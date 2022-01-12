Egzamaya ne iyi gelir, evde doğal tedavisi nasıl yapılır? Egzama nasıl çabuk geçer?

Egzamanın birden fazla nedeni olduğu gibi birçok sebebi de türü de vardır. Egzama konusunda tıpkı kanser hastalığında olduğu gibi erken teşhis son derece önemlidir. Egzama genel durumda ellerde, bacaklarda görülse de ayaklarda da gözlemlenir. Egzama çeşitleri arasında atopik egzama, seboreik dermatit, asteatotik egzama, kontakt egzama , numuler egzama ve gravitasyonel egzama vardır.

Egzama hastalığı toplumumuzda en çok şu şekillerde gözlenir; saç egzaması, kulak egzaması, elde egzama, yüzde egzama, ayakta egzama, stres egzaması...

EGZAMA NASIL GEÇER?

Özellikle egzama hastalığının kesin bir tedavisinin olmadığı bilinmektedir bu aşamadaki kilit durum, egzama hastalığından korunmak zorunda olunmasıdır. Uzmanlara danışarak şikayetlerinizi söyledikten sonra uyarılar ve önlemlerle egzamadan kaynaklanan problemler azalmaktadır. Egzama tedavisi için ilaçlar, ıslak tedavi pansumanları kullanılır, ayrıca egzama eldivenleri ve egzama şampuanları da kullanılır.

EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Özellikle yaşadığınız ev mutlaka sık sık havalandırılmalıdır.

Derinize daha çok problem çıkaracak sert keseler ve lifler kullanılmamalıdır.

Egzama olan birey çok sık banyo yapmamalıdır.

Duştan sonra nemlendirici kremler sürülmelidir.

Kimyasal malzemelerden dolayı temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Temizlik yaparken eldiven kullanılmalıdır.

Uzman doktorun verdiği egzama diyeti uygulanmalıdır.

EGZAMA İÇİN KREM VE ŞAMPUAN KULLANILABİLİR Mİ?

Egzama rahatsızlığının tedavi edilmesi sürecinde medikal özellikli bazı şampuan ve kremlerden de faydalanılmaktadır. Doktor kontrolü sonrasında yine doktor tarafından önerilen kortikosteroid içeren ilaç, krem ve şampuanlar alerji engelleyici olarak kullanılabilmektedir. Hastalığın belirtilerinden olan kaşıntı ve kızarıklığı engelleyici özelliklerde jel ve kremler de tercih edilebilecek tedavi araçlarındandır.

EGZAMA BULAŞICI MIDIR?

Egzama hastalığı yapılan araştırmalar sonucu bulaşıcı hastalıklar arasında yer almamaktadır.

SAÇ, EL VE AYAK DERİSİNDE EGZAMA GÖRÜLÜR MÜ?

Egzama hastalığının tıbben kesin ve bitirici çözümü olmamasıyla birlikte, rahatsızlık saçlı deride de kendisine oluşma ortamı bulmaktadır. Kronik özelliklerde olan saç egzaması kendisini saçlı deride kabuklanmalar ve pul pul döküntülerle gösterir. Rahatsızlık belirtileri yaz aylarında azalma gösterirken kış aylarına doğru belirtilerde alevlenmeler görülmektedir. Bu rahatsızlığı sedef hastalığıyla karıştırılmaması gerekmektedir. Diğer yandan el, diz arkaları, ayak ve bacaklarda da egzama meydana gelebilmektedir.

EGZAMA NEDİR?

Tıpta atopik dermatit adı verilen bu hastalık, vücudumuzu çepeçevre saran derimiz üzerinde oluşan temelinde iltihap olan rahatsızlıklardan biridir. En önemli belirtileri arasında ciltte kurulukla seyreden kabarcık ve kaşıntılar yer alır. Derim üzerinde yer alan bu kabarcıklar zamanla çatlayarak pek çok mikrobun tesirine açık hale gelmektedir. Bu bağlamda egzama rahatsızlığı olan kimselerde enfeksiyon özellikli hastalıklar sıklıkla görülmektedir. Hastalık her yaştan insanda kendini gösterebildiği gibi genel olarak erken çocukluk yıllarında ortaya çıkmaktadır. Rahatsızlık genel olarak saçlı ve sakallı deri üzerinde, dirseklerde, bacaklarda, kalçada ve ellerde kendine uygun oluşma ortamı bulmaktadır. Egzama hastalığı değişik türleri olduğu göz önüne alınırsa tahriş, stres, alerji ile dolaşım sisteminde oluşan rahatsızlıklar sebebiyle oluşabilmektedir. Alerji sebebiyle ortaya çıkan egzama rahatsızlığı alerjik rinit, astım ve daha pek çok mikrobik hastalıkla ilişkilendirilebilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya genelinde hemen her yaştan insanda yaygın şekilde görülen ve nedeninin birbirinden farklı sebeplere dayandırılabileceği şekilde oluşan egzama rahatsızlığı genel olarak hastalıktan muzdarip olan kişilerde aynı belirtilerle kendini gösterir.

Kabarcıklar

Kaşıntı hissiyatı

Saç derisinde kepeklilik hali

Deride pullanma, döküntü ve kabuklanma

İltihap

Ciltte kuruluk

Deride çatlamalar

EGZAMA NEDEN OLUR?

Deri üzerinde kızarıklık, pullanma ve kaşıntıyla seyreden egzama rahatsızlığının sebebi çeşidine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu şekilde gelişen hastalıklar genellikle dış etkenlere cilt tarafından verilen tepkiler sebebiyle meydana gelmektedir. Söz konusu etkenler iç ya da dış etkenli olabilmektedir. Lastik temelli maddelerden üretilen terlik ve benzeri giyilebilir eşyalar ileparfüm, sabun, deterjan gibi kimyasal içeren ürünler de egzama oluşumuna sebebiyet verebilir. Alerji sebepli egzamalar uyaranlar içeren besinlerin alınması sebebiyle ortaya çıkabilir. Bu etkenlerin dışında yoğun stres ve dolaşım sistemi hastalıkları da egzama hastalığına sebep olan en bilindik sebeplerdendir.

EGZAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Atopik egzama: Bu tür egzamalar genetik, çevresel ve alerjik faktörleri temelinde barındırmaktadır. Bebeklerde çokça görüldüğünden bebek egzaması olarak da bilinmektedir.

Seboreik dermatit: Bu egzama türünün sebebi tam olarak tespit edilememekler birlikte kronik özellikte olan seboreik dermatit cildin yağlı özellikte bulunan kısımlarında kulak arkası ve içi, burun kenarları, sakal dipleri, kaşlar, yanaklar göğsün ortası, saçlı deri gibi kısımlarda kendisine oluşma ortamı bulmaktadır.

Asteatotik egzama: İleri yaş düzeyindeki insanlarda genel olarak sıklıkla meydana gelen bir egzama çeşididir. Sıkça yapılan banyolar neticesinde deri üzerindeki yağ oranının azalmasıyla ortaya çıkar.

Kontakt egzama: Vücudumuzu çepeçevre saran deri üzerinde duyarlılık bulunan maddelerin alınmasıyla reaksiyon oluşarak ortaya çıkan akut veya kronik özellikte egzamalardır. Ciltte olması gereken koruyucu özellikli yağları sekteye uğratan maddeler sürekli olarak maruz kalınmasıyla kontakt egzama oluşmaya başlamaktadır.

Numuler egzama: Genel olarak diğer egzama türlerine nazaran el, kol ve bacaklarda ortaya çıkan egzamalardır. Büyüklük olarak madeni para boyutunda kaşıntılı ve yuvarlak lezyonlar olarak meydana gelmektedir.

Gravitasyonel egzama: Yaşlı insanlar ve sürekli olarak ayakta bulunarak çalışan insanlarda ortaya çıkan egzama türüdür. Bu egzama türü varis ve dolaşım bozukluğu hastalıklarıyla birlikte devam eder. Ayakta çalışan kişilerde ve yaşlı kimselerde sıklıkla görülen egzama çeşididir.