtığı neden olur?' sorusu olarak öne çıkıyor. Belli başlı faktörler şu şekilde;
Bel fıtığı belirtileri değişiklik göstermekle beraber, genel anlamı ile kalça, bacak ve ayak bölgesine yayılan ağrı neticesinde boy gösterir. Öyle ki, bel fıtığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Görülen belirtilerin ardından, hastalığa kesin teşhis konması için doktora görünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, doktor tarafından hastanın fizik muayenesi yapılır. Böylece, kas refleksleri ve kas gücü test edilerek nörolojik muayene gerçekleştirilir.
Klinik muayene bulgularının desteklenmesi ve ayırıcı tanı için MR görüntüleme en önemli tanı aracıdır. Bacakta ve ayakta güç kaybı gelişen vakalarda hastalığın gidişatını değerlendirmede EMG yardımcı olur.
Bel fıtığı hareketleri ve egzersizleri, uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi koşuluyla hastalara önerilir. İyi gelen bel fıtığı hareketleri resimli olarak şöyle gösterilebilir;
Fizik tedavi ve egzersizlere cevap vermeyen bel fıtıklarının sadece %2-5' inde cerrahi girişim (ameliyat) gerektirir. Bu durumla karşı karşıya kalan hastalar da 'Bel fıtığı ameliyatı hangi durumlarda ve nasıl yapılır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor.
Cerrahi girişimde en önemli endikasyon(gereklilik) bacakta ve ayakta kuvvet kaybının görülmesidir. Bu durumda cerrahi girişimle sinire bası yapan disk parçası çıkartılır veya sinirin geçtiği kemik kanal genişletilir. Bir diğer cerrahi gereklilik ise 6 haftalık konservatif tedavilere cevap vermeyen ve yaşam kalitesini bozan ağrılardır.
Lomber disk cerrahisinde açık cerrahinin yanında kliniğe ve radyolojik bulgulara göre nükleoplasti, mikroskobik ya da endoskopik cerrahi uygulanabilir.
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